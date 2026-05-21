Kejutan besar di FC Bayern! Seorang pemain dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri kariernya secara mendadak

Namun, mungkin saja Guerreiro kini mulai memikirkan untuk mengakhiri kariernya karena rentan cedera dalam beberapa tahun terakhir. Di musim ini saja, ia sering absen akibat empat cedera. Bahkan saat masih membela BVB, Guerreiro sudah berulang kali harus berjuang melawan masalah otot dan cedera.

Guerreiro pindah dari Dortmund ke Munich pada 2023 tanpa biaya transfer atas permintaan pelatih saat itu, Thomas Tuchel. Di sana, ia memang sering diturunkan, tetapi tidak pernah melampaui peran sebagai pemain cadangan serba bisa dan jarang mencapai performa terbaiknya seperti saat masa kejayaannya di Dortmund.

Namun, Direktur Olahraga Max Eberl tetap menyoroti kualitas dan karakter pemain asal Portugal itu saat mengumumkan bahwa kontrak Guerreiro tidak akan diperpanjang. "Rapha selalu bisa diandalkan di lapangan, selain itu, karakter seperti dia memperkaya setiap ruang ganti," kata Eberl. Vincent Kompany juga selalu puas dengan Guerreiro. "Saya memiliki pemain hebat, seorang profesional yang fantastis. Seseorang yang selalu membantu tim," kata pemain asal Belgia itu, misalnya, pada bulan Desember tahun lalu.