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Kejutan: Apa Kebenaran di Balik Kabar Bergabungnya Yassine Bounou ke Al-Nassr Saudi?

Y. Bounou
Al Hilal
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Morocco
Maroko
Arab Saudi

Misteri seputar masa depan gurita Maroko

Situasi penuh ketidakpastian menyelimuti masa depan penjaga gawang Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, menyusul kabar yang mengaitkannya dengan kepergian pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Bounou adalah salah satu kiper Arab paling menonjol sepanjang sejarah sepak bola, dan ia berhasil menorehkan namanya dengan tinta emas bersama "raja Asia" sejak kedatangannya pada musim panas 2023. Namun, klub berjuluk Si Biru itu mengejutkan semua orang dengan mempertimbangkan kepergian sang "singa atlas".

Al Hilal berharap dapat memanfaatkan slot Bounou dalam daftar pemain lokal untuk mendaftarkan pemain asing lain di lini serang, serta hanya menggunakan jasa kiper Maroko itu di Liga Champions Asia. Hal inilah yang mendorong sang pemain untuk meminta hengkang dari klub, karena ia tidak menerima peran sebagai pilihan kedua.


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    Fakta Negosiasi Bono dengan Al-Nassr

    Beberapa jam terakhir menyaksikan kemunculan sejumlah laporan melalui platform media sosial, serta pembuatan beberapa desain oleh sejumlah penggemar klub Al Nassr untuk sang penjaga gawang asal Maroko dengan mengenakan kostum "kuning ibu kota" Saudi, yang memicu kondisi kontroversi.

    Sebagian orang mengira bahwa Bounou memang telah melakukan negosiasi dengan Al Nassr, tetapi kenyataannya hal itu hanyalah asumsi yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali, terlebih lagi sang juara Maroko terikat kontrak dengan "sang pemimpin".


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    Apakah Bono akan Hengkang dari Al Hilal?

    Hingga saat ini gambaran lengkapnya belum terlihat. Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, terbuka terhadap ide mendaftarkan Bono dalam skuad Asia, tetapi ia berbenturan dengan keinginan sang penjaga gawang asal Maroko itu.

    Selain itu, manajemen klub tidak ingin memicu krisis dan berharap dapat memanfaatkan semua sarana yang mendorong Al-Azraq meraih seluruh gelar.

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    Untuk saat ini, manajemen berupaya meyakinkan Bono agar menyetujui keikutsertaan di Asia semata demi kepentingan tim, serta mengandalkan Mohammed Al-Owais di turnamen-turnamen lokal.

    Namun, jika Bono terus menolak hal ini, situasinya bisa berakhir dengan hengkangnya sang legenda Maroko dari Al-Hilal pada bursa transfer yang sedang berlangsung.


  • Apa yang Sudah Ditampilkan Bono Bersama Al Hilal?

    Bono bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023, datang dari klub Spanyol Sevilla, dengan nilai 21 juta euro, dan tampil dalam 128 pertandingan di berbagai kompetisi lokal maupun kontinental.

    Bono berhasil mencatatkan nirbobol dalam 51 pertandingan, sementara gawangnya kebobolan 116 gol, dan ia turut berkontribusi meraih 5 gelar lokal.

    Gelar-gelar yang diraih Bono bersama Al Hilal terdiri dari Liga Roshn Saudi (1), Piala Raja (2), dan Piala Super Lokal (2).


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