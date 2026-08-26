Manajer Brentford, Andrews, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak ragu melakukan perubahan besar pada susunan pemain inti untuk laga piala tersebut. Menjelaskan keyakinannya terhadap kedalaman skuad dan kualitas kolektif tim, Andrews berkata: "Saya sama sekali tidak berpikir dua kali saat melakukan begitu banyak perubahan.

"Ada narasi besar seputar laga piala ketika pelatih melakukan perubahan, tetapi dengan skuad yang kami miliki, selisihnya sangat tipis antara siapa yang bermain dan yang tidak bermain. Kami perlu bersaing dengan sangat keras untuk memainkan laga seperti yang kami inginkan. Saya rasa secara keseluruhan kami tampil sangat baik."