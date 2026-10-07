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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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Kejelian Liverpool memanfaatkan 'klausul penyelamatan' senilai £59,5 juta membuat Arsenal, Chelsea, dan Real Madrid tertinggal dalam perebutan transfer Jarell Quansah

Transfers
J. Quansah
Arsenal
Chelsea
Liverpool
Bayer Leverkusen
Premier League

Klausul penyelamatan strategis senilai £59,5 juta telah menempatkan Liverpool di posisi terdepan untuk merekrut kembali bek Bayer Leverkusen, Jarell Quansah. Arsenal, Chelsea, dan Real Madrid sama-sama aktif memantau pemain internasional Inggris itu, tetapi visi kontraktual luar biasa klub Merseyside tersebut pada akhirnya bisa menggagalkan rencana transfer ambisius para rival mereka untuk musim panas mendatang.

  • Tiga klub Premier League ikut dalam perburuan

    Liverpool, Chelsea, dan Arsenal sama-sama sangat tertarik untuk membawa Jarell Quansah kembali ke Premier League. Bek berusia 23 tahun itu meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen pada 2025 dan sejak saat itu menjadi aset yang sangat diburu.

    BILD baru-baru ini melaporkan bahwa Arsenal gagal dengan tawaran senilai £55 juta pada musim panas ini, sementara Real Madrid juga telah menjadikan Quansah sebagai target transfer utama. Namun, perencanaan kontrak Liverpool yang cerdik memberi mereka keunggulan besar. Quansah juga terus tampil mengesankan di level internasional, dengan menjadi starter dalam tiga dari empat laga Nations League Inggris.

  • Jarell Quansah Liverpool Bayer Leverkusen 2025Getty Images Sport

    Liverpool berada di atas angin

    Klub itu memasukkan klausul pembelian kembali senilai £59,5 juta untuk bintang akademi mereka sebagai bagian dari kesepakatannya ke Leverkusen, yang berlaku hingga Juni 2027. Berbicara kepada talkSPORT, pakar sepak bola Eropa Andy Brassell menjelaskan: "Jika Liverpool mengaktifkan klausul pembelian kembali itu, saya rasa mereka [Leverkusen] tidak akan kecewa karena itu angka yang cukup tinggi. Jika Anda memiliki Quansah di dalam tim, Anda punya fleksibilitas yang sangat besar. Karena dia adalah seseorang yang bagus menguasai bola dengan kakinya, jadi dia bisa menambah daya serang."

  • Musim gemilang di depan mata

    Dengan Leverkusen kembali bersaing di Liga Europa, Quansah punya panggung ideal untuk semakin mengangkat profilnya. Brassell menambahkan: "Saya membayangkan jika Leverkusen menjalani musim yang bagus, tampil baik di Liga Europa, ingat mereka adalah finalis terakhir kali mereka tampil di sana [pada 2024], kompetisinya sekarang jelas lebih lemah, dia akan mendapat banyak kesempatan untuk menunjukkan seberapa bagus dirinya. Dan itu akan membuka peluang [untuk pindah], bukan cuma Liverpool mungkin membelinya kembali, mungkin kita sedang melihat ke arah itu."

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    Apa langkah berikutnya untuk Quansah?

    Transfer besar tampaknya tak terelakkan pada musim panas mendatang seiring Quansah terus bersinar. Brassell menyimpulkan: "Mungkin kali ini tahun depan kita sedang melihat duet Jacquet/Quansah, saya tidak tahu. Tapi saya akan sangat terkejut jika dia menjalani musim yang bagus, dan Leverkusen menjalani musim yang bagus, lalu dia tidak masuk daftar jual, dan dia tidak menarik minat lebih banyak klub daripada Liverpool pada akhir musim."