Kejutan besar di Piala Dunia! FIFA menangguhkan hukuman kartu merah bagi bintang muda AS yang akan menghadapi Belgia

Pencabutan sanksi tersebut bahkan langsung menarik perhatian Presiden Donald Trump. Ia secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada FIFA “karena telah melakukan hal yang benar dan membatalkan ketidakadilan besar!”, tulisnya di platform media sosialnya, Truth Social. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga telah mengomentari kartu merah tersebut. "Mereka diperlakukan dengan sangat tidak adil," katanya di ruang pers Gedung Putih di Washington.

Balogun dikeluarkan dari lapangan saat melawan Bosnia-Herzegovina (menit ke-64), setelah secara tidak sengaja dan naas menginjak pergelangan kaki Tarik Muharemovic. Setelah itu, ia dijatuhi sanksi skorsing satu pertandingan. Namun, sesuai Pasal 27 Peraturan Disiplin FIFA, hukuman tersebut dapat ditangguhkan dengan masa percobaan.

Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain yang diuntungkan oleh penangguhan hukuman semacam itu. Pada bulan November, ia dikeluarkan dari lapangan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia setelah melakukan sikutan terhadap Dara O'Shea. Awalnya, Ronaldo dijatuhi sanksi larangan bermain selama tiga pertandingan oleh FIFA, namun ia hanya absen dalam pertandingan kualifikasi berikutnya melawan Armenia. Sisa hukuman tersebut ditangguhkan selama satu tahun.