Hanya sedikit pemain dalam sejarah sepakbola yang mampu melawan usia seperti superstar Portugal Cristiano Ronaldo. Pada Piala Dunia 2026 di Amerika Utara, ia menjadi pemain pria pertama yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia. Namun, kekalahan mengecewakan Portugal dari Spanyol di babak 16 besar menandai awal dari akhir salah satu karier internasional paling luar biasa sepanjang masa.

Ronaldo menangis tersedu-sedu seusai pertandingan di Dallas. Kekalahan itu berarti ia tak akan pernah mewujudkan “impiannya” mengangkat trofi Piala Dunia. Meski begitu, masih ada harapan bahwa ia bisa tampil di satu edisi Piala Eropa lagi, setidaknya sampai perselisihan besar dengan pelatih baru Portugal, Jorge Jesus, berujung pada skorsing dan kemudian pensiun.

Ini jelas bukan cara Ronaldo ingin mengakhiri karier internasionalnya. Namun, kekecewaan itu kemungkinan akan segera berganti menjadi kebanggaan, mengingat begitu banyak yang diraih pemain berusia 41 tahun itu bersama negaranya. Sebelum ia mencuat, Portugal belum pernah memenangi trofi besar.

Seiring Ronaldo mengucapkan selamat tinggal kepada sepakbola internasional setelah mencetak 146 gol dalam 234 penampilan, keduanya merupakan rekor, kami mengurutkan 10 momen terbaiknya bersama Portugal...