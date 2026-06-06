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Kejutan besar: Ketua West Ham David Sullivan mengundurkan diri di tengah tuduhan 'yang sepenuhnya tidak benar dan sudah berumur puluhan tahun' terkait kehidupan pribadinya
Ketua West Ham mengundurkan diri setelah memimpin klub selama 16 tahun
Sullivan telah mengakhiri masa jabatannya selama 16 tahun di puncak kepemimpinan West Ham United, dengan mengundurkan diri dari jabatan ketua bersama dan direktur yang berlaku segera. Keputusan ini diambil di tengah masa-masa sulit yang dialami klub pasca degradasi dari Liga Premier dan hengkangnya wakil ketua Karren Brady awal tahun ini.
Sullivan mengatakan ia memilih untuk mundur setelah mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan lama terkait kehidupan pribadinya akan disiarkan dan dipublikasikan. Ia menekankan bahwa pengunduran dirinya dimaksudkan untuk mencegah masalah pribadi memengaruhi stabilitas klub selama fase rekonstruksi yang penting. West Ham kemudian mengonfirmasi bahwa Sullivan juga telah mengundurkan diri sebagai direktur di WH Holding Limited dan West Ham United Football Club.
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Ketua yang akan mengundurkan diri dengan tegas membantah tuduhan tersebut
Dalam pernyataan yang dirilis, Sullivan membantah tuduhan tersebut dan mengkritik pemberitaan seputar hal itu. Ia mengatakan: "Baru-baru ini saya mengetahui bahwa tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai fakta dan sepenuhnya palsu, yang sudah berumur puluhan tahun mengenai kehidupan pribadi saya, akan disiarkan dan dipublikasikan. Tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan terhadap saya telah dibesar-besarkan oleh media.
"Saya dengan tegas membantah klaim-klaim ini. Saya adalah orang yang tertutup, dan mereka yang mengenal David Sullivan yang sebenarnya, baik secara pribadi maupun profesional—bukan karikatur yang diciptakan oleh tabloid—tahu persis siapa saya dan apa yang saya perjuangkan. Saya sama sekali bukan orang yang digambarkan oleh media."
Miliarder tersebut juga berjanji akan mengambil tindakan hukum, dengan menyatakan: "Saya akan menggugat BBC atas pencemaran nama baik, bersama dengan media lain mana pun yang mengulangi tuduhan-tuduhan yang memfitnah tersebut."
Ketua bersikeras bahwa tuduhan tersebut tidak ada hubungannya dengan sepak bola
Sullivan menegaskan bahwa tidak ada satu pun tuduhan yang berkaitan dengan keterlibatannya dalam sepak bola. Ia menyoroti keterlibatannya yang telah lama dalam dunia sepak bola serta dedikasinya kepada West Ham selama lebih dari tiga dekade di dunia olahraga ini.
Menjelaskan keputusannya, ia berkata: "Di saat yang sudah menantang dan penting bagi klub ini, saya menolak membiarkan masalah pribadi yang menyangkut saya menjadi gangguan yang tidak perlu atau sumber ketidakstabilan.
"Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan sangat hati-hati dan dengan berat hati, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Bersama dan Direktur West Ham United FC dengan segera.
"Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan untuk diambil, tetapi keputusan ini diambil atas dasar cinta, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap klub sepak bola dan basis penggemar yang layak mendapatkan persatuan dan fokus mutlak ke depannya."
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Pimpinan sementara mengambil alih kepemimpinan selama masa ketidakpastian
West Ham telah mengonfirmasi bahwa CEO sementara Karim Virani akan memimpin operasional harian klub pasca kepergian Sullivan. Klub juga menyatakan bahwa Sullivan mengundurkan diri setelah mengetahui akan adanya publikasi terkait tuduhan serius yang terjadi di masa lalu, dan dipahami bahwa tidak ada satu pun tuduhan tersebut yang berkaitan dengan West Ham United atau operasional klub. Perhatian kini akan beralih ke struktur kepemimpinan klub saat mereka menjalani proses pembenahan besar-besaran baik di dalam maupun di luar lapangan.