Kehilangannya akan sangat memukul Bayern München: Steven Gerrard merekomendasikan bintang utama FCB kepada Liverpool FC

"Jika kamu ingin mencari pengganti yang setara dengan Salah, pilihan yang tersedia sangat sedikit," tegas Gerrard di talkSPORT, lalu menambahkan: "Olise bisa jadi salah satunya, menurutku." Namun, mantan kapten The Reds ini menyadari bahwa pemain serang tersebut hampir mustahil untuk direkrut dari Bayern: "Saya tidak yakin dia akan tersedia," kata Gerrard.

Olise masih terikat kontrak jangka panjang di Munich hingga 2029. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin FCB akan melepas salah satu pemain kuncinya pada musim panas ini. "Rumor-rumor ini membuat semua orang di klub tersenyum," kata anggota dewan pengawas Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, baru-baru ini kepada As mengenai spekulasi transfer seputar Olise, yang dikaitkan tidak hanya dengan Liverpool, tetapi juga Real Madrid dan FC Barcelona. "Dia masih memiliki kontrak tiga tahun - tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Orang-orang datang ke stadion karena pemain seperti dia," kata Rummenigge, menutup kemungkinan kepergian Olise.

Menurut laporan media, Liverpool bahkan bersedia mengeluarkan dana sebesar 200 juta euro untuk memboyong Olise ke Anfield Road. Namun, Direktur Olahraga FCB Max Eberl baru-baru ini menegaskan kepada Sport Bild bahwa pihak klub di Säbener Straße "sama sekali tidak memikirkan" kemungkinan transfer Olise.