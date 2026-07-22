"Kejatuhan orang-orang hebat adalah kebahagiaan bagi orang-orang biasa-biasa saja" - Lisandro Martinez menyampaikan pesan yang penuh emosi kepada para penggemar Argentina setelah kekalahan di final Piala Dunia

Dalam sebuah postingan panjang, Martinez menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh delegasi Argentina, memastikan bahwa kontribusi siapa pun tidak terlupakan di tengah kekalahan ini. Ia menulis: "Dengan hati yang berat karena tidak mampu membawa pulang piala yang memang pantas kita raih, namun dengan rasa bangga yang meluap-luap atas seragam ini, untuk rekan-rekan setim saya, staf pelatih, jajaran eksekutif, tim medis, juru masak, petugas perlengkapan, dan setiap orang yang terlibat untuk memastikan semuanya berjalan sebaik mungkin."

Martinez mengikuti jejak kapten Lionel Messi dengan mengakui kualitas lawan mereka. Ia memastikan untuk memberikan penghargaan kepada La Roja atas penampilan mereka sepanjang turnamen. "Dan, di atas segalanya, untuk kalian, yang telah menghujani kami dengan seluruh cinta kalian, seluruh kekuatan kalian, gairah yang begitu menjadi ciri khas kami, serta persatuan sebuah bangsa yang saya harap akan bertahan seiring berjalannya waktu. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar juara yang memang pantas mereka raih. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar juara yang memang pantas mereka raih,” tambah Martinez.