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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

Kejayaan di Euro, rekor gol, dan 10 momen terbaik Cristiano Ronaldo bersama Portugal, diurutkan berdasarkan peringkat

Opinion
C. Ronaldo
Portugal
World Cup
European Championship

Pemain berusia 41 tahun itu akhirnya mengakhiri kariernya di tim nasional, yang diwarnai momen-momen ikonis sejak awal.

Hanya sedikit pemain dalam sejarah sepakbola yang mampu melawan usia seperti superstar Portugal Cristiano Ronaldo. Pada Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, ia menjadi pemain pria pertama yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia. Namun, kekalahan mengecewakan Portugal dari Spanyol di babak 16 besar menandai awal dari akhir salah satu karier internasional paling luar biasa sepanjang masa.

Ronaldo menangis tersedu-sedu seusai pertandingan di Dallas. Kekalahan itu berarti ia tak akan pernah mewujudkan “impiannya” mengangkat trofi Piala Dunia. Meski begitu, masih ada harapan bahwa ia bisa tampil di satu edisi Piala Eropa lagi, setidaknya sampai perselisihan besar dengan pelatih baru Portugal, Jorge Jesus, berujung pada skorsing dan kemudian pensiun. 

Ini jelas bukan cara Ronaldo ingin mengakhiri karier internasionalnya. Namun, kekecewaan itu kemungkinan akan segera berganti menjadi kebanggaan, mengingat begitu banyak yang diraih pemain berusia 41 tahun itu bersama negaranya. Sebelum ia mencuat, Portugal belum pernah memenangi trofi besar.

Seiring Ronaldo mengucapkan selamat tinggal kepada sepakbola internasional setelah mencetak 146 gol dalam 234 penampilan, keduanya merupakan rekor, kami mengurutkan 10 momen terbaiknya bersama Portugal...

  • FBL-EURO-2024-QUALIFIER-POR-LIEAFP

    10Rekor penampilan yang 'membanggakan'

    Setelah Portugal dan Ronaldo sama-sama menjalani Piala Dunia 2022 yang buruk, muncul keraguan besar apakah ia akan terus bermain untuk negaranya, atau bahkan apakah ia seharusnya masih diberi kesempatan bermain. Namun, pelatih baru Roberto Martinez tidak pernah berniat mencoret Ronaldo. Sang penyerang mencetak dua gol dalam pertandingan pertama pelatih asal Spanyol itu, saat Portugal menang 4-0 atas Liechtenstein pada Maret 2023.

    Laga itu juga menjadi momen penting bagi Ronaldo karena ia menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional.

    "Rekor selalu merupakan hal positif. Itu motivasi saya dan, seperti yang Anda tahu, saya suka memecahkan rekor," kata Ronaldo, yang mencatatkan penampilan ke-197 untuk Portugal dalam pertandingan pertama mereka di kualifikasi Euro 2024 di Estadio Jose Alvalade. "Menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa, saya harus mengakui bahwa hal itu membuat saya cukup bangga. Namun, saya juga ingin memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan."

  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    9'Jenius sepakbola'

    Laga semifinal Portugal melawan Swiss pada putaran final perdana Nations League tampaknya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu ketika pemain nomor 7 yang menjadi inspirasi tim itu memutuskan untuk menentukan sendiri hasilnya, seperti yang sering ia lakukan.

    Ronaldo lebih dulu membuka skor di Porto lewat tendangan bebas, tetapi Ricardo Rodriguez kemudian menyamakan kedudukan dari titik penalti. Dengan waktu normal tersisa sedikit lebih dari dua menit, Ronaldo menyambar bola dengan tembakan langsung dari jarak 12,8 meter untuk kembali membawa Portugal unggul. Ketika Swiss menekan demi mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir, Portugal melancarkan serangan balik dan mengalirkan bola kepada Ronaldo. Setelah dua gerakan step-over cepat, ia melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang Yann Sommer.

    “Saya sudah menggunakan begitu banyak kata sifat untuk menggambarkan permainan Ronaldo,” kata pelatih Fernando Santos setelah timnya menang 3-1 di Dragao pada Juni 2019. “Saya pernah melatihnya pada 2003 [di Sporting CP] dan saya bisa melihat sejauh mana ia akan melangkah. Ada lukisan dan patung yang merupakan karya jenius, dan ia adalah seorang jenius sepakbola. Ketika seseorang mencetak tiga gol, dialah yang menjadi pembeda.”

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-QUALIFIERS-POR-IRLAFP

    8Rekor gol yang dipegang sendiri

    Laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Portugal melawan Irlandia tidak berjalan baik. Portugal tertinggal 1-0 di kandang dan Ronaldo gagal mengeksekusi penalti. Namun, Ronaldo sama tangguhnya dengan kehebatannya dalam duel udara. Sang penyerang mencetak dua gol sundulan pada menit-menit akhir, bukan hanya untuk membawa negaranya menang, tetapi juga untuk menggeser Ali Daei sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional putra.

    "Saya sangat senang. Ini satu lagi pencapaian dalam karier saya, satu lagi rekor untuk museum saya," ujar Ronaldo dengan gembira setelah mencetak gol ke-110 dan ke-111 untuk Portugal. "Ini soal motivasi dan keinginan saya untuk terus bermain sepak bola. Jika kita bangun setiap hari dengan tekad untuk memotivasi dan menjadi lebih baik, untuk membahagiakan para penggemar dan anak-anak kita, itulah yang terpenting."

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    7Hat-trick bersejarah

    Ronaldo telah mengalami banyak kekecewaan di Piala Dunia. Ia tampil dan mencetak gol dalam enam edisi, tetapi baru sekali mencapai semifinal, yakni pada 2006.

    Secara umum, ia kesulitan menyamai ketajamannya yang luar biasa di kompetisi lain, sebagaimana terlihat dari catatan 11 gol dalam 27 penampilan. Namun, tiga gol di antaranya tercipta saat menghadapi Spanyol dalam laga fase grup yang menegangkan pada turnamen 2018 di Rusia.

    Ronaldo membuka skor melalui titik penalti setelah mendapatkan penalti yang terbilang mudah diberikan. Ia kemudian membawa Portugal unggul 2-1 lewat tembakan mendatar yang gagal diantisipasi dengan baik oleh David de Gea. Saat timnya tertinggal 3-2 dengan waktu normal tersisa dua menit, Ronaldo membungkam mereka yang telah lama mengkritik kemampuannya mengeksekusi tendangan bebas. Ia melengkungkan bola ke pojok atas gawang Spanyol untuk membawa Portugal meraih hasil imbang.

    "Ini pencapaian terbaik saya," kata pemain berusia 33 tahun itu kepada wartawan setelah menjadi pemain tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    6Air mata bahagia

    Setahun setelah mengalami luapan emosi di Piala Eropa 2024, Cristiano Ronaldo kembali ke Jerman bersama Portugal untuk putaran final Nations League. Kali ini, ia meneteskan air mata bahagia, bukan kesedihan.

    "Saya sudah merasakan [tekanan] itu selama beberapa waktu," kata Ronaldo mengenai reaksi emosionalnya setelah kemenangan lewat adu penalti atas Spanyol dalam laga penentuan gelar di Munich. "Namun, demi tim nasional, kalau saya harus sampai patah kaki, saya akan melakukannya. Ini demi trofi. Saya harus bermain dan memberikan segalanya."

    Ronaldo memang memainkan peran penting dalam keberhasilan Portugal menjuarai Nations League untuk kedua kalinya. Selain mencetak gol penyeimbang yang memaksa laga melawan Spanyol di Allianz Arena berlanjut ke babak tambahan, Ronaldo juga mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas tuan rumah Jerman di semi-final serta pada leg kedua perempat-final melawan Denmark.

    "Menang untuk Portugal selalu istimewa," ujarnya kepada Sport TV. "Saya punya banyak gelar bersama klub, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada menang untuk Portugal. Jadi, ada air mata karena tugas telah dituntaskan."

  • Portugal v Wales - Semi Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    5Menjaga “mimpi” tetap hidup

    Portugal jelas beruntung karena hanya Wales yang menghalangi mereka menuju final Euro 2016. Namun, tim asuhan Chris Coleman patut mendapat pengakuan setelah menyingkirkan Belgia yang sangat diunggulkan di perempat-final. Kemenangan Portugal pun sama sekali belum pasti, apalagi Wales mampu meredam Ronaldo sepanjang 45 menit pertama di Lyon.

    Namun, pemain hebat sulit terus dibendung, terutama pemain yang mampu melompat setinggi Ronaldo. Tak lama setelah jeda, ia memecah kebuntuan lewat sundulan tinggi menyambut umpan silang Raphael Guerreiro. Hanya tiga menit kemudian, Nani membelokkan tendangan mendatar Ronaldo hingga masuk ke gawang untuk mengantar Portugal ke final.

    "Saya selalu mengatakan bahwa impian saya adalah meraih trofi bersama Portugal," kata Ronaldo setelah pertandingan. "Kami semakin dekat untuk mewujudkannya dan saya yakin kami akan menang. Dengan kerja keras, kerendahan hati, dan semangat rela berkorban yang selalu saya tunjukkan sepanjang karier, hal-hal seperti ini bisa dicapai." Dan ia memang benar!

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    4Lahir bintang Brasil

    Ronaldo mengawali turnamen internasional besar pertamanya di level senior dari bangku cadangan Portugal. Namun, pada akhir Euro 2004, jelas bahwa Portugal telah memiliki bintang baru.

    Turnamen itu berakhir menyakitkan bagi tuan rumah, yang kalah 1-0 dari tim kejutan Yunani pada final di Lisbon. Meski demikian, Ronaldo berhasil melanjutkan musim debutnya yang menjanjikan bersama Manchester United dengan penampilan gemilang.

    Ia hanya mencetak dua gol. Ronaldo saat itu baru berusia 19 tahun dan masih bermain sebagai pemain sayap. Gol pertamanya tercipta saat Portugal menelan kekalahan mengecewakan dari Yunani di fase grup. Namun, gol keduanya jauh lebih berarti. Portugal belum pernah mencapai final turnamen besar sebelumnya, tetapi Ronaldo membuka jalan ke sana lewat sundulan menukik yang menyambut sepak pojok Deco dalam laga semi-final melawan Belanda.

    Sepak pojok yang diambil cepat oleh Ronaldo juga memberi Maniche cukup waktu dan ruang untuk melepaskan tembakan keras melewati Edwin van der Sar sesaat sebelum pertandingan memasuki menit ke-60. Penampilan menentukan itu membuat legenda Portugal Luis Figo yakin bahwa pemain muda tersebut ditakdirkan meraih kesuksesan besar. 

    "Ia memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi pemain nomor satu di dunia," kata pemain sayap Real Madrid itu tak lama setelah Euro 2004. "Ia bisa menjadi pemain yang lebih hebat daripada siapa pun yang pernah saya lihat."

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    3Ronaldo Jadi Penyelamat

    Portugal, yang akhirnya menjadi juara, terhindar dari tersingkir pada putaran pertama Euro 2016 karena dua hal. Pertama, keputusan konyol UEFA untuk memperluas turnamen menjadi 24 tim dan menambahkan babak 16 besar membuat empat tim peringkat ketiga dari fase grup bisa lolos ke fase gugur.

    Kedua, Ronaldo menolak menyerah.

    Setelah Portugal tertinggal dari Hungaria akibat gol spektakuler Zoltan Gera di awal pertandingan, Ronaldo memberikan assist kepada Nani untuk mencetak gol penyama kedudukan sesaat sebelum jeda. Portugal kembali tertinggal dua kali pada babak kedua, tetapi Ronaldo membalas pada kedua kesempatan itu, pertama lewat sentuhan tumit yang berani, lalu melalui sundulan keras dan akurat yang menjadi ciri khasnya.

    "Itu pertandingan yang gila," kata pemain bernomor punggung 7 itu setelah Portugal lolos dengan hanya tiga poin dari tiga pertandingan. "Cuacanya sangat panas dan pertandingan sangat sulit, sementara kami selalu berusaha mengejar ketertinggalan. Kami tiga kali berada dalam posisi tersingkir dari Kejuaraan Eropa, tetapi tujuan utama kami adalah lolos." Portugal pun mencapai tujuan itu berkat Ronaldo.

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    2Mengungguli Zlatan

    Play-off Piala Dunia 2014 antara Portugal dan Swedia berubah menjadi duel langsung antara dua penyerang terbaik dalam sepakbola. Tak mengherankan, Ronaldo memenangi duel dramatisnya melawan Zlatan Ibrahimovic.

    Setelah mencetak satu-satunya gol pada leg pertama di Lisbon, Ronaldo membuka keunggulan di Solna lewat penyelesaian apik dengan kaki kirinya pada menit ke-50. 

    Ibrahimovic menyamakan kedudukan untuk Swedia melalui sundulan dari sepak pojok, lalu membawa tuan rumah unggul lewat tendangan bebas mendatar. Namun, Ronaldo belum selesai. Ia kembali mencetak gol dengan kaki yang kurang dominan untuk menuntaskan serangan balik brilian lainnya dari tim tamu, sebelum melengkapi hat-trick sensasional dengan sepakan keras kaki kanan.  

    "Saya tahu Portugal membutuhkan saya dalam pertandingan-pertandingan ini dan saya membuktikan bahwa saya ada di sini," kata Ronaldo setelah Portugal menang 3-2 pada laga tersebut dan 4-2 secara agregat untuk lolos ke Brasil. "Saya hanya melakukan tugas saya, seperti yang saya lakukan belakangan ini."

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    1Kapten juara Euro, sekaligus pelatih!

    Ronaldo terpaksa keluar saat final Piala Eropa 2016 baru berjalan 25 menit, tetapi ia tetap menjadi pusat perhatian sepanjang sisa pertandingan. Meski lutut kirinya yang cedera dibalut tebal, Ronaldo menolak duduk di bangku cadangan. Ia justru mondar-mandir di area teknis sambil memberikan instruksi kepada rekan-rekan setimnya.

    Bek tengah Jose Fonte belakangan mengakui bahwa para pemain di lapangan tidak benar-benar memperhatikan tingkah Ronaldo. Mereka terlalu fokus pada pertandingan hingga tidak menyadari bahwa penyerang andalan mereka praktis telah mengambil peran sebagai asisten pelatih. Sementara itu, pelatih Portugal, Fernando Santos, menepis anggapan bahwa sang kapten telah melemahkan otoritasnya.

    “Ronaldo lebih menderita daripada orang Portugal lainnya, dan yang ia katakan kepada saya hanyalah, ‘Kita akan menang, kita akan menang,’” kata Santos setelah kemenangan mengejutkan 1-0 atas tuan rumah turnamen, Prancis, di Paris. “Memangnya ada yang salah dengan itu? Apakah itu membuat pelatih terlalu lemah? Ia kapten yang luar biasa dan pemain terbaik di dunia.”

    Klaim terakhir itu tentu sulit dibantah saat itu. Gol Eder pada babak perpanjangan waktu membawa Ronaldo menjuarai Piala Eropa, hanya beberapa bulan setelah ia kembali meraih gelar Liga Champions bersama Real Madrid.

    “Ini momen yang istimewa bagi saya,” kata kapten Portugal itu setelah mengangkat trofi besar pertamanya di level internasional. “Ini sesuatu yang sudah lama saya inginkan, sejak 2004. Momen ini tak terlupakan.” 