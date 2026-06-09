'Kejutan besar' - Arsenal MEMECAT salah satu staf kunci hanya beberapa hari setelah kekalahan di final Liga Champions

Bagian medis bekerja di bawah sorotan yang sangat tajam akibat beberapa masalah kebugaran yang terjadi menjelang akhir musim. Berbagai pandangan internal pun muncul untuk mengkaji faktor-faktor di balik absennya pemain-pemain kunci Arsenal seperti Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, dan Kai Havertz dalam jangka waktu yang cukup lama selama kampanye perebutan gelar juara.

Staf telah meneliti intensitas latihan, pemilihan pertandingan, rotasi skuad, dan kualitas perawatan fisik untuk memahami mengapa pemain tertentu tidak mampu memenuhi tuntutan fisik yang sangat berat. Filosofi latihan Mikel Arteta yang tanpa kompromi dan berintensitas tinggi pada akhirnya membuahkan gelar juara, meskipun kemunduran yang tidak terduga, seperti cedera patah kaki yang dialami Mikel Merino pada bulan Januari sebelum kembali bermain di hari terakhir, sangat mempersulit kampanye departemen tersebut.