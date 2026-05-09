Pria berusia 41 tahun ini sudah sangat berpengalaman dalam peran sebagai asisten pelatih. Ia sebelumnya pernah menjabat posisi tersebut di Mainz 05 dan Union Berlin. Di FCB, ia diperkirakan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2028.
Kejutan besar! Asisten pelatih Dante di FC Bayern kabarnya sudah ditentukan
Keyhanfar sendiri bermain sepak bola hingga tahun 2019 dan berhasil mencapai level Oberliga. Bahkan saat masih aktif bermain, ia sudah memulai kariernya sebagai pelatih.
Melalui SV Gonsenheim dan tim U19 Mainz 05, ia bergabung dengan klub afiliasi Red Bull Salzburg, FC Liefering, di Austria pada 2020. Kemudian ia bekerja di Mainz di bawah asuhan Bo Svensson dan beberapa bulan di Union Berlin. Keyhanfar pernah magang di bawah bimbingan Jürgen Klopp. Sejak akhir 2024, ia tidak memiliki pekerjaan.
Kini, ia akan berpasangan dengan Dante di tim junior Bayern. Menurut laporan media yang seragam, pemain Brasil tersebut akan mengambil alih tim U23 FCB pada musim panas dan memulai karier kepelatihannya di sana.
Dante bermain selama tiga tahun untuk FC Bayern
Dante, yang kini berusia 42 tahun, masih aktif bermain untuk klub Ligue 1 OGC Nice. Bek tengah ini telah tampil dalam 133 pertandingan resmi bersama FC Bayern antara tahun 2012 dan 2015, serta berhasil meraih tiga gelar juara Bundesliga, tiga gelar DFB-Pokal, dan satu gelar Liga Champions.
Di tim U23 juara berulang kali Jerman ini, Dante menggantikan Holger Seitz. Pria berusia 51 tahun itu telah melatih tim cadangan sejak 2020 dengan jeda singkat dan membawa tim cadangan meraih gelar juara di Regionalliga pada musim 2018/19. Ia akan pindah ke posisi lain di dalam klub.