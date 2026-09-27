ZUMA Press Wire
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'Keistimewaan untuk menyaksikannya bermain!' - Mengapa Slaven Bilic mengklaim Luka Modric berada di dunianya sendiri
Penampilan masterclass Modric mencuri perhatian dalam kemenangan pada laga comeback Bilic
Kapten Kroasia Luka Modric tampil gemilang untuk membawa negaranya meraih kemenangan 2-1 atas Ceko pada laga pembuka UEFA Nations League di Praha. Empat belas tahun setelah menuntaskan periode pertamanya sebagai pelatih, pelatih kepala yang kembali menjabat, Slaven Bilic, merayakan kembalinya yang sukses ke pinggir lapangan berkat gol brilian Modric dan penyelesaian Marco Pasalic di babak kedua.
Gelandang veteran itu menentukan arah permainan lewat penampilannya, mengatur alur laga dari lini tengah dan memecah kebuntuan.
Kemenangan itu menutup malam yang berkesan bagi Bilic saat Kroasia mengamankan tiga poin tandang yang vital.
- ZUMA Press Wire
Bilic memuji keistimewaan menyaksikan umur panjang karier Modric yang luar biasa
Berbicara setelah pertandingan, Bilic memberikan pujian setinggi langit kepada kaptennya, dengan menegaskan bahwa para penggemar sepakbola di seluruh dunia beruntung bisa menyaksikan Modric bersaing di level tertinggi. Sang manajer mengungkapkan kekagumannya terhadap daya tahan fisik sang veteran dan otoritas teknisnya yang tak tertandingi di lapangan.
Dalam wawancara dengan UEFA, Bilic menegaskan bahwa Modric tetap berada di kelasnya sendiri.
"Luka Modric... kita hanya bisa bangga bahwa kita hidup di eranya dan memiliki privilese untuk menyaksikannya bermain," kata Bilic. "Di usianya, dia luar biasa dan satu-satunya yang bisa melakukan apa yang sedang dia lakukan, Anda paham maksud saya."
Kiper Republik Ceko mengakui kualitas Modric menjadi pembeda
Dampak Modric menuai pujian dari kubu lawan, dengan kiper Ceko Lukas Hornicek mengakui bahwa kualitas sang kapten menjadi faktor penentu dalam pertandingan itu. Hornicek mengakui bahwa meski merasa mungkin bisa menyentuh tembakan yang berbelok arah itu, kelas Modric tidak terbantahkan.
Gelandang Mateo Kovacic menambahkan bahwa skuad langsung menyatu di sekitar pemimpin talismanik mereka di bawah arahan Bilic.
"Saya merasa bahwa jika bola itu tidak berbelok arah, saya mungkin bisa menyentuhnya," aku Hornicek. "Tapi tentu saja dia adalah pemain yang sangat bagus dan membuat perbedaan terbesar hari ini."
- HANZA MEDIA
Kroasia mengalihkan fokus ke duel di Seville melawan Spanyol
Modric dan Kroasia kini bersiap menghadapi ujian internasional berat saat bertandang ke Seville untuk menghadapi juara dunia Spanyol pada Selasa malam. Tim asuhan Bilic berupaya membawa momentum mereka ke laga bergengsi itu untuk mengukuhkan posisi puncak di grup Nations League.
Ceko menjamu Inggris di Praha pada malam yang sama, ketika pelatih kepala baru Santi Denia memburu kebangkitan cepat.
Modric berupaya menjadi pengatur permainan dalam satu lagi kemenangan tandang yang berkesan bagi negaranya.
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