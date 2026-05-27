Menurut laporan surat kabar tersebut, Bayern meminta biaya transfer antara 10 hingga 15 juta euro untuk Nübel. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa VfB akhirnya memutuskan untuk tidak mempermanenkan status kiper yang telah dipinjamkan selama tiga tahun tersebut, meskipun pelatih Sebastian Hoeneß, menurut Sport Bild, sangat ingin melanjutkan kerja sama dengan Nübel dan telah menyampaikan hal ini kepada jajaran manajemen klub.

Namun, gaji Nübel juga menjadi alasan utama mengapa pemain berusia 29 tahun itu memainkan pertandingan ke-129 dan terakhirnya untuk VfB dalam final Piala DFB melawan klub asalnya pada Sabtu lalu. Pasalnya, di satu sisi Nübel tidak bersedia menerima pengurangan gaji yang signifikan, di sisi lain, juara Bundesliga asal Jerman tersebut dilaporkan masih menanggung sebagian besar dari gaji yang dikabarkan sebesar sebelas juta euro per tahun, yaitu tujuh juta euro, sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman.

Di VfB, Dennis Seimen kini akan mendapat kesempatan untuk membuktikan diri sebagai kiper utama baru untuk tahun-tahun mendatang dalam musim 2026/27 yang menantang secara olahraga, termasuk partisipasi di Liga Champions. Seimen dipinjamkan ke SC Paderborn pada musim lalu dan menjadi pemain kunci bagi klub asal Ostwestfalen tersebut dengan penampilan gemilang dalam perjalanan menuju promosi ketiga ke Bundesliga dalam sejarah klub.

Seimen pindah dari akademi Karlsruher SC ke VfB, telah melewati semua tim junior di sana sejak level U17, dan kini kembali ke klub Swabia sebagai kiper utama baru. Sementara itu, Nübel telah diberitahu beberapa waktu lalu dalam sebuah "pertemuan rahasia" dengan pelatih kiper Munich, Michael Rechner, bahwa ia "sama sekali tidak lagi berperan" dalam rencana klub juara berulang kali tersebut.