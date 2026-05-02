"Kehilangan seorang juara besar": Mantan pembalap Formula 1 Alessandro Zanardi meninggal dunia pada usia 59 tahun

Itu merupakan titik balik dalam hidupnya — Zanardi kemudian menyebutnya sebagai "salah satu momen paling bersinar". Ia akhirnya berhasil "melewati sesuatu yang tidak hanya bertentangan dengan segala kemungkinan. Menurut ilmu pengetahuan, saya tidak punya peluang sedikit pun".

Namun, ia berjuang untuk pulih, tetapi nasib buruk terus mengikutinya. Pada 19 Juni 2020, ia bertabrakan dengan truk saat mengendarai handbike di Tuscany. Dengan luka-luka parah, Zanardi lama berada dalam kondisi kritis, dan baru satu setengah tahun kemudian ia meninggalkan rumah sakit.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni bereaksi dengan duka yang mendalam atas kematiannya. "Italia kehilangan seorang juara besar dan pria luar biasa yang mampu mengubah setiap ujian hidup menjadi pelajaran tentang keberanian, kekuatan, dan martabat," tulis Meloni di X.