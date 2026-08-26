Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Birmingham City v Brentford - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Keith Andrews memuji kedalaman skuad saat Brentford yang telah berubah membantai Birmingham 6-1 di Carabao Cup

K. Andrews
Brentford
Birmingham City vs Brentford
Birmingham City
Carabao Cup
Premier League

Keith Andrews memuji kedalaman skuad Brentford setelah menyaksikan tim yang banyak dirotasi meraih kemenangan telak 6-1 atas Birmingham City pada putaran kedua Carabao Cup, Selasa malam. Brentford menampilkan performa menyerang yang dominan di St Andrew's untuk memastikan tempat mereka dengan nyaman di putaran ketiga.

  • Brentford tampil klinis dalam kemenangan telak

    Brentford memastikan tempat mereka di putaran ketiga Carabao Cup dengan kemenangan telak 6-1 atas tim Championship Birmingham di St Andrew's. Callum Wilson membuka keunggulan untuk tim tamu pada menit keenam sebelum Demarai Gray sempat menyamakan kedudukan. Brentford kemudian menggila berkat dua gol dari bek tengah Nathan Collins, ditambah gol-gol dari Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard, dan Igor Thiago.

    • Iklan
  • Birmingham City v Brentford - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Andrews menepis isu rotasi

    Manajer Brentford, Andrews, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ragu melakukan perubahan besar pada susunan pemain inti untuk laga piala tersebut. Menjelaskan keyakinannya terhadap kedalaman skuad dan kualitas kolektif tim, Andrews berkata: "Saya sama sekali tidak berpikir dua kali saat melakukan begitu banyak perubahan.

    "Ada narasi besar seputar laga piala ketika pelatih melakukan perubahan, tetapi dengan skuad yang kami miliki, selisihnya sangat tipis antara siapa yang bermain dan yang tidak bermain. Kami perlu bersaing dengan sangat keras untuk memainkan laga seperti yang kami inginkan. Saya rasa secara keseluruhan kami tampil sangat baik."

  • Pemain pelapis memanfaatkan peluang

    Andrews melakukan delapan perubahan dari tim yang mengalahkan Tottenham Hotspur 3-0 pada pekan pembuka musim Premier League, dengan hanya Collins, Dango Ouattara, dan Vitaly Janelt yang mempertahankan tempat mereka.

    Keputusan taktis itu terbukti sepenuhnya tepat berkat penampilan menonjol Jaidon Anthony, yang mencatatkan hat-trick assist, menciptakan empat peluang, dan membukukan tujuh sentuhan di kotak penalti lawan. Kemenangan meyakinkan itu menegaskan ketatnya persaingan internal di skuad Brentford untuk kampanye 2026-27.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1081992506.jpgNurPhoto

    Undian putaran ketiga menanti

    Brentford kini menunggu lawan berikutnya dalam undian putaran ketiga Carabao Cup bersama sesama tim yang lolos, Hull City dan Ipswich Town. Kemenangan tandang telak itu menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar menjelang kembalinya mereka ke Premier League akhir pekan ini. Dengan skuad yang sepenuhnya bugar dan tampil tajam di tangannya, Andrews akan berupaya mempertahankan momentum awal musim di semua kompetisi.

Championship
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Brentford crest
Brentford
BRE