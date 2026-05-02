Pria asal Italia itu meninggal pada tanggal 1 Mei pada usia 59 tahun, demikian diumumkan keluarganya pada hari Sabtu, tanpa menyebutkan penyebabnya. "Alex telah meninggal dengan tenang dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya."
"Kehilangan seorang juara besar": Mantan pembalap Formula 1 Alessandro Zanardi meninggal dunia pada usia 59 tahun
Zanardi kehilangan kedua kakinya akibat kecelakaan balapan di Lausitzring 25 tahun lalu. Dengan sepeda tangan, ia memulai karier olahraga keduanya dan meraih empat medali emas di Paralimpiade. Ia juga kembali ke lintasan balap dalam Kejuaraan Mobil Tur WTTC.
Di Formula 1, Zanardi membalap dari tahun 1991 hingga 1999, awalnya untuk tim Jordan, kemudian untuk Minardi, Lotus, dan Williams sebagai rekan setim Ralf Schumacher. Di seri Champ Car, kecelakaan fatal itu terjadi pada 15 September di Lausitz.
Zanardi kembali mengalami kecelakaan parah pada tahun 2020
Itu merupakan titik balik dalam hidupnya — Zanardi kemudian menyebutnya sebagai "salah satu momen paling bersinar". Ia akhirnya berhasil "melewati sesuatu yang tidak hanya bertentangan dengan segala kemungkinan. Menurut ilmu pengetahuan, saya tidak punya peluang sedikit pun".
Namun, ia berjuang untuk pulih, tetapi nasib buruk terus mengikutinya. Pada 19 Juni 2020, ia bertabrakan dengan truk saat mengendarai handbike di Tuscany. Dengan luka-luka parah, Zanardi lama berada dalam kondisi kritis, dan baru satu setengah tahun kemudian ia meninggalkan rumah sakit.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bereaksi dengan duka yang mendalam atas kematiannya. "Italia kehilangan seorang juara besar dan pria luar biasa yang mampu mengubah setiap ujian hidup menjadi pelajaran tentang keberanian, kekuatan, dan martabat," tulis Meloni di X.