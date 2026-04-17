Kejutan besar dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia? Bintang Bundesliga mengungkap adanya kontak dengan Julian Nagelsmann

Setelah pulih dari cedera yang cukup lama, Prömel awalnya menonjol di Hoffenheim pada awal musim dengan penampilan apik sebagai pemain pengganti. Sejak musim gugur, ia biasanya menjadi pemain inti dan berperan penting dalam musim gemilang TSG, yang saat ini berada di peringkat keenam. Baru-baru ini, Maximilian Beier dari Dortmund, yang juga tidak dipanggil untuk pertandingan internasional bulan Maret, mengatakan kepada FAZ bahwa rekan setimnya di BVB, Waldemar Anton dan Prömel, "agak tenggelam dan tidak mendapatkan pengakuan yang sebenarnya pantas mereka dapatkan."

Prömel sejauh ini baru sekali dipanggil ke tim nasional senior Jerman; pada November 2023, Nagelsmann memasukkannya ke dalam skuad sebagai tambahan pada periode kedua Nagelsmann sebagai pelatih DFB. Seperti diketahui, dua pertandingan persahabatan melawan Turki (2-3) dan Austria (0-2) saat itu berakhir dengan kekalahan telak, namun Prömel tidak diturunkan dalam kedua pertandingan tersebut.

Bukan hanya karena ia tidak lagi dipertimbangkan dalam dua setengah tahun terakhir, pencalonan Prömel untuk Piala Dunia tentu saja akan mengejutkan. Lagipula, Nagelsmann telah menekankan bahwa ia tidak ingin mengubah banyak hal dalam skuad untuk pertandingan uji coba terbaru melawan Swiss (4:3) dan Ghana (2:1) pada akhir Maret, dengan mempertimbangkan Piala Dunia musim panas mendatang.