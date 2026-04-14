Legacy Spain 3 GFXGetty/GOAL
Kejatuhan dramatis Spanyol - sebelum kebangkitan luar biasa harapan La Roja di Piala Dunia

Ini adalah Legacy, podcast GOAL yang menemani hitung mundur menuju Piala Dunia 2026. Setiap minggu, kami mengupas kisah dan semangat di balik negara-negara yang menjadi ikon sepak bola dunia. Dalam episode minggu ini, kami menelusuri bagaimana Spanyol berubah dari tim yang mendefinisikan sebuah era menjadi tim yang mempertanyakan posisinya di kancah sepak bola global. Kami meninjau kembali kejayaan generasi emas, keruntuhan mendadak setelah Brasil 2014, dan perjuangan tim-tim yang menggantikannya. Dan kami beralih ke masa kini: pelatih baru, pola pikir baru, dan gelombang talenta muda yang dipimpin oleh Lamine Yamal, sang jenius yang diyakini banyak orang dapat membawa Spanyol menuju penebusan pada 2026. Inilah perjalanan sebuah tim yang berusaha menemukan jati dirinya kembali — serta ketidakpastian, janji, dan tekanan yang menyertai upaya mengejar bintang kedua.

Setelah akhirnya mencapai puncak kejayaan pada tahun 2010, Spanyol mengalami penurunan performa yang drastis di ajang Piala Dunia, dan kini bertekad untuk membuktikan diri kembali pada tahun 2026.

Sepanjang sejarahnya, Spanyol selalu dianggap sebagai tim nasional yang kurang memiliki sesuatu. Mereka tidak pernah benar-benar mampu mengambil langkah pasti untuk memantapkan diri sebagai kekuatan besar di kancah internasional. Dalam turnamen-turnamen besar, La Roja selalu pulang dengan membawa banyak penyesalan - dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan mengenai mentalitas mereka.

Seragam Spanyol pernah dikenakan oleh legenda seperti Alfredo Di Stefano, Paco Gento, Ricardo Zamora, Raul Gonzalez, dan Fernando Hierro, di antara yang lainnya, dan meskipun nama-nama mereka terukir dengan huruf emas dalam sejarah sepak bola, mereka semua gagal mengangkat trofi Piala Dunia. Baru pada awal abad ke-21 era keemasan La Roja dimulai...


  • Spain's midfielder Andres Iniesta (C) raAFP

    Kesuksesan yang berkelanjutan

    Rangkaian kesuksesan Spanyol yang belum pernah terjadi sebelumnya di kancah internasional dimulai pada Euro 2008, ketika tim yang dipimpin oleh Luis Aragones mengalahkan Jerman di final dan berhasil meraih gelar juara Eropa untuk pertama kalinya dalam 44 tahun. Langkah selanjutnya bagi generasi penuh talenta yang mencakup Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Villa, dan Fernando Torres adalah Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

    Jalan menuju kejayaan jauh dari mulus bagi La Roja, yang kalah dari Swiss pada pertandingan pembuka sebelum berhasil melewati pertarungan epik di perempat final dan semifinal melawan Paraguay dan Jerman, masing-masing, untuk mencapai final melawan Belanda.

    Soccer City di Johannesburg menjadi saksi pertandingan penentu yang dramatis pada 11 Juli 2010, saat Casillas mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah dengan menggagalkan peluang satu lawan satu yang krusial melawan Arjen Robben, sebelum Iniesta mencetak gol penentu di babak perpanjangan waktu yang penuh emosi, sehingga La Roja dinobatkan sebagai juara dunia untuk pertama kalinya.

    Spanyol benar-benar tak terbendung selama periode ini dan mereka berhasil mempertahankan gelar Kejuaraan Eropa mereka pada 2012. Namun, kemenangan mereka di Polandia dan Ukraina juga secara mengejutkan menandai berakhirnya sebuah era.

  • Kembali ke kebiasaan lama mereka

    Salah satu hukum alam adalah bahwa segala sesuatu yang naik pasti akan turun, dan meskipun sudah jelas bahwa hal ini akan menimpa Spanyol cepat atau lambat, kejatuhan mereka terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan siapa pun.

    Penurunan performa dramatis tim Iberia itu terjadi di salah satu stadion paling legendaris di dunia, Maracana, tempat La Roja dihancurkan oleh Brasil yang dipimpin Neymar dalam final Piala Konfederasi 2013.

    Bahkan, tak ada yang menduga saat itu bahwa pasukan Vicente del Bosque akan tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia tahun berikutnya. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka sudah tersingkir pada pertandingan kedua, setelah Spanyol dihancurkan oleh Belanda di laga pembuka sebelum akhirnya dikalahkan oleh Chile di pertandingan kedua.

    Kegagalan yang memalukan dan terlalu dini ini menjadi pukulan yang sangat pahit bagi La Roja, karena beberapa legenda kemudian mengundurkan diri untuk memberi jalan bagi generasi baru yang harus memikul beban berat untuk meniru prestasi para pendahulu mereka.

    Ada begitu banyak pertanyaan: Bisakah Spanyol benar-benar menemukan penerus yang layak untuk Casillas? Adakah yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Puyol di lini pertahanan? Dan seberapa besar peluang untuk menemukan pemain sekelas Iniesta atau Xavi?

  • Spain v Chile: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Kegagalan demi kegagalan

    Meskipun ada ketidakpastian seputar La Roja, klub-klub Spanyol tetap bersinar di kompetisi tingkat benua, dengan Barcelona dan Real Madrid menjuarai Liga Champions, serta Sevilla yang hampir menguasai Liga Europa.

    Namun, tim nasional kesulitan untuk melupakan kekecewaan di Brasil 2014. Dua kali tersingkir berturut-turut di babak 16 besar pada Rusia 2018 dan Qatar 2022 memperjelas bahwa apa yang telah ditunjukkan para pemain asuhan Del Bosque di Afrika Selatan 2010 tidak akan mudah untuk ditiru.

    Fondasi generasi emas tersebut adalah tim Barcelona yang spektakuler di bawah asuhan Pep Guardiola dan gaya tiki-taka yang terkenal. Akibatnya, kemunduran Spanyol bertepatan dengan kepergian pelatih asal Catalunya itu dari Camp Nou pada akhir musim 2011-2012.

    Pada tahap itu, sudah jelas bahwa Spanyol membutuhkan sesuatu yang istimewa untuk mengantarkan mereka kembali ke puncak sepak bola dunia. Mungkin tak terelakkan, faktor X yang hilang itu muncul dari La Masia, tempat di mana Iniesta, Xavi, dan Puyol semua mengasah kemampuan mereka.

    Namun, bahkan menurut standar akademi Barcelona yang luar biasa, Lamine Yamal merupakan talenta yang unik.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Harapan yang bangkit kembali

    29 April 2023 adalah tanggal yang tak akan terlupakan oleh warga Spanyol, karena pada hari itulah Xavi, salah satu ikon era keemasan Spanyol dan saat itu menjabat sebagai pelatih Barcelona, memberikan debut profesional kepada Yamal.

    Gaya bermain remaja ini mengingatkan pada Lionel Messi, karena Yamal menghadapi para bek tanpa rasa takut dan seolah-olah membawa bola seakan-akan menempel di kaki kirinya. Bakat generasi sekelas itu jarang terlihat, dan baik Barcelona maupun Spanyol merasa beruntung memilikinya di masa-masa sulit.

    Lebih dari setahun setelah debut profesionalnya, Yamal menjadi pemain kunci bagi Spanyol saat mereka kembali ke kejayaan mereka di Euro 2024, di mana mereka mengalahkan Inggris di final. Sebuah permata baru yang dibentuk di La Masia memimpin generasi baru pemain yang menjanjikan, termasuk Nico Williams, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Pedri, Gavi, dan Marc Cucurella.

    Apakah tepat menumpukan tekanan seluruh negara pada kaki ajaib seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun? Mungkin tidak, namun Yamal, dengan penampilannya yang luar biasa di lapangan, telah menunjukkan bahwa ia mampu mengatasinya—dan bahkan lebih dari itu.

    Meskipun masih terlalu dini untuk membuat perbandingan, pemain muda yang memikul harapan seluruh bangsa di pundaknya bukanlah sesuatu yang pernah kita lihat sejak Pele yang berusia 17 tahun membantu Brasil memenangkan Piala Dunia 1958.

    Yamal tak diragukan lagi memiliki bakat yang dibutuhkan untuk menggebrak Piala Dunia, dan telah membuktikan bahwa ia mampu tampil gemilang di panggung besar. Namun, untuk menjadi juara dunia, dibutuhkan sesuatu yang lebih.

    Apakah Yamal memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan Spanyol? Jika tidak, adakah rekan setimnya yang bisa mengambil alih peran itu untuknya? Meskipun generasi baru ini memiliki banyak kualitas dan merupakan salah satu tim nasional terbaik di dunia, mereka tidak sebanding dengan tim pada tahun 2010.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Beban sejarah — dan harapan

    Sebelum Euro 2008, sejarah Spanyol dipenuhi dengan kegagalan tipis dan kekalahan telak, namun dengan perubahan nasib pada awal abad ke-21, ekspektasi terhadap tim nasional pun berubah. Kini, dunia mengharapkan mereka menjadi protagonis dan penantang gelar di setiap turnamen yang mereka ikuti.

    Pandangan Spanyol tertuju ke Amerika Utara, tempat Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Misinya tetap sama: menjadi juara. Apakah itu akan mudah? Tentu saja tidak. Apakah mereka mampu mengulangi prestasi tersebut? Tidak diragukan lagi.

    Namun, tak sedikit pula pesaing yang kredibel. Argentina asuhan Lionel Messi adalah juara bertahan. Cristiano Ronaldo akan memimpin tim Portugal yang sangat berbakat. Kylian Mbappe dan Prancis lebih dari mampu mencapai final ketiga berturut-turut. Carlo Ancelotti mampu memaksimalkan potensi Brasil. Inggris, di bawah asuhan Thomas Tuchel, mengancam untuk akhirnya mengakhiri puasa gelar besar mereka, dan meskipun Jerman tidak dalam performa terbaik, mereka tetap menjadi lawan yang berbahaya.

    Tentu saja, 'kuda hitam' yang muncul di edisi-edisi sebelumnya juga tidak boleh diabaikan. Maroko membuat sejarah di Qatar dan berharap dapat melakukannya lagi di Amerika Utara, Jepang sekali lagi menjadi tim yang patut diperhatikan, sementara tuan rumah bersama semuanya yakin dapat menciptakan kejutan—terutama AS dan Meksiko.

    Namun, setelah tiga kegagalan berturut-turut di final, Spanyol juga harus mengatasi beban sejarah—serta tekanan sebagai favorit banyak orang. Banyak hal tentu bergantung pada kaki kiri mematikan Yamal, yang bermimpi mengangkat trofi paling prestisius di sepak bola sebagai remaja—sama seperti Pele dan Mbappe sebelum dia.

    Piala Dunia bisa menjadi puncak kejayaannya, momen di mana ia membuktikan diri sebagai pemain terbaik di planet ini dengan mengakhiri penantian akan bintang kedua yang tak ada yang menyangka akan berlangsung selama ini sejak 2010.

