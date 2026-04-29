Goal.com
Live
FC Bayern München v VfL Wolfsburg - Bundesliga
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

Kejutan besar dalam pencarian pengganti Kuntz: HSV tampaknya merekrut pemain dari FC Bayern

Bundesliga
Kathleen Krüger dari FC Bayern dikabarkan menjadi kandidat yang menjanjikan untuk mengisi posisi direktur olahraga yang kosong di klub rival Bundesliga, Hamburger SV. Hal ini dilaporkan secara serempak oleh Sport Bild dan Hamburger Abendblatt.

Sementara Sport Bild menulis bahwa kepala bidang Organisasi dan Infrastruktur FCB saat ini memiliki "peluang terbaik" untuk mendapatkan posisi tersebut, Abendblattbahkan melangkah lebih jauh: Di sana disebutkan bahwa Krüger akan "segera diperkenalkan".

  • Sejak kepergian mengejutkan Stefan Kuntz pada akhir 2025, HSV sedang mencari direktur olahraga baru. Menurut Sport Bild, sebuah agensi perekrutan telah dilibatkan dalam proses pencarian ini, dan agensi tersebut telah menghubungi Krüger berdasarkan daftar persyaratan yang ditetapkan oleh Rothosen.

    Nama mantan pemain Bundesliga berusia 40 tahun itu awalnya masuk dalam daftar pendek. Krüger kemudian masuk ke dalam seleksi akhir dan "menunjukkan performa yang sangat baik".

    Selama empat bulan pencarian direktur olahraga oleh klub Hamburg tersebut, nama-nama lain yang juga disebut-sebut antara lain mantan direktur olahraga BVB Sebastian Kehl (46) dan direktur olahraga HSV saat ini Claus Costa (41).

  • FC Bayern München v FC Augsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Kathleen Krüger telah bergabung dengan FC Bayern selama 22 tahun

    Selama masa aktifnya, Krüger bermain untuk Bayern dari tahun 2004 hingga 2009 dan mulai tahun 2010 menjabat sebagai asisten direktur olahraga FCB saat itu, Christian Nerlinger. Setelah itu, ia bekerja selama dua belas tahun sebagai manajer tim untuk tim profesional.

    Pada tahun 2024, ia mengambil alih jabatan Kepala Organisasi dan Infrastruktur. Kontraknya dengan juara Bundesliga tersebut bersifat permanen. Jika Krüger pindah ke HSV sebagai direktur olahraga, ia akan menjadi wanita pertama yang menduduki posisi tersebut di Bundesliga.

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV