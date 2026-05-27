Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, Juventus Turin dan Manchester City telah menghubungi juara Bundesliga tersebut terkait Nübel dan dilaporkan juga telah menjalin kontak dengan manajemen kiper berusia 29 tahun itu.
Kejutan besar di bursa transfer FC Bayern! Manchester City tampaknya ingin mendatangkan pemain yang terancam didepak dari skuad FCB
Menurut laporan surat kabar tersebut, Bayern meminta biaya transfer antara 10 hingga 15 juta euro untuk Nübel. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa VfB akhirnya memutuskan untuk tidak mempermanenkan status kiper yang telah dipinjamkan selama tiga tahun tersebut, meskipun pelatih Sebastian Hoeneß, menurut Sport Bild, sangat ingin melanjutkan kerja sama dengan Nübel dan telah menyampaikan hal ini kepada jajaran manajemen klub.
Namun, gaji Nübel juga menjadi alasan utama mengapa pemain berusia 29 tahun itu memainkan pertandingan ke-129 dan terakhirnya untuk VfB dalam final Piala DFB melawan klub asalnya pada Sabtu lalu. Pasalnya, di satu sisi Nübel tidak bersedia menerima pengurangan gaji yang signifikan, di sisi lain, juara Bundesliga asal Jerman tersebut dilaporkan masih menanggung sebagian besar dari gaji yang dikabarkan sebesar sebelas juta euro per tahun, yaitu tujuh juta euro, sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman.
Di VfB, Dennis Seimen kini akan mendapat kesempatan untuk membuktikan diri sebagai kiper utama baru untuk tahun-tahun mendatang dalam musim 2026/27 yang menantang secara olahraga, termasuk partisipasi di Liga Champions. Seimen dipinjamkan ke SC Paderborn pada musim lalu dan menjadi pemain kunci bagi klub asal Ostwestfalen tersebut dengan penampilan gemilang dalam perjalanan menuju promosi ketiga ke Bundesliga dalam sejarah klub.
Seimen pindah dari akademi Karlsruher SC ke VfB, telah melewati semua tim junior di sana sejak level U17, dan kini kembali ke klub Swabia sebagai kiper utama baru. Sementara itu, Nübel telah diberitahu beberapa waktu lalu dalam sebuah "pertemuan rahasia" dengan pelatih kiper Munich, Michael Rechner, bahwa ia "sama sekali tidak lagi berperan" dalam rencana klub juara berulang kali tersebut.
FC Bayern: Pertukaran pemain dengan Newcastle United untuk Nübel dan Anthony Gordon?
Dia telah disarankan dengan tegas untuk mencari klub baru. Hingga saat ini, belum ada pembicaraan langsung dengan Ketua Bidang Olahraga Max Eberl atau Direktur Olahraga Christoph Freund.
Minggu lalu, ran.de telah melaporkan bahwa Nübel tidak akan bermain baik di VfB maupun di klub Munich pada musim mendatang, dan tiga klub papan atas yang tidak disebutkan namanya sedang berebut jasa kiper timnas tersebut. Dikabarkan bahwa Bayern sangat mengharapkan tawaran dari Liga Premier yang memiliki daya beli tinggi, untuk menegosiasikan situasi yang saling menguntungkan bagi pemain dan klub.
Di satu sisi, Nübel kemungkinan besar tidak perlu menerima pemotongan gaji, di sisi lain, FC Bayern sangat mungkin akan mendapatkan biaya transfer yang diinginkan untuk kiper yang direkrut secara gratis dari FC Schalke 04 pada 2020. Baru-baru ini, Bild bahkan berspekulasi bahwa Nübel bisa dijadikan sebagai bagian dari kesepakatan dalam transfer Anthony Gordon.
Menurut laporan media yang sejalan, Newcastle United ingin memperbarui posisi penjaga gawang dan, menurut Sky, telah menjajaki kemungkinan merekrut Robin Risser dari RC Lens. Namun, juara Piala Prancis yang mengejutkan itu dilaporkan meminta 30 hingga 40 juta euro. Sementara itu, Nübel bisa saja dijadikan bagian dari kesepakatan untuk mengurangi biaya transfer Gordon.
Menurut kabar, The Magpies meminta hingga 80 juta euro untuk pemain incaran Bayern tersebut. Gordon telah dikaitkan dengan kepindahan ke Munich selama berminggu-minggu, karena ia dapat meningkatkan kualitas skuad baik sebagai cadangan Harry Kane maupun sebagai pesaing di sayap kiri untuk Luis Diaz. Namun, menurut Mundo Deportivo, FC Barcelona kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan pemain timnas Inggris tersebut.
Di Newcastle, Aaron Ramsdale dan Nick Pope bersaing sepanjang musim untuk posisi kiper utama. Tidak pernah ada kejelasan, Ramsdale akhirnya tampil dalam 23 pertandingan, sedangkan Pope tampil dalam 36 pertandingan. Di sini, Nübel tentu memiliki peluang untuk merebut posisi starter.
Manchester City bukanlah pilihan yang tepat bagi Nübel — namun Juventus justru sangat cocok baginya
Situasinya tampaknya akan jauh lebih sulit baginya di Manchester City. Di sana, Gianluigi Donnarumma sudah menjadi kiper utama, dan ia juga sudah memiliki cadangan dalam diri James Trafford, yang baru saja dibeli The Skyblues seharga 31 juta euro pada musim panas lalu. Namun, rumor tentang kepergian Trafford semakin kencang, sehingga setidaknya posisi sebagai pesaing utama bisa terbuka bagi Nübel. Pertanyaannya adalah, apakah ia bersedia menerima situasi seperti itu, seperti yang pernah dialaminya di Bayern bersama Manuel Neuer.
Mungkin pindah ke Juventus adalah opsi yang lebih menjanjikan bagi Nübel. Pasalnya, di sana pun masih ada ketidakpastian mengenai posisi kiper setelah musim ini berakhir. Michele Di Gregorio memang menjadi kiper utama di sebagian besar musim lalu, namun tampaknya ia tidak terlalu meyakinkan dan beberapa kali digantikan oleh kiper cadangan Mattia Perin.
Laporan media Italia juga memicu rumor bahwa pergantian kiper di Juve mungkin akan terus berlanjut. Football Italia melaporkan, misalnya, bahwa Juve telah menetapkan harga untuk Di Gregorio. Dikabarkan bahwa ia boleh meninggalkan Si Nyonya Tua dengan biaya 15 juta euro.
Alexander Nübel: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol yang Diterima Pertandingan tanpa kebobolan VfB Stuttgart 129 180 38 AS Monaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1