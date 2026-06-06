Kejutan besar: Ketua West Ham David Sullivan mengundurkan diri di tengah tuduhan 'yang sepenuhnya tidak benar dan sudah berumur puluhan tahun' terkait kehidupan pribadinya

Dalam pernyataan yang dirilis, Sullivan membantah tuduhan tersebut dan mengkritik pemberitaan seputar hal itu. Ia mengatakan: "Baru-baru ini saya mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai fakta dan sepenuhnya palsu, yang sudah berumur puluhan tahun mengenai kehidupan pribadi saya, akan disiarkan dan dipublikasikan. Tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan terhadap saya telah dibesar-besarkan oleh media.

"Saya dengan tegas membantah klaim-klaim ini. Saya adalah orang yang tertutup, dan mereka yang mengenal David Sullivan yang sebenarnya, baik secara pribadi maupun profesional—bukan karikatur yang diciptakan oleh tabloid—tahu persis siapa saya dan apa yang saya perjuangkan. Saya sama sekali bukan orang yang digambarkan oleh media."

Miliarder tersebut juga berjanji akan mengambil tindakan hukum, dengan menyatakan: "Saya akan menggugat BBC atas pencemaran nama baik, bersama dengan media lain mana pun yang mengulangi tuduhan-tuduhan yang memfitnah tersebut."