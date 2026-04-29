Sementara Sport Bild menulis bahwa kepala bidang Organisasi dan Infrastruktur FCB saat ini memiliki "peluang terbaik" untuk mendapatkan posisi tersebut, Abendblattbahkan melangkah lebih jauh: Di sana disebutkan bahwa Krüger akan "segera diperkenalkan".
Kejutan besar dalam pencarian pengganti Kuntz: HSV tampaknya merekrut pemain dari FC Bayern
Sejak kepergian mengejutkan Stefan Kuntz pada akhir 2025, HSV sedang mencari direktur olahraga baru. Menurut Sport Bild, sebuah agensi perekrutan telah dilibatkan dalam proses pencarian ini, dan agensi tersebut telah menghubungi Krüger berdasarkan daftar persyaratan yang ditetapkan oleh Rothosen.
Nama mantan pemain Bundesliga berusia 40 tahun itu awalnya masuk dalam daftar pendek. Krüger kemudian masuk ke dalam seleksi akhir dan "menunjukkan performa yang sangat baik".
Selama empat bulan pencarian direktur olahraga oleh klub Hamburg tersebut, nama-nama lain yang juga disebut-sebut antara lain mantan direktur olahraga BVB Sebastian Kehl (46) dan direktur olahraga HSV saat ini Claus Costa (41).
Kathleen Krüger telah bergabung dengan FC Bayern selama 22 tahun
Selama masa aktifnya, Krüger bermain untuk Bayern dari tahun 2004 hingga 2009 dan mulai tahun 2010 menjabat sebagai asisten direktur olahraga FCB saat itu, Christian Nerlinger. Setelah itu, ia bekerja selama dua belas tahun sebagai manajer tim untuk tim profesional.
Pada tahun 2024, ia mengambil alih jabatan Kepala Organisasi dan Infrastruktur. Kontraknya dengan juara Bundesliga tersebut bersifat permanen. Jika Krüger pindah ke HSV sebagai direktur olahraga, ia akan menjadi wanita pertama yang menduduki posisi tersebut di Bundesliga.