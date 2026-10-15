Setelah juga membawa negaranya ke final Euro 2020, pelatih kawakan itu mengakui bahwa sorotan tanpa henti menjelang akhir masa jabatannya di tim nasional pada akhirnya mengikis kenikmatannya terhadap sepakbola.

Ketika ditanya dalam The Amol Rajan Connection apakah ia akan mempertimbangkan kembali melatih di Liga Primer, Southgate berkata: "Saya tidak melihat kemungkinan itu terjadi."

Menjelaskan bagaimana kecintaannya terhadap sepakbola memudar hingga ia kini jarang menonton pertandingan, ia melanjutkan: "Menjelang akhir masa saya bersama Inggris, saya berhenti menikmatinya. Setidaknya untuk sementara waktu, kemenangan membuat Anda terus bertahan. Pada akhirnya, saya bahkan tidak lagi menikmati kemenangan lebih dari beberapa menit. Jadi, saya hampir tidak pernah menonton sepakbola.

"Saya pergi ke final Piala FA untuk menyaksikan tim saya, Crystal Palace, meraih trofi pertama mereka. Sejak itu, saya belum pernah lagi datang ke stadion sepakbola. Jadi, keinginan saya untuk terlibat dalam sepakbola telah berubah."