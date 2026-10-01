Kehidupan Dani Alves selalu kian bak novel, atau jika Anda suka, 'layaknya film', kelahiran 1983, mantan bek sayap yang pernah membela, antara lain, Barcelona dan Juventus, serta tim nasional Brasil. Mulanya ada karier gemilang sebagai pesepakbola, lalu kasus yang membawanya ke penjara, sebelum akhirnya dinyatakan bebas sepenuhnya, dan pada akhirnya kehidupan baru sebagai pengkhotbah evangelis.
Kehidupan bak film Dani Alves: keliling dunia sebagai pendakwah, setelah gelar-gelar juara, penjara, pembebasan, pasangan-pasangan, dan anak-anaknya
PENGKHOTBAH EVANGELIS: PERSINGGAHAN BERIKUTNYA DI ARGENTINA
Setelah pensiun dari sepak bola dan menjalani 14 bulan di penjara dalam proses peradilan yang menyeret namanya, Dani Alves kini menjadi pengkhotbah evangelis. Seperti dikonfirmasi Olè, ia akan berada di Argentina dalam beberapa hari ke depan, seperti diumumkan sendiri oleh mantan pesepakbola itu melalui media sosialnya. Dua kota akan menjadi tuan rumahnya. Pertama, ia akan singgah di Formosa, tempat ia akan ambil bagian dalam kongres profetik "El Impacto de su Gloria": dua pertemuan dijadwalkan, Kamis 14 Oktober pukul 20.00 dan Jumat 15 Oktober pukul 13.00, keduanya di Avenida Ana Esther de Canepa 1225. Bersamanya juga akan hadir Ramón Leiva, Jesús Trinidad, dan Tomy Abdon.
Setelah itu Alves akan bergeser ke Salta, tempat ia akan menjadi tamu di stadion Delmi pada Senin 19 dan Selasa 20 Oktober, atas undangan yayasan Estilo de Vida. Dua kegiatan dijadwalkan setiap hari: pertemuan olahraga pada pukul 09.00, yang ditujukan kepada atlet dan pelatih, serta acara yang terbuka untuk umum pada pukul 20.30.
"Kerajaan Allah mendekat kepada kalian untuk mengubah hati kalian yang keras dan memberi kalian hati yang daging," tulis Alves di Instagram, seraya menyertai unggahan itu dengan pesan religius panjang yang terinspirasi dari Injil Matius. Pria Brasil itu kian terlibat dalam petualangan religius baru ini, yang sedang mengubah citra publiknya di tingkat internasional.
Kasus Dani Alves
Perlu diingat bahwa Alves ditangkap pada 20 Januari 2023 setelah datang untuk memberikan kesaksian menyusul laporan dari seorang perempuan berusia 23 tahun, yang menuduhnya telah melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya di sebuah klub malam di Barcelona pada malam 31 Desember 2022. Pada Februari 2024, ia dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara. Setelah 14 bulan dalam tahanan praperadilan, ia kembali bebas pada 25 Maret di tahun yang sama setelah membayar jaminan satu juta euro.
Pada 28 Maret 2025, Pengadilan Tinggi Keadilan Catalunya (TSJC) secara definitif membebaskannya, dengan membatalkan hukuman sebelumnya. Para hakim menilai bahwa kesaksian pelapor mengandung kontradiksi dan tidak ada bukti yang cukup untuk menguatkan vonis tersebut. Alves selalu membantah tuduhan itu.
Iman dan keluarga
Setelah dibebaskan dari penjara, mantan pesepak bola itu menempuh jalan sebagai pengkhotbah evangelis. "Kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Saya adalah buktinya. Saya membuat perjanjian dengan Tuhan", katanya pada masa lalu, seperti dilaporkan Olé.
Pada November tahun lalu ia menjadi ayah untuk ketiga kalinya: ia dikaruniai seorang putra, yang namanya tidak dipublikasikan, dari model Spanyol Joana Sanz, yang dinikahinya pada 2017. Dua anak lainnya, Daniel Jr. dan Victoria, lahir dari pernikahan sebelumnya dengan Dinorah Santana.
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