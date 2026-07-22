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"Kejatuhan orang-orang hebat adalah kebahagiaan bagi orang-orang biasa-biasa saja" - Lisandro Martinez menyampaikan pesan yang penuh emosi kepada para penggemar Argentina setelah kekalahan di final Piala Dunia
Sebuah pesan tentang kebanggaan dan sportivitas
Dalam sebuah postingan panjang, Martinez menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh delegasi Argentina, memastikan bahwa kontribusi siapa pun tidak terlupakan di tengah kekalahan ini. Ia menulis: "Dengan hati yang berat karena tidak mampu membawa pulang piala yang memang pantas kita raih, namun dengan rasa bangga yang meluap-luap atas seragam ini, untuk rekan-rekan setim saya, staf pelatih, jajaran eksekutif, tim medis, juru masak, petugas perlengkapan, dan setiap orang yang terlibat untuk memastikan semuanya berjalan sebaik mungkin."
Martinez mengikuti jejak kapten Lionel Messi dengan mengakui kualitas lawan mereka. Ia memastikan untuk memberikan penghargaan kepada La Roja atas penampilan mereka sepanjang turnamen. "Dan, di atas segalanya, untuk kalian, yang telah menghujani kami dengan seluruh cinta kalian, seluruh kekuatan kalian, gairah yang begitu menjadi ciri khas kami, serta persatuan sebuah bangsa yang saya harap akan bertahan seiring berjalannya waktu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar juara yang memang pantas mereka raih. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar juara yang memang pantas mereka raih,” tambah Martinez.
- Getty Images Sport
Menanggapi para pengkritik dengan peringatan yang tegas
Bagian yang paling mencolok dari pesan Martinez adalah komentar tajam yang ditujukan kepada mereka yang mungkin merasa senang melihat kegagalan Argentina mempertahankan gelar juara. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022 di antara dua gelar Copa America, skuad ini menghadapi banyak kritikus. Martinez menanggapi hal ini secara langsung dengan kutipan yang samar namun penuh makna.
"Dan kepada rakyat kami, saya ingin mengatakan bahwa hasil pertandingan tidak menentukan perjalanan yang telah kami tempuh. Kami menghadapi berbagai rintangan, kami mewujudkan hal yang mustahil, dan kami tidak pernah mencari-cari alasan, melainkan hanya mencari alasan untuk terus maju," kata Martinez.
"Kami membela warna-warna kebanggaan kami jauh melampaui lapangan dan berbagi momen-momen tak terlupakan bersama Tim Nasional, bersama keluarga kami, serta dengan dukungan tak tergoyahkan dari seluruh rakyat Argentina. Selalu menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi saya untuk mewakili kalian. Ingatlah bahwa 'kejatuhan sang hebat adalah kegembiraan bagi yang biasa-biasa saja.' Terima kasih banyak kepada kalian semua. Mari kita jaga negara kita. Aku mencintaimu, Argentina!"
Renungan tentang malam yang menyakitkan di New Jersey
Final Piala Dunia 2026 akan dikenang sebagai malam yang penuh drama intens dan, pada akhirnya, duka mendalam bagi Argentina. Sebuah gol tunggal yang dicetak Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu sudah cukup untuk memastikan kemenangan 1-0 bagi Spanyol, sekaligus mengakhiri harapan Albiceleste untuk meraih gelar juara dunia berturut-turut. Pertandingan tersebut diwarnai ketegangan, termasuk kartu merah yang diterima Enzo Fernandez dan insiden perkelahian fisik pasca-pertandingan yang melibatkan Leandro Paredes dan Gavi.
Sayangnya, Martinez tidak dapat menyelesaikan pertandingan hingga akhir di lapangan. Pemain berusia 28 tahun itu terpaksa ditarik keluar karena cedera pada menit ke-44, dan digantikan oleh pemain senior Nicolas Otamendi.
- Getty Images Sport
Tokoh penting dalam tim
Statistik turnamen Martinez menunjukkan betapa pentingnya perannya bagi skuad Argentina. Ia menjadi starter dalam tujuh dari delapan pertandingan Argentina selama turnamen ini, dengan satu-satunya absennya terjadi saat ia diistirahatkan pada laga terakhir fase grup melawan Yordania. Ia menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan atas Cape Verde pada babak 32 besar yang harus ditentukan melalui perpanjangan waktu. Cedera yang dialaminya pada babak pertama final menjadi pukulan telak bagi rencana taktis Scaloni, karena jangkauan operannya dan pertahanan agresifnya merupakan kunci dalam cara tim membangun serangan dari lini belakang.
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