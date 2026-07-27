Situasi penuh ketidakpastian menyelimuti masa depan penjaga gawang Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, menyusul kabar yang mengaitkannya dengan kepergian pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Bounou adalah salah satu kiper Arab paling menonjol sepanjang sejarah sepak bola, dan ia berhasil menorehkan namanya dengan tinta emas bersama "raja Asia" sejak kedatangannya pada musim panas 2023. Namun, klub berjuluk Si Biru itu mengejutkan semua orang dengan mempertimbangkan kepergian sang "singa atlas".

Al Hilal berharap dapat memanfaatkan slot Bounou dalam daftar pemain lokal untuk mendaftarkan pemain asing lain di lini serang, serta hanya menggunakan jasa kiper Maroko itu di Liga Champions Asia. Hal inilah yang mendorong sang pemain untuk meminta hengkang dari klub, karena ia tidak menerima peran sebagai pilihan kedua.



