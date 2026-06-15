Seperti dilaporkan surat kabar Portugal A Bola, Ruben Amorim akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim lagi dan diperkirakan akan menerima gaji bersih sebesar 3,5 juta euro per tahun. Menurut laporan tersebut, Amorim berhasil mengungguli Matthias Jaissle (Al Ahli) dan Oliver Glasner (terakhir di Crystal Palace).
Diterjemahkan oleh
Kejutan besar dan perubahan haluan! AC Milan tampaknya telah menemukan pelatih baru
Sebelumnya, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Glasner dan Milan telah menyepakati kontrak berdurasi dua tahun. Namun, jurnalis transfer Fabrizio Romano kemudian membantah kabar tersebut, menyebutnya sebagai isapan jempol, lalu mengemukakan dua kandidat baru, yaitu Amorim dan Jaissle, serta melaporkan bahwa Glasner telah "kehilangan momentum".
Hal ini tampaknya berujung pada penunjukan Amorim, yang berpotensi menghemat banyak uang bagi mantan klubnya, Manchester United. Pasalnya, sang pelatih asal Portugal dan tim kepelatihannya konon masih berhak atas sebagian dari pesangon sebesar 18 juta euro setelah pemecatannya pada Januari lalu. Menurut laporan ESPN, jumlah tersebut akan berkurang jika Amorim menandatangani kontrak dengan Milan.
The Red Devils merekrut Amorim sebagai pengganti Erik ten Hag pada November 2024 dari Sporting Lisbon saat musim sedang berlangsung. Meskipun tidak ada prestasi yang diraih, United di bawah Amorim finis di peringkat ke-15 yang memalukan pada musim 2024/25 dan juga kalah di final Liga Europa melawan Tottenham, namun pria berusia 41 tahun itu diizinkan untuk melanjutkan tugasnya. Namun, pada Januari, setelah dua pertandingan tanpa kemenangan melawan Leeds dan Wolverhampton, semuanya berakhir. Michael Carrick menggantikan Amorim dan akhirnya membawa The Red Devils kembali ke Liga Champions.
- Getty Images
AC Milan tampaknya ingin mendatangkan Markus Krösche dari Eintracht Frankfurt
Kini, Amorim ditugaskan untuk kembali mengembalikan Milan—sebuah klub papan atas yang terbiasa meraih kesuksesan namun sedang dilanda krisis—ke jalur yang benar. Meskipun berada dalam posisi yang sangat menguntungkan, Rossoneri gagal lolos ke Liga Champions pada hari pertandingan terakhir musim lalu. Hal ini diikuti dengan perombakan besar-besaran dalam jajaran manajemen: Selain pelatih kepala Massimiliano Allegri, direktur eksekutif Giorgio Furlani, direktur olahraga Igli Tare, serta direktur teknis Geoffrey Moncada juga dipecat.
Jadi, sejak beberapa minggu lalu, Milan tidak hanya mencari pelatih baru, tetapi juga mencari sosok kuat baru di jajaran kepemimpinan olahraga. Setelah Ralf Rangnick menolak tawaran Rossoneri, Markus Krösche dari Eintracht Frankfurt dikabarkan menjadi kandidat pilihan baru. Namun, menurut calciomercato, SGE meminta bayaran antara 7,5 hingga 10 juta euro jika transfer ini terjadi pada musim panas ini.