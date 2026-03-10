Getty
‘Kejutan besar’ - Keputusan transfer Scott McTominay masih mengejutkan, sementara mantan bintang Manchester United yang mencatat sejarah kini bersinar di Napoli
Harga jual: Berapa harga yang dibayarkan Manchester United untuk menjual McTominay?
McTominay, yang meraih debut seniornya di bawah bimbingan Jose Mourinho, tampil dalam 255 pertandingan untuk United setelah lulus dari sistem akademi legendaris mereka. Ia dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh Erik ten Hag.
Sebuah kesepakatan senilai £26 juta ($35 juta) disepakati dengan Napoli, dengan transfer tersebut terlihat seperti kesepakatan yang sangat menguntungkan. McTominay menikmati kesuksesan gelar selama musim debutnya di Stadio Diego Armando Maradona, sambil dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A dan finis di peringkat ke-18 dalam jajak pendapat Ballon d’Or 2025.
Pembicaraan kontrak: Napoli berharap dapat menuntaskan kesepakatan baru.
Jumlah gol yang mencetak dua digit telah dicapai di setiap musimnya di Naples, dengan pembicaraan perpanjangan kontrak kini berlangsung karena pemain berusia 29 tahun ini menarik perhatian dari klub-klub besar di Eropa. Kembalinya ke Manchester pernah menjadi spekulasi pada suatu saat.
McTominay telah menjadi kisah klasik "perubahan akan baik untukmu", karena ia menikmati dukungan yang tak tergoyahkan di Italia, sesuatu yang seringkali tidak ia dapatkan di Inggris, dan banyak yang bingung mengapa United membiarkan bintang lokal mereka lepas dari jaring mereka.
Apakah Manchester United membuat kesalahan dengan membiarkan McTominay pergi?
McAllister termasuk dalam kategori tersebut, dengan mantan gelandang Skotlandia - yang berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Casino - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kisah sukses McTominay mengejutkan: “Setiap kali saya ditanya tentang Scott, selama periode-periode ketika Manchester United berganti manajer dan mereka mencoba gaya ini, gaya itu, dan dia adalah pemain muda yang naik pangkat di klub. Setiap kali saya melihat Manchester United, selama masa-masa sulit bagi Man United, bagiku dia selalu menjadi pemain yang menonjol di layar saat saya menontonnya. Kamu bisa melihat dia adalah pemain yang memiliki cinta untuk klub dan dia naik melalui jenjang di klub.
“Saya tidak tahu apakah itu karena alasan finansial atau PSR dan sebagainya, tapi bagi saya, kejutan besarnya adalah Manchester United membiarkan salah satu pemain binaannya pergi. Mereka memiliki sejarah yang kaya akan pemain binaan dan para pemuda yang menjadi legenda di klub. Bagi saya, itu kejutan besar bahwa dia diizinkan pergi.
“Saya bahkan tidak berpikir Scott akan membayangkan seberapa baik dia bermain. Kemampuannya, dia bisa mencakup area lapangan, masuk ke kotak penalti lawan, dan mencetak gol. Anda mencetak gol dan membuat gol di tengah lapangan, Anda menaikkan level Anda mendekati level elit.
“Tapi dia juga membuktikannya di level internasional. Kita butuh [John] McGinn, McTominay, saat musim panas tiba. Billy Gilmour, yang pergi ke Napoli bersamanya pada waktu yang sama. Saya hanya berharap dia terus mempertahankan performa bagusnya dan membawanya ke Boston. Kita akan menghadapi Haiti dan Maroko. Saya suka cara pertandingan-pertandingan itu keluar dari undian. Saya pikir mereka akan menghadapi Brasil sebagai pertandingan terakhir dari tiga pertandingan. Semoga kita sudah mengumpulkan empat poin saat itu dan lolos untuk pertama kalinya. Saya pikir akan ada banyak perayaan di area Boston jika kita berhasil.”
Kembalinya Premier League? Manchester United membidik penambahan pemain tengah.
McTominay, yang melakukan debut internasionalnya pada tahun 2018, telah menambah jumlah penampilannya untuk Skotlandia menjadi 67. Ia telah mencetak 14 gol sepanjang kariernya - salah satunya adalah tendangan salto spektakulernya melawan Denmark yang membantu Timnas Skotlandia memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.
Napoli berambisi untuk menegosiasikan kontrak baru sebelum turnamen tersebut dimulai dan semakin banyak perhatian tertuju pada pemain andalan mereka, No.8. United akan mencari tambahan pemain tengah pada musim panas ini, namun ada keraguan tentang kembalinya McTominay ke lingkungan yang familiar, dan Setan Merah tampaknya lebih memilih opsi yang lebih muda - seperti duo Inggris Elliot Anderson dan Adam Wharton.
