‘Kejutan besar’ - Keputusan transfer Scott McTominay masih mengejutkan, sementara mantan bintang Manchester United yang mencatat sejarah kini bersinar di Napoli

McAllister termasuk dalam kategori tersebut, dengan mantan gelandang Skotlandia - yang berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Casino - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kisah sukses McTominay mengejutkan: “Setiap kali saya ditanya tentang Scott, selama periode-periode ketika Manchester United berganti manajer dan mereka mencoba gaya ini, gaya itu, dan dia adalah pemain muda yang naik pangkat di klub. Setiap kali saya melihat Manchester United, selama masa-masa sulit bagi Man United, bagiku dia selalu menjadi pemain yang menonjol di layar saat saya menontonnya. Kamu bisa melihat dia adalah pemain yang memiliki cinta untuk klub dan dia naik melalui jenjang di klub.

“Saya tidak tahu apakah itu karena alasan finansial atau PSR dan sebagainya, tapi bagi saya, kejutan besarnya adalah Manchester United membiarkan salah satu pemain binaannya pergi. Mereka memiliki sejarah yang kaya akan pemain binaan dan para pemuda yang menjadi legenda di klub. Bagi saya, itu kejutan besar bahwa dia diizinkan pergi.

“Saya bahkan tidak berpikir Scott akan membayangkan seberapa baik dia bermain. Kemampuannya, dia bisa mencakup area lapangan, masuk ke kotak penalti lawan, dan mencetak gol. Anda mencetak gol dan membuat gol di tengah lapangan, Anda menaikkan level Anda mendekati level elit.

“Tapi dia juga membuktikannya di level internasional. Kita butuh [John] McGinn, McTominay, saat musim panas tiba. Billy Gilmour, yang pergi ke Napoli bersamanya pada waktu yang sama. Saya hanya berharap dia terus mempertahankan performa bagusnya dan membawanya ke Boston. Kita akan menghadapi Haiti dan Maroko. Saya suka cara pertandingan-pertandingan itu keluar dari undian. Saya pikir mereka akan menghadapi Brasil sebagai pertandingan terakhir dari tiga pertandingan. Semoga kita sudah mengumpulkan empat poin saat itu dan lolos untuk pertama kalinya. Saya pikir akan ada banyak perayaan di area Boston jika kita berhasil.”