Kejutan besar dan perubahan haluan! AC Milan tampaknya telah menemukan pelatih baru

Sebelumnya, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Glasner dan Milan telah menyepakati kontrak berdurasi dua tahun. Namun, jurnalis transfer Fabrizio Romano kemudian membantah kabar tersebut, menyebutnya sebagai isapan jempol, lalu mengemukakan dua kandidat baru, yaitu Amorim dan Jaissle, serta melaporkan bahwa Glasner telah "kehilangan momentum".

Hal ini tampaknya berujung pada penunjukan Amorim, yang berpotensi menghemat banyak uang bagi mantan klubnya, Manchester United. Pasalnya, sang pelatih asal Portugal dan tim kepelatihannya konon masih berhak atas sebagian dari pesangon sebesar 18 juta euro setelah pemecatannya pada Januari lalu. Menurut laporan ESPN, jumlah tersebut akan berkurang jika Amorim menandatangani kontrak dengan Milan.

The Red Devils merekrut Amorim sebagai pengganti Erik ten Hag pada November 2024 dari Sporting Lisbon saat musim sedang berlangsung. Meskipun tidak ada prestasi yang diraih, United di bawah Amorim finis di peringkat ke-15 yang memalukan pada musim 2024/25 dan juga kalah di final Liga Europa melawan Tottenham, namun pria berusia 41 tahun itu diizinkan untuk melanjutkan tugasnya. Namun, pada Januari, setelah dua pertandingan tanpa kemenangan melawan Leeds dan Wolverhampton, semuanya berakhir. Michael Carrick menggantikan Amorim dan akhirnya membawa The Red Devils kembali ke Liga Champions.