Menjelang pertandingan Piala Dunia melawan Jerman, pelatih tim nasional Sebastián Beccacece mengeluhkan persepsi masyarakat Ekuador terhadap dirinya, melontarkan kritik tajam, dan menyatakan bahwa ini adalah pertandingan penentu nasib jabatannya.
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Kejadian heboh di kubu lawan DFB, Ekuador: Pelatih melontarkan kritik tajam menjelang "final" Piala Dunia
"Saya merasa belum berhasil menyentuh hati para penggemar," kata pelatih asal Argentina itu menjelang pertandingan terakhir fase grup pada Kamis di East Rutherford.
Dia mengaku telah menyentuh hati para pemainnya dan orang-orang yang mendampinginya setiap hari. “Orang-orang ini benar-benar mengenal saya. Namun, dengan para penggemar yang tidak mengenal saya, saya belum bisa membangun ikatan. Rupanya ada sesuatu dalam diri saya yang tidak mereka sukai. Dan itu tidak apa-apa. Kita harus menerima hal-hal seperti itu. “Itu tidak menyakitkan bagi saya,” kata Beccacece, yang tampaknya hanya bisa menyelamatkan posisinya dengan meraih kemenangan. Ekuador berada di bawah tekanan dengan hanya mengumpulkan satu poin dan belum mencetak gol setelah dua pertandingan.
“Persepsi umum” terhadap pekerjaannya sejak ia menjabat pada 2024 “pada fase tertentu dipengaruhi dan diarahkan oleh arus politik serta sektor-sektor media tertentu,” kata Beccacece, yang juga menceritakan tentang konfrontasi keluarganya dengan para penggemar dari Ekuador setelah pertandingan melawan Curacao (0:0): “Untungnya, insiden tersebut hanya sebatas kata-kata dan tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih serius.”
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Pelatih Ekuador Beccacece menjadi sasaran kritik: "Tunjukkan sedikit martabat!"
Untuk mempertahankan peluang lolos sebagai peringkat ketiga Grup E, Ekuador—yang diperkirakan akan didukung oleh hingga 55.000 pendukungnya di pinggiran Kota New York—harus meraih kemenangan atas tim DFB. Ia tidak takut gagal, kata pria berusia 45 tahun itu. Jika hal itu tidak tercapai, dia yang akan bertanggung jawab, dan dia akan “harus meninggalkan tempat yang sangat saya hargai, tempat di mana saya merasa sangat nyaman dan betah”.
Namun, pelatih tim Amerika Selatan ini menyadari betapa beratnya tugas yang harus dihadapi saat melawan tim asuhan pelatih nasional Jerman, Julian Nagelsmann. “Kami tahu bahwa kami akan menghadapi salah satu kekuatan besar sepak bola dunia. Namun, terkadang memang begitulah adanya: hal yang sebelumnya tidak berhasil, tiba-tiba berhasil pada saat itu juga,” kata Beccacece. Hanya jika berhasil, barulah ia kemungkinan besar akan kembali duduk di bangku pelatih Ekuador untuk pertandingan berikutnya.
Setelah hasil imbang 0-0 yang memalukan melawan Curacao, tim yang tidak diunggulkan di Piala Dunia, ia diminta untuk mundur, antara lain oleh mantan pemain tim nasional Jefferson Montero. “Berhentilah mengumbar janji kosong, dan mundurlah dari La Tri! Milikilah sedikit martabat; kamu telah menimbulkan kerusakan besar pada sepak bola kami dengan generasi yang seharusnya menjadi yang terbaik dalam sejarah,” tulis Montero di X.