Kejutan besar di bangku cadangan? Real Madrid tampaknya sedang mempertimbangkan mantan pelatih Bundesliga sebagai opsi cadangan untuk Jose Mourinho

Menurut laporan tersebut, jajaran pimpinan di bawah Presiden Florentino Perez sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk menggantikan Alvaro Arbeloa, di mana filosofi permainan Matarazzo yang sangat modern sangat dihargai di Real Madrid dan karenanya ia sangat populer di kalangan para pemain Los Blancos.

Namun, laporan tersebut juga menekankan bahwa kepindahan pelatih asal Amerika Serikat berusia 48 tahun itu ke Real Madrid tampaknya tidak mungkin terjadi. Di Madrid, Mourinho masih menjadi pilihan utama sebagai pelatih baru, dan menurut pakar transfer asal Belgia, Sacha Tavolieri, kepindahannya bahkan sudah pasti.

Dengan demikian, pengumuman resmi dari pihak Madrid diperkirakan akan dilakukan pada minggu depan. Dalam beberapa hari terakhir, sudah ada tanda-tanda kembalinya Mourinho ke klub lamanya. "The Special One" memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya di Benfica yang masih berlaku hingga 2027.