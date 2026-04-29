Kejutan besar dalam pencarian pengganti Kuntz: HSV tampaknya merekrut pemain dari FC Bayern

Sejak kepergian mengejutkan Stefan Kuntz pada akhir 2025, HSV sedang mencari direktur olahraga baru. Menurut Sport Bild, sebuah agensi perekrutan telah dilibatkan dalam proses pencarian ini, dan agensi tersebut telah menghubungi Krüger berdasarkan daftar persyaratan yang ditetapkan oleh Rothosen.

Nama mantan pemain Bundesliga berusia 40 tahun itu awalnya masuk dalam daftar pendek. Krüger kemudian masuk ke dalam seleksi akhir dan "menunjukkan performa yang sangat baik".

Selama empat bulan pencarian direktur olahraga oleh klub Hamburg tersebut, nama-nama lain yang juga disebut-sebut antara lain mantan direktur olahraga BVB Sebastian Kehl (46) dan direktur olahraga HSV saat ini Claus Costa (41).