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'Keinginan saya telah berubah': Mantan pelatih Inggris Sir Gareth Southgate menutup kemungkinan kembali ke Liga Primer Inggris dan menjelaskan alasan ia meninggalkan dunia sepakbola
Taktikus tutup peluang melatih di kasta tertinggi
Southgate menegaskan bahwa ia tidak berniat kembali melatih klub di kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah meninggalkan dunia sepak bola. Ia belum pernah melatih klub sejak menangani Middlesbrough selama tiga tahun, dari Juni 2006 hingga dipecat pada Oktober 2009. Selama periode itu di Teesside, ia mencatat 45 kemenangan dari 151 pertandingan, termasuk kemenangan telak 8-1 atas Manchester City, sebelum timnya terdegradasi pada 2009.
- AFP
Kelelahan mental jadi alasan tidak hadir di stadion
Setelah juga membawa negaranya ke final Euro 2020, pelatih kawakan itu mengakui bahwa sorotan tanpa henti menjelang akhir masa jabatannya di tim nasional pada akhirnya mengikis kenikmatannya terhadap sepakbola.
Ketika ditanya dalam The Amol Rajan Connection apakah ia akan mempertimbangkan kembali melatih di Liga Primer, Southgate berkata: "Saya tidak melihat kemungkinan itu terjadi."
Menjelaskan bagaimana kecintaannya terhadap sepakbola memudar hingga ia kini jarang menonton pertandingan, ia melanjutkan: "Menjelang akhir masa saya bersama Inggris, saya berhenti menikmatinya. Setidaknya untuk sementara waktu, kemenangan membuat Anda terus bertahan. Pada akhirnya, saya bahkan tidak lagi menikmati kemenangan lebih dari beberapa menit. Jadi, saya hampir tidak pernah menonton sepakbola.
"Saya pergi ke final Piala FA untuk menyaksikan tim saya, Crystal Palace, meraih trofi pertama mereka. Sejak itu, saya belum pernah lagi datang ke stadion sepakbola. Jadi, keinginan saya untuk terlibat dalam sepakbola telah berubah."
Kegiatan akademis menggantikan tekanan di pinggir lapangan
Sejak meninggalkan tim nasional, ia merambah dunia media dan menjadi pembawa acara dalam sebuah film dokumenter BBC awal tahun ini. Dalam dokumenter tersebut, ia berkeliling Inggris untuk mengkaji tantangan yang dihadapi para pemuda dan anak laki-laki. Selain berkecimpung di dunia penyiaran, ia juga sempat menjadi dosen tamu di Harvard Business School, Boston.
Mengenang kepuasan yang dirasakannya sejak meninggalkan dunia kepelatihan, Southgate menambahkan: "Saya sangat menikmati 18 bulan terakhir dalam hidup saya. Selama 37 tahun, cara saya memandang diri sendiri bergantung pada apakah saya menang atau kalah pada hari Sabtu. Saya ternyata sangat menikmati pengalaman yang berbeda. Saya bertemu para politikus, bertemu orang-orang di industri media, belajar tentang kepemimpinan di berbagai bidang, dan berkeliling dunia untuk mempelajari banyak hal. Saya menikmati menjalani kisah yang berbeda dalam hidup saya."
- AFP
Peluang baru lebih menyita perhatian daripada kembalinya ke dunia kepelatihan
Pernyataan terus terang tersebut praktis mengakhiri spekulasi yang terus beredar yang mengaitkannya dengan lowongan jabatan bergengsi di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Alih-alih berkutat dengan bursa transfer atau tekanan mingguan akibat hasil pertandingan, ia tampaknya akan terus mengembangkan kiprahnya di bidang penyiaran publik dan pendidikan kepemimpinan. Karena itu, kepergiannya dari Middlesbrough saat klub tersebut berada di peringkat keempat Championship 17 tahun lalu tampaknya akan tetap menjadi pengalaman terakhirnya menangani klub.
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