Kejadian memalukan di masa lalu tak berdampak apa-apa! Bintang Mesir menorehkan sejarah pahit di Piala Dunia - Mo Salah dan kawan-kawan tetap lolos ke babak 16 besar

Bagi Socceroos, yang sempat memicu antusiasme besar di tanah air setelah lolos dari babak penyisihan grup, impian untuk meraih kemenangan pertama di babak gugur justru tak terwujud.

Mesir sudah meraih keberhasilan awal bahkan sebelum pertandingan dimulai: Kapten Salah, yang diganti karena mengalami cedera otot paha dalam pertandingan melawan Iran (1:1), dinyatakan fit tepat waktu dan masuk dalam susunan pemain inti. Namun, ia gagal mencetak gol tambahan yang akan membuatnya menyamai rekor pencetak gol terbanyak Mesir—yaitu Hassan (69 gol), yang kini menjadi pelatih tim nasional. Mantan pemain Bundesliga, Omar Marmoush, bermain sebagai penyerang tengah sejak awal. Australia memulai pertandingan dengan duo St. Pauli, Jackson Irvine dan Connor Metcalfe.

Australia awalnya mundur ke wilayah pertahanan sendiri, namun segera beralih ke serangan begitu merebut bola. Cristian Volpato nyaris mencetak gol pembuka yang sempurna; pemain berusia 22 tahun itu gagal mencetak gol setelah tendangannya dari jarak sekitar 25 meter membentur mistar gawang (5’). Kemudian terjadi kejutan di awal pertandingan: Setelah tendangan bebas, Karim Hafez mengirim umpan silang ke kotak penalti, di mana Ashour menyelesaikannya dengan sundulan — keunggulan postur tubuh pemain Australia yang sempat dibicarakan sebelumnya menjadi sia-sia akibat penempatan posisi yang buruk.

Mesir tetap menjadi tim yang dominan dan sebagian besar memindahkan permainan ke wilayah lawan. Serangan balik Australia hampir tidak lagi menimbulkan ancaman nyata setelah awal yang penuh semangat, bahkan tendangan Aziz Behich (menit ke-35) pun tidak menjadi masalah bagi kiper Mostafa Shobeir. Volpato (45+1) melepaskan tendangan melengkung yang meleset di tiang jauh.

Beberapa detik setelah babak kedua dimulai, Marmoush membuang peluang emas untuk mencetak gol kedua. Dalam posisi bebas, mantan pemain Frankfurt itu melepaskan tendangan dari jarak sekitar sepuluh meter, namun bola meleset dari gawang. Hal itu berbalik menjadi bumerang: Hany secara tidak sengaja menyundul bola tendangan bebas ke gawangnya sendiri.

Setelah itu, pertandingan berjalan alot. Pertandingan semakin minim momen-momen penting. Untuk sementara, suasana menjadi ricuh dan kasar. Baru pada fase akhir waktu reguler, pertandingan kembali menampilkan aksi yang lebih menarik. Pada masa tambahan waktu, Ramy Rabia memiliki peluang emas untuk membawa Mesir meraih kemenangan melalui sundulan, namun upayanya digagalkan oleh kiper Australia, Patrick Beach. Babak perpanjangan waktu berlangsung tanpa banyak kejadian menonjol. Kedua tim enggan mengambil risiko terakhir.