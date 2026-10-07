Getty Images Sport
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Kejelian Liverpool memanfaatkan 'klausul penyelamatan' senilai £59,5 juta membuat Arsenal, Chelsea, dan Real Madrid tertinggal dalam perebutan transfer Jarell Quansah
Tiga klub Premier League ikut dalam perburuan
Liverpool, Chelsea, dan Arsenal sama-sama sangat tertarik untuk membawa Jarell Quansah kembali ke Premier League. Bek berusia 23 tahun itu meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada 2025 dan sejak saat itu menjadi aset yang sangat diburu.
BILD baru-baru ini melaporkan bahwa Arsenal gagal dengan tawaran senilai £55 juta pada musim panas ini, sementara Real Madrid juga telah menjadikan Quansah sebagai target transfer utama. Namun, perencanaan kontrak Liverpool yang cerdik memberi mereka keunggulan besar. Quansah juga terus tampil mengesankan di level internasional, dengan menjadi starter dalam tiga dari empat laga Nations League Inggris.
- Getty Images Sport
Liverpool berada di atas angin
Klub itu memasukkan klausul pembelian kembali senilai £59,5 juta untuk bintang akademi mereka sebagai bagian dari kesepakatannya ke Leverkusen, yang berlaku hingga Juni 2027. Berbicara kepada talkSPORT, pakar sepak bola Eropa Andy Brassell menjelaskan: "Jika Liverpool mengaktifkan klausul pembelian kembali itu, saya rasa mereka [Leverkusen] tidak akan kecewa karena itu angka yang cukup tinggi. Jika Anda memiliki Quansah di dalam tim, Anda punya fleksibilitas yang sangat besar. Karena dia adalah seseorang yang bagus menguasai bola dengan kakinya, jadi dia bisa menambah daya serang."
Musim gemilang di depan mata
Dengan Leverkusen kembali bersaing di Liga Europa, Quansah punya panggung ideal untuk semakin mengangkat profilnya. Brassell menambahkan: "Saya membayangkan jika Leverkusen menjalani musim yang bagus, tampil baik di Liga Europa, ingat mereka adalah finalis terakhir kali mereka tampil di sana [pada 2024], kompetisinya sekarang jelas lebih lemah, dia akan mendapat banyak kesempatan untuk menunjukkan seberapa bagus dirinya. Dan itu akan membuka peluang [untuk pindah], bukan cuma Liverpool mungkin membelinya kembali, mungkin kita sedang melihat ke arah itu."
- AFP
Apa langkah berikutnya untuk Quansah?
Transfer besar tampaknya tak terelakkan pada musim panas mendatang seiring Quansah terus bersinar. Brassell menyimpulkan: "Mungkin kali ini tahun depan kita sedang melihat duet Jacquet/Quansah, saya tidak tahu. Tapi saya akan sangat terkejut jika dia menjalani musim yang bagus, dan Leverkusen menjalani musim yang bagus, lalu dia tidak masuk daftar jual, dan dia tidak menarik minat lebih banyak klub daripada Liverpool pada akhir musim."
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