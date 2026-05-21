Seperti dilaporkan Absolut Bayern, Guerreiro yang baru berusia 32 tahun pun mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri kariernya. Setidaknya, ia ingin tetap membuka opsi tersebut, demikian dilaporkan. Belakangan ini, rumor mengenai ke mana pemain asal Portugal itu akan berlabuh setelah hengkang dari juara Bundesliga tersebut sangatlah jarang.
Kejutan besar di FC Bayern! Seorang pemain dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri kariernya secara mendadak
Ketika kabar tentang kepergiannya yang akan terjadi seiring berakhirnya kontraknya pada akhir Maret diumumkan, kepindahan Guerreiro ke Portugal dianggap bukan hal yang mustahil. Pada pertengahan Mei, Sport Bild juga melaporkan bahwa Benfica Lisbon sangat tertarik untuk merekrut pemain serba bisa tersebut. Menurut laporan tersebut, klub papan atas Portugal itu telah menjalin kontak dengan pihak Guerreiro sejak beberapa waktu lalu. Pemain berusia 32 tahun itu pun dilaporkan dapat membayangkan pindah ke Benfica.
Bagi pemain yang telah 65 kali membela tim nasional Portugal ini, ini akan menjadi klub profesional pertamanya di Portugal. Guerreiro, yang lahir dan besar di Prancis, memulai kariernya di tim junior Blanc-Mesnil SF dan kemudian bergabung dengan INF Clairefontaine, SM Caen, FC Lorient, dan Borussia Dortmund sebelum akhirnya tiba di Munich.
Raphael Guerreiro sering mengalami cedera otot selama bermain di FC Bayern dan BVB
Namun, mungkin saja Guerreiro kini mulai memikirkan untuk mengakhiri kariernya karena rentan cedera dalam beberapa tahun terakhir. Di musim ini saja, ia sering absen akibat empat cedera. Bahkan saat masih membela BVB, Guerreiro sudah berulang kali harus berjuang melawan masalah otot dan cedera.
Guerreiro pindah dari Dortmund ke Munich pada 2023 tanpa biaya transfer atas permintaan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Di sana, ia memang sering diturunkan, tetapi tidak pernah melampaui peran sebagai pemain cadangan serba bisa dan jarang mencapai performa terbaiknya seperti saat masa kejayaannya di Dortmund.
Namun, Direktur Olahraga Max Eberl tetap menyoroti kualitas dan karakter pemain asal Portugal itu saat mengumumkan bahwa kontrak Guerreiro tidak akan diperpanjang. "Rapha selalu bisa diandalkan di lapangan, selain itu, karakter seperti dia memperkaya setiap ruang ganti," kata Eberl. Vincent Kompany juga selalu puas dengan Guerreiro. "Saya memiliki pemain hebat, seorang profesional yang fantastis. Seseorang yang selalu membantu tim," kata pemain asal Belgia itu, misalnya, pada bulan Desember tahun lalu.
Raphael Guerreiro: Data performa dan statistik di FC Bayern dan BVB
Klub Pertandingan Gol Assist FC Bayern 94 14 8 Borussia Dortmund 224 40 50