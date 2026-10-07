Liverpool, Chelsea, dan Arsenal sama-sama sangat tertarik untuk membawa Jarell Quansah kembali ke Premier League. Bek berusia 23 tahun itu meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada 2025 dan sejak saat itu menjadi aset yang sangat diburu.

BILD baru-baru ini melaporkan bahwa Arsenal gagal dengan tawaran senilai £55 juta pada musim panas ini, sementara Real Madrid juga telah menjadikan Quansah sebagai target transfer utama. Namun, perencanaan kontrak Liverpool yang cerdik memberi mereka keunggulan besar. Quansah juga terus tampil mengesankan di level internasional, dengan menjadi starter dalam tiga dari empat laga Nations League Inggris.