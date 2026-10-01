Setelah pensiun dari sepak bola dan menjalani 14 bulan di penjara dalam proses peradilan yang menyeret namanya, Dani Alves kini menjadi pengkhotbah evangelis. Seperti dikonfirmasi Olè, ia akan berada di Argentina dalam beberapa hari ke depan, seperti diumumkan sendiri oleh mantan pesepakbola itu melalui media sosialnya. Dua kota akan menjadi tuan rumahnya. Pertama, ia akan singgah di Formosa, tempat ia akan ambil bagian dalam kongres profetik "El Impacto de su Gloria": dua pertemuan dijadwalkan, Kamis 14 Oktober pukul 20.00 dan Jumat 15 Oktober pukul 13.00, keduanya di Avenida Ana Esther de Canepa 1225. Bersamanya juga akan hadir Ramón Leiva, Jesús Trinidad, dan Tomy Abdon.





Setelah itu Alves akan bergeser ke Salta, tempat ia akan menjadi tamu di stadion Delmi pada Senin 19 dan Selasa 20 Oktober, atas undangan yayasan Estilo de Vida. Dua kegiatan dijadwalkan setiap hari: pertemuan olahraga pada pukul 09.00, yang ditujukan kepada atlet dan pelatih, serta acara yang terbuka untuk umum pada pukul 20.30.





"Kerajaan Allah mendekat kepada kalian untuk mengubah hati kalian yang keras dan memberi kalian hati yang daging," tulis Alves di Instagram, seraya menyertai unggahan itu dengan pesan religius panjang yang terinspirasi dari Injil Matius. Pria Brasil itu kian terlibat dalam petualangan religius baru ini, yang sedang mengubah citra publiknya di tingkat internasional.