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'Kejutan besar' - Arsenal MEMECAT salah satu staf kunci hanya beberapa hari setelah kekalahan di final Liga Champions
Gunners memecat kepala bagian medis
Direktur Utama Richard Garlick memberitahukan kepada pria berusia 51 tahun itu bahwa ia harus segera hengkang dalam sebuah pertemuan mendadak pada Senin lalu. Menurut laporan dari The Telegraph, keputusan tersebut benar-benar mengejutkan staf internal, terutama setelah klub baru-baru ini menunjuk fisioterapis asal Spanyol, Joaquin Acedo, untuk meninjau catatan cedera yang menjadi masalah. Meskipun berhasil melewati musim yang padat dengan 63 pertandingan untuk meraih gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, jajaran petinggi klub memilih untuk bertindak cepat setelah berakhirnya partisipasi mereka di kompetisi Eropa.
Kabar kepergiannya menimbulkan kejutan di kalangan internal
Proses resmi di balik keputusan tersebut masih belum jelas, sehingga rekan-rekannya terkejut dengan pengunduran diri mendadak ketua Asosiasi Medis Asosiasi Sepak Bola. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan awal, kabar tersebut tampaknya sangat mengejutkan bagi Iqbal dan staf medis lainnya. Sifat pengunduran diri yang mendadak ini cukup mencolok mengingat pengalaman panjang sang dokter selama delapan tahun di Crystal Palace serta perannya sebelumnya di tim utama Liverpool dan Tottenham Hotspur.
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Perdebatan mengenai beban kerja menyusul kemenangan bersejarah
Bagian medis bekerja di bawah sorotan yang sangat tajam akibat beberapa masalah kebugaran yang terjadi menjelang akhir musim. Berbagai pandangan internal pun muncul untuk mengkaji faktor-faktor di balik absennya pemain-pemain kunci Arsenal seperti Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, dan Kai Havertz dalam jangka waktu yang cukup lama selama kampanye perebutan gelar juara.
Staf telah meneliti intensitas latihan, pemilihan pertandingan, rotasi skuad, dan kualitas perawatan fisik untuk memahami mengapa pemain tertentu tidak mampu memenuhi tuntutan fisik yang sangat berat. Filosofi latihan Mikel Arteta yang tanpa kompromi dan berintensitas tinggi pada akhirnya membuahkan gelar juara, meskipun kemunduran yang tidak terduga, seperti cedera patah kaki yang dialami Mikel Merino pada bulan Januari sebelum kembali bermain di hari terakhir, sangat mempersulit kampanye departemen tersebut.
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Arteta melakukan perombakan menjelang pramusim
Klub asal London Utara ini harus mempercepat pencarian pengganti berkualitas tinggi sebelum skuad tim utama kembali berkumpul untuk menjalani program latihan musim panas. Restrukturisasi tim secara efektif kini menjadi hal yang sangat penting bagi Arteta untuk menjaga kebugaran fisik para pemainnya, terutama saat mereka berupaya mempertahankan gelar juara liga di tengah persaingan yang sangat ketat dari para pesaing. Perombakan staf pelatih ini harus diselesaikan secepatnya sebelum musim baru Liga Premier 2026-27 secara resmi dimulai pada 22 Agustus.