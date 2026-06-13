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Harry Kane InghilterraGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Kejadian mengejutkan di Piala Dunia: seragam, sepatu bola, bola, dan perlengkapan teknis tim Inggris dicuri

England
World Cup

Asosiasi Sepak Bola telah memulai penyelidikan dengan dukungan kepolisian setempat di Florida

Insiden mengejutkan menimpa tim nasional Inggris, yang saat ini berada di Amerika Serikat untuk Piala Dunia. Tim Inggris yang dipimpin oleh Thomas Tuchel menjadi korban pencurian saat dalam perjalanan dari West Palm Beach, Florida, menuju Swope Soccer Village, pusat olahraga yang akan menjadi tempat pemusatan latihan tim Inggris menjelang turnamen tersebut.


Menurut laporan awal, truk-truk yang bertugas mengangkut perlengkapan tim menjadi sasaran para pencuri, yang mencuri hampir seluruh perlengkapan yang diperuntukkan bagi tim Inggris. Di antara barang-barang yang dicuri terdapat sepatu bola, bola, seragam pertandingan, perlengkapan untuk staf teknis, dan sebagian besar peralatan yang digunakan selama latihan.


  • Menjelang kedatangan timnas Inggris yang dijadwalkan pada sore hari, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah memulai penyelidikan dengan dukungan kepolisian setempat. Dalam pernyataan resmi, pihak berwenang menyatakan: "Kami sedang menyelidiki dugaan pencurian perlengkapan dari kendaraan tim yang tiba di Kansas City malam ini, di mana beberapa barang hilang. Penyelidikan masih berlangsung."


    Pihak berwenang telah melakukan dua penangkapan dalam rangka penyelidikan ini, namun perkembangan lebih lanjut dalam beberapa jam ke depan tidak dapat dikesampingkan. Insiden mengejutkan ini berisiko mempersulit persiapan tim Inggris.


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