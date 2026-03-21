Kejatuhan Zhang Jindong. Mantan pemilik Inter Milan dan pendiri Suning ini kehilangan seluruh kekayaan pribadinyaakibat restrukturisasi besar-besaran senilai 238,7 miliar yuan (29,9 miliar euro) yang dilakukan perusahaannya, dan terpaksa melepaskannya untuk melunasi utang-utang yang telah ditanggung.
Kejatuhan Zhang Jindong: Mantan pemilik Inter terpaksa melepaskan seluruh harta pribadinya untuk melunasi utang-utangnya
KEBANGKRUTAN
Krisis ekonomi dan keuangan yang sudah diprediksi: Zhang, setelah memimpin grup tersebut selama tiga puluh tahun dan membangun kerajaan bisnis di bidang ritel dan jasa, kini melihat kekayaan pribadinya habis tak bersisa akibat restrukturisasi utang besar-besaran yang dilakukan grup tersebut. Sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media Tiongkok, skala operasi ini dikonfirmasi oleh Pengadilan Rakyat Menengah Nanjing, yang mengumumkan penyelesaian rencana restrukturisasi terkait Suning.com dan 38 perusahaan afiliasi lainnya, dengan total nilai sebesar 238,712 miliar yuan (sekitar 29,9 miliar euro).
SEMUA DI LELANG
Sebagaimana dilaporkan oleh Calcio e Finanza, mantan taipan tersebut, dalam kapasitasnya sebagai penjamin, harus menyerahkan seluruh harta pribadinya dalam proses hukum tersebut: properti, aset keuangan, saham perusahaan, dan bahkan barang-barang koleksi telah dilikuidasi melalui lelang pengadilan atau transfer yang dinegosiasikan, dengan hasil penjualan sepenuhnya dialokasikan untuk pelunasan utang.
TIDAK PERNAH TERJADI SEBELUMNYA
Dengan demikian, Zhang Jindong menjadi pendiri perusahaan swasta besar Tiongkok pertama yang kekayaan pribadinya habis total akibat restrukturisasi. Tidak hanya seluruh sahamnya di 38 perusahaan dalam grup tersebut telah dialihkan, tetapi juga kepemilikan tidak langsung sebesar 4,15% di Suning.com dan 1,64 miliar saham perusahaan yang sama, yang sebelumnya telah dijaminkan dan dibekukan: saat ini, baik dia maupun istrinya tidak memiliki aset yang dapat diakses secara bebas, dengan seluruh aset telah dialihkan ke sebuah trust yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor.
EKSPANSI AGRESIF DAN UTANG
Krisis ini bermula antara tahun 2016 dan 2020, ketika Suning.com mengumpulkan lebih dari 180 miliar yuan dalamrangka ekspansi agresif untuk berbagai kegiatan, termasuk pembelian Inter Milan, melalui pinjaman bank, obligasi, dan instrumen pembiayaan alternatif, dengan Zhang yang secara pribadi menjamin sebagian besar transaksi tersebut. Pandemi tahun 2020 kemudian menjadi titik balik: penutupan toko fisik menyebabkan pendapatan anjlok, sementara sistem refinancing utang macet, sehingga pada tahun 2021 kerugian melampaui 40 miliar yuan dan utang yang jatuh tempo melebihi 100 miliar yuan.
ASET NOL
Penjualan sebagian saham pada tahun 2021 tidak membuahkan hasil, yang hanya berfungsi untuk meredam krisis. Struktur jaminan utang tersebut mengakibatkan likuidasi seluruh aset: vila-vila mewah di antara Nanjing dan Shanghai, apartemen-apartemen mewah, instrumen keuangan, dan bahkan koleksi seni yang mencakup karya-karya Zhang Daqian dan Fu Baoshi dilelang. Menurut sumber yang dekat dengan kasus ini, setelah dikurangi rumah utama yang diperlukan, aset yang tersisa pada dasarnya sama dengan nol.