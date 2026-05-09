Insiden tersebut terjadi pada menit-menit akhir pertandingan antara Cagliari dan Udinese, sebuah laga yang pada dasarnya tidak memiliki dampak signifikan terhadap klasemen liga. Davis dilaporkan kehilangan ketenangannya dan meminta wasit untuk turun tangan setelah mendengar apa yang ia gambarkan sebagai ucapan yang tak dapat ditoleransi, yang berasal dari seorang lawan, bukan dari tribun penonton. Meskipun awalnya ia diberi kartu kuning atas protesnya, sanksi tersebut dilaporkan dicabut setelah wasit memahami inti dari keluhannya.

Melalui media sosial untuk menyuarakan kemarahannya, Davis tidak segan-segan menyebut nama orang yang ia yakini telah menargetkannya. “Si pengecut rasis ini hari ini memanggilku monyet selama pertandingan. Saya harap Serie A mengambil tindakan terkait hal ini, tapi kita lihat saja nanti,” kata sang penyerang. Pihak klub Udinese kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan “solidaritas dan dukungan penuh” mereka kepada sang pemain setelah kejadian “memalukan” tersebut.