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Keith Andrews memuji kedalaman skuad saat Brentford yang telah berubah membantai Birmingham 6-1 di Carabao Cup
Brentford tampil klinis dalam kemenangan telak
Brentford memastikan tempat mereka di putaran ketiga Carabao Cup dengan kemenangan telak 6-1 atas tim Championship Birmingham di St Andrew's. Callum Wilson membuka keunggulan untuk tim tamu pada menit keenam sebelum Demarai Gray sempat menyamakan kedudukan. Brentford kemudian menggila berkat dua gol dari bek tengah Nathan Collins, ditambah gol-gol dari Aaron Hickey, Mikkel Damsgaard, dan Igor Thiago.
- Getty Images Sport
Andrews menepis isu rotasi
Manajer Brentford, Andrews, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ragu melakukan perubahan besar pada susunan pemain inti untuk laga piala tersebut. Menjelaskan keyakinannya terhadap kedalaman skuad dan kualitas kolektif tim, Andrews berkata: "Saya sama sekali tidak berpikir dua kali saat melakukan begitu banyak perubahan.
"Ada narasi besar seputar laga piala ketika pelatih melakukan perubahan, tetapi dengan skuad yang kami miliki, selisihnya sangat tipis antara siapa yang bermain dan yang tidak bermain. Kami perlu bersaing dengan sangat keras untuk memainkan laga seperti yang kami inginkan. Saya rasa secara keseluruhan kami tampil sangat baik."
Pemain pelapis memanfaatkan peluang
Andrews melakukan delapan perubahan dari tim yang mengalahkan Tottenham Hotspur 3-0 pada pekan pembuka musim Premier League, dengan hanya Collins, Dango Ouattara, dan Vitaly Janelt yang mempertahankan tempat mereka.
Keputusan taktis itu terbukti sepenuhnya tepat berkat penampilan menonjol Jaidon Anthony, yang mencatatkan hat-trick assist, menciptakan empat peluang, dan membukukan tujuh sentuhan di kotak penalti lawan. Kemenangan meyakinkan itu menegaskan ketatnya persaingan internal di skuad Brentford untuk kampanye 2026-27.
- NurPhoto
Undian putaran ketiga menanti
Brentford kini menunggu lawan berikutnya dalam undian putaran ketiga Carabao Cup bersama sesama tim yang lolos, Hull City dan Ipswich Town. Kemenangan tandang telak itu menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar menjelang kembalinya mereka ke Premier League akhir pekan ini. Dengan skuad yang sepenuhnya bugar dan tampil tajam di tangannya, Andrews akan berupaya mempertahankan momentum awal musim di semua kompetisi.
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