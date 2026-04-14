Kejatuhan dramatis Spanyol - sebelum kebangkitan luar biasa harapan La Roja di Piala Dunia

29 April 2023 adalah tanggal yang tak akan terlupakan oleh warga Spanyol, karena pada hari itulah Xavi, salah satu ikon era keemasan Spanyol dan saat itu menjabat sebagai pelatih Barcelona, memberikan debut profesional kepada Yamal.

Gaya bermain remaja ini mengingatkan pada Lionel Messi, karena Yamal menghadapi para bek tanpa rasa takut dan seolah-olah membawa bola seakan-akan menempel di kaki kirinya. Bakat generasi sekelas itu jarang terlihat, dan baik Barcelona maupun Spanyol merasa beruntung memilikinya di masa-masa sulit.

Lebih dari setahun setelah debut profesionalnya, Yamal menjadi pemain kunci bagi Spanyol saat mereka kembali ke kejayaan mereka di Euro 2024, di mana mereka mengalahkan Inggris di final. Sebuah permata baru yang dibentuk di La Masia memimpin generasi baru pemain yang menjanjikan, termasuk Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi, dan Marc Cucurella.

Apakah tepat menumpukan tekanan seluruh negara pada kaki ajaib seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun? Mungkin tidak, namun Yamal, dengan penampilannya yang luar biasa di lapangan, telah menunjukkan bahwa ia mampu mengatasinya—dan bahkan lebih dari itu.

Meskipun masih terlalu dini untuk membuat perbandingan, pemain muda yang memikul harapan seluruh bangsa di pundaknya bukanlah sesuatu yang pernah kita lihat sejak Pele yang berusia 17 tahun membantu Brasil memenangkan Piala Dunia 1958.

Yamal tak diragukan lagi memiliki bakat yang dibutuhkan untuk menggebrak Piala Dunia, dan telah membuktikan bahwa ia mampu tampil gemilang di panggung besar. Namun, untuk menjadi juara dunia, dibutuhkan sesuatu yang lebih.

Apakah Yamal memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan Spanyol? Jika tidak, adakah rekan setimnya yang bisa mengambil alih peran itu untuknya? Meskipun generasi baru ini memiliki banyak kualitas dan merupakan salah satu tim nasional terbaik di dunia, mereka tidak sebanding dengan tim pada tahun 2010.