Kejadian heboh di kubu lawan DFB, Ekuador: Pelatih melontarkan kritik tajam menjelang "final" Piala Dunia

"Saya merasa belum berhasil menyentuh hati para penggemar," kata pelatih asal Argentina itu menjelang pertandingan terakhir fase grup pada Kamis di East Rutherford.

Dia mengaku telah menyentuh hati para pemainnya dan orang-orang yang mendampinginya setiap hari. “Orang-orang ini benar-benar mengenal saya. Namun, dengan para penggemar yang tidak mengenal saya, saya belum bisa membangun ikatan. Rupanya ada sesuatu dalam diri saya yang tidak mereka sukai. Dan itu tidak apa-apa. Kita harus menerima hal-hal seperti itu. “Itu tidak menyakitkan bagi saya,” kata Beccacece, yang tampaknya hanya bisa menyelamatkan posisinya dengan meraih kemenangan. Ekuador berada di bawah tekanan dengan hanya mengumpulkan satu poin dan belum mencetak gol setelah dua pertandingan.

“Persepsi umum” terhadap pekerjaannya sejak ia menjabat pada 2024 “pada fase tertentu dipengaruhi dan diarahkan oleh arus politik serta sektor-sektor media tertentu,” kata Beccacece, yang juga menceritakan tentang konfrontasi keluarganya dengan para penggemar dari Ekuador setelah pertandingan melawan Curacao (0:0): “Untungnya, insiden tersebut hanya sebatas kata-kata dan tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih serius.”