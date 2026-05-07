"Kejelasan itu penting" - Michael Carrick berpendapat bahwa saat ini adalah "waktu yang tepat" bagi Man Utd untuk mengambil keputusan permanen terkait manajer
'Waktu yang tepat' untuk mengambil keputusan
Mantan gelandang United ini telah tampil mengesankan sejak mengambil alih tugas pada Januari lalu setelah pemecatan Ruben Amorim, namun dengan hanya tersisa tiga pertandingan, statusnya dalam jangka panjang di Old Trafford masih belum jelas.
Berbicara mengenai situasi tersebut, Carrick mengatakan: "Kejelasan itu penting … Kami telah mengakhiri musim dengan kuat, menempatkan diri dalam posisi yang baik, dan mengenai peran saya serta bagaimana ke depannya, saya rasa ini adalah waktu yang tepat. Hal ini selalu dibicarakan menjelang akhir musim, jika bukan pada akhir musim."
Ketidakpastian meski berhasil finis di empat besar
Pelatih sementara tersebut telah mencapai tujuan utama, yaitu memastikan tim lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, meski meraih kesuksesan di lapangan dan dikabarkan memiliki peluang besar untuk ditawari posisi tersebut, Carrick mengakui bahwa ia saat ini masih belum tahu apa-apa dan belum menerima konfirmasi resmi dari petinggi klub.
Merenungkan periode produktif di bawah kepemimpinannya, Carrick menambahkan: "Pada tahap ini, yang terpenting adalah memastikan para pemain berada dalam posisi yang tepat untuk mengakhiri musim dengan kuat dan kemudian, seperti yang telah saya katakan selama ini, saya tenang menghadapinya. Semuanya akan terselesaikan pada waktunya. Hal ini berada di luar kendali saya, jadi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi."
Kekecewaan di Final FA Youth Cup
Sejak Carrick mengambil alih, United telah mengumpulkan poin lebih banyak daripada tim mana pun di Liga Premier, dengan memenangkan 10 dari 14 pertandingan yang dipimpinnya. Performa luar biasa ini telah membawa klub naik ke peringkat ketiga, dan mereka akan bertandang ke Sunderland Sabtu ini dengan tujuan memperkuat posisi tersebut sebelum musim berakhir.
Selain urusan tim utama, Carrick juga terus memantau para pemain muda klub. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena final FA Youth Cup melawan Manchester City tidak akan digelar di stadion besar, dengan mengatakan: "Biasanya, mencapai final Youth Cup selalu identik dengan bermain di stadion utama, dan ini merupakan ajang yang sangat penting bagi para pemain di kelompok usia tersebut. Jadi, kami kecewa."
Perubahan di jajaran direksi United
Ketidakpastian di bangku cadangan bertepatan dengan perubahan signifikan di jajaran direksi Manchester United. Klub tersebut mengonfirmasi pada Kamis bahwa Sir Dave Brailsford telah mundur dari jajaran direksi. Sebagai sekutu lama pemilik INEOS, Sir Jim Ratcliffe, Brailsford merupakan tokoh kunci pada tahap awal investasi baru tersebut, namun kini ia telah secara resmi memutuskan hubungan dengan klub.