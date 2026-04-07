Legenda LFC Steven Gerrard melihat Michael Olise dari Bayern München sebagai pengganti yang ideal untuk Mohamed Salah, yang akan meninggalkan Liverpool FC pada akhir musim ini.
Kehilangannya akan sangat memukul Bayern München: Steven Gerrard merekomendasikan bintang utama FCB kepada Liverpool FC
"Jika kamu ingin mencari pengganti yang setara dengan Salah, pilihan yang tersedia sangat sedikit," tegas Gerrard di talkSPORT, lalu menambahkan: "Olise bisa jadi salah satunya, menurutku." Namun, mantan kapten The Reds ini menyadari bahwa pemain serang tersebut hampir mustahil untuk direkrut dari Bayern: "Saya tidak yakin dia akan tersedia," kata Gerrard.
Olise masih terikat kontrak jangka panjang di Munich hingga 2029. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin FCB akan melepas salah satu pemain kuncinya pada musim panas ini. "Rumor-rumor ini membuat semua orang di klub tersenyum," kata anggota dewan pengawas Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, baru-baru ini kepada As mengenai spekulasi transfer seputar Olise, yang dikaitkan tidak hanya dengan Liverpool, tetapi juga Real Madrid dan FC Barcelona. "Dia masih memiliki kontrak tiga tahun - tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Orang-orang datang ke stadion karena pemain seperti dia," kata Rummenigge, menutup kemungkinan kepergian Olise.
Menurut laporan media, Liverpool bahkan bersedia mengeluarkan dana sebesar 200 juta euro untuk memboyong Olise ke Anfield Road. Namun, Direktur Olahraga FCB Max Eberl baru-baru ini menegaskan kepada Sport Bild bahwa pihak klub di Säbener Straße "sama sekali tidak memikirkan" kemungkinan transfer Olise.
Upaya yang sia-sia untuk Michael Olise? Liverpool FC membutuhkan pengganti Salah pada musim panas nanti
Pemain timnas Prancis ini, yang didatangkan dari Crystal Palace pada 2024 dengan biaya transfer sebesar 53 juta euro, kini sudah tak terpisahkan lagi dari Bayern. Pada musim ini, Olise telah berkontribusi langsung dalam 44 gol: ia mencetak 16 gol sendiri, sementara pemain berusia 24 tahun ini juga memberikan 28 assist.
Hal ini membuat Olise semakin menarik bagi klub-klub kelas dunia lainnya seperti Liverpool, terutama karena The Reds harus menggantikan ikon klub, Salah, pada musim panas nanti. Pemain asal Mesir itu telah mengumumkan pada akhir Maret bahwa ia akan meninggalkan juara Inggris saat ini lebih awal pada akhir musim, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027.
Sejak 2017, Salah menjadi jaminan kesuksesan mutlak bagi Liverpool; hingga kini, pemain berusia 33 tahun itu telah mencetak 255 gol dalam 436 pertandingan untuk The Reds. Ke mana ia akan melanjutkan kariernya mulai musim panas masih belum jelas - baru-baru ini dilaporkan adanya minat dari Al-Ittihad asal Arab Saudi.
"Bagian pemandu bakat Liverpool akan mempertimbangkan beberapa opsi. Tidak harus selalu mencari pengganti yang persis sama," kata Gerrard dengan yakin bahwa klub Inggris tersebut akan menghadirkan pengganti yang memadai untuk Salah, meskipun upaya mereka untuk mendatangkan Olise tampaknya sia-sia.
Michael Olise: Statistik penampilannya bersama FC Bayern München
Pertandingan
Gol
Assist
95
36
51