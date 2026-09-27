Kapten Kroasia Luka Modric tampil gemilang untuk membawa negaranya meraih kemenangan 2-1 atas Ceko pada laga pembuka UEFA Nations League di Praha. Empat belas tahun setelah menuntaskan periode pertamanya sebagai pelatih, pelatih kepala yang kembali menjabat, Slaven Bilic, merayakan kembalinya yang sukses ke pinggir lapangan berkat gol brilian Modric dan penyelesaian Marco Pasalic di babak kedua.

Gelandang veteran itu menentukan arah permainan lewat penampilannya, mengatur alur laga dari lini tengah dan memecah kebuntuan.

Kemenangan itu menutup malam yang berkesan bagi Bilic saat Kroasia mengamankan tiga poin tandang yang vital.