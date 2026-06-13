Kejadian mengejutkan di Piala Dunia: seragam, sepatu bola, bola, dan perlengkapan teknis tim Inggris dicuri

Insiden mengejutkan menimpa tim nasional Inggris, yang saat ini berada di Amerika Serikat untuk Piala Dunia. Tim Inggris yang dipimpin oleh Thomas Tuchel menjadi korban pencurian saat dalam perjalanan dari West Palm Beach, Florida, menuju Swope Soccer Village, pusat olahraga yang akan menjadi tempat pemusatan latihan tim Inggris menjelang turnamen tersebut.





Menurut laporan awal, truk-truk yang bertugas mengangkut perlengkapan tim menjadi sasaran para pencuri, yang mencuri hampir seluruh perlengkapan yang diperuntukkan bagi tim Inggris. Di antara barang-barang yang dicuri terdapat sepatu bola, bola, seragam pertandingan, perlengkapan untuk staf teknis, dan sebagian besar peralatan yang digunakan selama latihan.



