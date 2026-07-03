Mo Salah dan rekan-rekannya menunjukkan ketangguhan mental dalam drama adu penalti: Mesir merayakan keberhasilan bersejarah dan lolos ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan pertama dalam sistem gugur sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia. Tim yang tujuh kali menjadi juara Afrika asuhan pelatih Hossam Hassan ini memenangkan pertandingan babak 32 besar melawan Australia pada hari Jumat dengan skor 4-2 melalui adu penalti (1-1, 1-1) dan memastikan tiket ke babak 16 besar. Di sana, mereka kemungkinan akan berhadapan dengan juara dunia Argentina dan Lionel Messi pada hari Selasa mendatang di Atlanta.
Diterjemahkan oleh
Kejadian memalukan di masa lalu tak berdampak apa-apa! Bintang Mesir menorehkan sejarah pahit di Piala Dunia - Mo Salah dan kawan-kawan tetap lolos ke babak 16 besar
Selama pertandingan, bek kanan Mesir, Mohamed Hany, mengalami kesalahan yang menghebohkan. Hany mencetak gol bunuh diri pada menit ke-55, yang tidak hanya membuat Australia menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tetapi juga memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu setelah 90 menit. Bagi pemain asal Mesir itu, ini merupakan gol bunuh diri keduanya di Piala Dunia ini, setelah sebelumnya ia juga mencetak gol bunuh diri saat imbang 1-1 melawan Belgia pada pertandingan grup pertama.
Menurut penyedia data Opta, Hany kini menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak dua gol bunuh diri dalam satu putaran final Piala Dunia. Sebelumnya, hal ini hanya pernah dialami oleh Ivan Vutsov pada Piala Dunia 1966. Pemain asal Bulgaria itu mencetak gol bunuh diri baik saat kalah 0-3 dari Portugal maupun saat kalah 1-3 dari Hongaria.
Kecelakaan yang dialami Hany saat melawan Australia juga bersejarah dalam hal lain: Secara keseluruhan, itu merupakan gol bunuh diri ke-13 di Piala Dunia 2026 — jumlah terbanyak yang pernah tercatat dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Piala Dunia 2018 dengan dua belas gol bunuh diri.
- AFP
Beberapa menit sebelum mencetak gol bunuh diri, Mohamed Hany sempat kehilangan kesadaran sejenak
Beberapa menit sebelum mencetak gol bunuh diri, Hany sempat membuat momen mengejutkan. Setelah bertabrakan dengan pemain Australia Connor Metcalfe di kotak penalti timnya sendiri, pemain berusia 30 tahun dari klub papan atas Mesir Al Ahly itu awalnya terbaring di lapangan dalam keadaan linglung pada awal babak kedua. Setelah istirahat sejenak untuk mendapatkan perawatan, Hany kembali bermain.
Pertandingan melawan Australia di babak gugur pertama Piala Dunia 2026 ini merupakan penampilan internasional ke-46 bagi Hany. Bek ini menjadi pemain inti yang tak tergantikan di Piala Dunia; dalam kemenangan 3-1 atas Selandia Baru pada pertandingan grup kedua, ia memberikan satu assist.
Melawan Australia, Emam Ashour membawa Mesir unggul pada menit ke-13. Setelah gol bunuh diri Hany, skor tetap 1-1 bahkan setelah perpanjangan waktu, sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Di sana, Salah mencetak gol dengan tendangan Panenka dan kemudian sangat gembira. "Ini bersejarah. Ini adalah hal terhebat yang pernah saya alami," kata Salah.
- Getty Images Sport
Mesir dan Salah mengalahkan Australia setelah pertarungan sengit
Bagi Socceroos, yang sempat memicu antusiasme besar di tanah air setelah lolos dari babak penyisihan grup, impian untuk meraih kemenangan pertama di babak gugur justru tak terwujud.
Mesir sudah meraih keberhasilan awal bahkan sebelum pertandingan dimulai: Kapten Salah, yang diganti karena mengalami cedera otot paha dalam pertandingan melawan Iran (1:1), dinyatakan fit tepat waktu dan masuk dalam susunan pemain inti. Namun, ia gagal mencetak gol tambahan yang akan membuatnya menyamai rekor pencetak gol terbanyak Mesir—yaitu Hassan (69 gol), yang kini menjadi pelatih tim nasional. Mantan pemain Bundesliga, Omar Marmoush, bermain sebagai penyerang tengah sejak awal. Australia memulai pertandingan dengan duo St. Pauli, Jackson Irvine dan Connor Metcalfe.
Australia awalnya mundur ke wilayah pertahanan sendiri, namun segera beralih ke serangan begitu merebut bola. Cristian Volpato nyaris mencetak gol pembuka yang sempurna; pemain berusia 22 tahun itu gagal mencetak gol setelah tendangannya dari jarak sekitar 25 meter membentur mistar gawang (5’). Kemudian terjadi kejutan di awal pertandingan: Setelah tendangan bebas, Karim Hafez mengirim umpan silang ke kotak penalti, di mana Ashour menyelesaikannya dengan sundulan — keunggulan postur tubuh pemain Australia yang sempat dibicarakan sebelumnya menjadi sia-sia akibat penempatan posisi yang buruk.
Mesir tetap menjadi tim yang dominan dan sebagian besar memindahkan permainan ke wilayah lawan. Serangan balik Australia hampir tidak lagi menimbulkan ancaman nyata setelah awal yang penuh semangat, bahkan tendangan Aziz Behich (menit ke-35) pun tidak menjadi masalah bagi kiper Mostafa Shobeir. Volpato (45+1) melepaskan tendangan melengkung yang meleset di tiang jauh.
Beberapa detik setelah babak kedua dimulai, Marmoush membuang peluang emas untuk mencetak gol kedua. Dalam posisi bebas, mantan pemain Frankfurt itu melepaskan tendangan dari jarak sekitar sepuluh meter, namun bola meleset dari gawang. Hal itu berbalik menjadi bumerang: Hany secara tidak sengaja menyundul bola tendangan bebas ke gawangnya sendiri.
Setelah itu, pertandingan berjalan alot. Pertandingan semakin minim momen-momen penting. Untuk sementara, suasana menjadi ricuh dan kasar. Baru pada fase akhir waktu reguler, pertandingan kembali menampilkan aksi yang lebih menarik. Pada masa tambahan waktu, Ramy Rabia memiliki peluang emas untuk membawa Mesir meraih kemenangan melalui sundulan, namun upayanya digagalkan oleh kiper Australia, Patrick Beach. Babak perpanjangan waktu berlangsung tanpa banyak kejadian menonjol. Kedua tim enggan mengambil risiko terakhir.
Ke-13 gol bunuh diri yang terjadi sejauh ini di Piala Dunia 2026
Pencetak gol bunuh diri
Pertandingan
Hasil
Damian Bobadilla
AS vs. Paraguay
4:1
Miro Muheim
Swiss vs. Qatar
1:1
Mohamed Hany
Mesir vs. Belgia
1:1
Ayman Hussein
Norwegia vs. Irak
4:1
Yazan Al-Arab
Austria vs. Yordania
3:1
Mohamed Al-Mannai
Kanada vs. Qatar
6:0
Cameron Burgess
AS vs. Australia
2:0
Hassan Al-Tambakti
Spanyol vs. Arab Saudi
4:0
Abduvokhid Nematov
Portugal vs. Uzbekistan
5:0
Sultan Al-Brake
Bosnia-Herzegovina vs. Qatar
3:1
Bono
Maroko vs. Haiti
4:2
Ellyes Skhiri
Tunisia vs. Belanda
1:3
Mohamed Hany
Mesir vs. Australia
5:3 (adu penalti)
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami