Kepada surat kabar Bild, gelandang tengah tersebut membenarkan bahwa ia baru-baru ini melakukan kontak dengan pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.
Kejutan besar dalam skuad Jerman untuk Piala Dunia? Bintang Bundesliga mengungkap adanya kontak dengan Julian Nagelsmann
"Saya sudah mengenal Julian sejak lama – dia pernah menjadi pelatih saya di tim junior Hoffenheim. Bahkan ketika saya mengalami cedera lutut yang parah (Prömel hampir melewatkan seluruh musim lalu karena robekan ligamen silang, red.), dia menghubungi saya. Sebelum pengumuman nominasi bulan Maret, dia kembali menghubungi saya," ungkap Prömel.
"Memang saya sudah memberitahunya bahwa saya tidak akan masuk skuad akhir Maret, tapi saya tetap senang dengan percakapan itu," lanjut pemain berusia 31 tahun itu, yang menekankan: "Sekarang saya tahu bahwa dia masih mempertimbangkan saya." Meskipun demikian, dia "tidak menaruh harapan besar untuk musim panas, karena saya tahu pelatih timnas tidak akan banyak mengubah skuad Maret. Tapi jika dia masih membutuhkan saya, dalam kapasitas apa pun, maka saya ingin siap sedia. Masuk dalam skuad Piala Dunia akan menjadi mimpi besar," kata Prömel.
Tim DFB: Apakah Grischa Prömel masih bisa ikut serta dalam Piala Dunia?
Setelah pulih dari cedera yang cukup lama, Prömel awalnya menonjol di Hoffenheim pada awal musim dengan penampilan apik sebagai pemain pengganti. Sejak musim gugur, ia biasanya menjadi pemain inti dan berperan penting dalam musim gemilang TSG, yang saat ini berada di peringkat keenam. Baru-baru ini, Maximilian Beier dari Dortmund, yang juga tidak dipanggil untuk pertandingan internasional bulan Maret, mengatakan kepada FAZ bahwa rekan setimnya di BVB, Waldemar Anton dan Prömel, "agak tenggelam dan tidak mendapatkan pengakuan yang sebenarnya pantas mereka dapatkan."
Prömel sejauh ini baru sekali dipanggil ke tim nasional senior Jerman; pada November 2023, Nagelsmann memasukkannya ke dalam skuad sebagai tambahan pada periode kedua Nagelsmann sebagai pelatih DFB. Seperti diketahui, dua pertandingan persahabatan melawan Turki (2-3) dan Austria (0-2) saat itu berakhir dengan kekalahan telak, namun Prömel tidak diturunkan dalam kedua pertandingan tersebut.
Bukan hanya karena ia tidak lagi dipertimbangkan dalam dua setengah tahun terakhir, pencalonan Prömel untuk Piala Dunia tentu saja akan mengejutkan. Lagipula, Nagelsmann telah menekankan bahwa ia tidak ingin mengubah banyak hal dalam skuad untuk pertandingan uji coba terbaru melawan Swiss (4:3) dan Ghana (2:1) pada akhir Maret, dengan mempertimbangkan Piala Dunia musim panas mendatang.
Grischa Prömel pernah meraih gelar bersama Julian Nagelsmann
Namun, Prömel tampaknya masih memiliki peluang. Felix Nmecha, gelandang yang semula dipastikan masuk skuad Jerman untuk Piala Dunia, mengalami robekan ligamen lateral di lututnya pada akhir Maret dan saat ini sedang absen. Belum jelas apakah pemain Dortmund itu akan pulih tepat waktu untuk turnamen tersebut. Selain itu, Nagelsmann telah memanggil Anton Stach dari Leeds United pada bulan Maret sebagai gelandang, yang mungkin masih bisa digantikan oleh Prömel dalam skuad untuk putaran final Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada.
Untuk itu, pemain Hoffenheim yang kemungkinan besar akan pindah ke VfB Stuttgart tanpa biaya transfer pada musim panas nanti, harus terus menunjukkan performa yang kuat di fase akhir musim ini. Hubungan baiknya dengan Nagelsmann, yang pernah melatihnya di tim junior A Hoffenheim, bisa menjadi modal baginya. Pada 2014, keduanya bersama-sama menjadi juara U19 Jerman.
Apakah Grischa Prömel masih boleh ikut ke Piala Dunia? Catatan prestasinya musim ini
Permainan
30
Gol
8
Assist
2
Kartu kuning
4