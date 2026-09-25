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Kehebatan tendangan salto itu masih ada! Alejandro Garnacho dituduh terlalu percaya pada hype tentang dirinya sendiri saat eks bintang Manchester United & Chelsea memasuki saloon kesempatan terakhir Premier League di Aston Villa
Garnacho di Villa setelah transfer £40 juta ke Chelsea gagal
Itu karena ia merosot dalam urutan pilihan di Old Trafford di bawah Ruben Amorim dan gagal total di Chelsea setelah transfer senilai £40 juta ($53 juta) ke Stamford Bridge. Ia hanya menjalani satu musim dengan delapan gol di London barat sebelum pindah ke Villa.
Unai Emery siap mengambil perjudian yang diperhitungkan untuk Garnacho, karena jelas ada kualitas dalam dirinya. Pada usia 22 tahun, winger lincah itu masih belajar mengasah permainannya dan membuka potensi penuhnya.
- Getty
Garnacho adalah rekan setim Ronaldo di Manchester United
Namun, fakta bahwa proses tersebut belakangan ini terhenti jelas tak bisa diabaikan. Penyerang kelahiran Madrid itu, yang gagal mendapat tempat di skuad Piala Dunia 2026 Argentina bersama Lionel Messi dkk, sudah terlihat kurang percaya diri dan keyakinan sejak beberapa waktu terakhir.
Ia mungkin terjebak dalam pikirannya sendiri, setelah menikmati lonjakan ketenaran yang melesat usai menjadi juara FA Youth Cup di Manchester. Idola masa kecilnya, Cristiano Ronaldo, pernah menjadi rekan setim di ‘Theatre of Dreams’, tetapi kariernya kini cepat berubah menjadi mimpi buruk.
Apakah pilihan Garnacho di Premier League mulai menipis?
Masih ada banyak waktu untuk membalikkan keadaan, tetapi apakah Garnacho mulai kehabisan peminat di Inggris? Saat pertanyaan itu diajukan kepada Cole, mantan striker Villa itu, yang berbicara berkat LiveScore Bet, mengatakan kepada GOAL: “Soal pemain muda, dia menunjukkan potensi besar saat berada di Manchester United. Pemain muda perlu dikelola dengan benar.
“Menurut saya, dia terbawa suasana dan mengira dirinya sudah menjadi pemain jadi di usia muda. Menurut saya, dalam lingkungan tempat Anda berada, jika tidak ada yang benar-benar mengendalikan apa yang terjadi di balik layar dengan para pemain muda ini, mereka bisa terbawa suasana. Mereka mengatur diri sendiri dan merasa tahu apa yang terbaik.
“Saya punya seorang anak yang sekarang bermain sepakbola. Bahkan saat saya berbicara dengan mereka, sebenarnya saya punya dua anak laki-laki. Yang satu berusia 15 tahun, yang satu 18 tahun, yang satu pesepakbola profesional, baru saja menjadi pemain profesional di Middlesbrough. Jadi saya tahu, ketika punya anak muda berbakat, terkadang mereka merasa tahu segalanya pada fase tertentu. Saya juga begitu dulu.
“Anda memang harus cukup memiliki rasa percaya diri berlebihan untuk menjadi pesepakbola. Tetapi kadang Anda harus menarik kendali. Dan saya rasa Garnacho masuk dalam kategori itu, di mana dia bisa menjadi pemain hebat jika dia menundukkan kepala dan hanya fokus pada sepakbola serta menjauhkan hal-hal di luar lapangan.
“Terkadang hanya butuh 6-12 bulan benar-benar fokus pada sepakbola, belajar memahami permainan, belajar mengenal siapa rekan-rekan setim Anda, bagaimana mereka bisa mengeluarkan yang terbaik dari saya dan bagaimana saya bisa mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Fokus saja pada sepakbola, hanya sepakbola."
- Getty
Garnacho bisa menciptakan momen-momen brilian
Cole menambahkan: “Karier seperti itu sebenarnya sangat mudah diperbaiki. Tetapi dia harus memiliki suara-suara yang tepat di sekelilingnya untuk mencapai level berikutnya. Dan saya benar-benar yakin ada pemain di dalam dirinya. Kita sudah melihatnya. Kita sudah melihat tendangan salto itu beberapa tahun lalu bersama Manchester United. Kita perlu melihat itu lagi, aksi-aksi brilian yang spontan dan muncul begitu saja.
“Saya melihat itu dan saya pikir ada pemain di sana, dan dia juga sudah melakukan beberapa hal lain, bukan hanya itu. Tetapi dia membutuhkan sedikit bantuan dan dukungan. Dan saya pikir jika Emery punya kesabaran untuk membantunya dan lalu dia menerima bantuan itu, saya pikir dia bisa kembali ke level tersebut.
“Tetapi itu harus datang darinya terlebih dahulu. Dia perlu bercermin dan berkata, ‘apa yang saya lakukan salah dan bagaimana saya bisa kembali ke level itu?’ Dan semoga dia bisa. Kita juga melihat Jadon Sancho. Jadon Sancho adalah contoh lainnya. Dia pergi ke sana. Dia memang berusaha sebaik mungkin. Saya pikir dia cedera pada waktu yang tidak tepat. Tetapi sepakbola terkadang soal keberuntungan dan bagaimana semuanya berjalan.
“Dan jika Anda berada di pihak yang benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, Anda harus bekerja keras di lapangan latihan dan menunjukkan kepada manajer betapa besar keinginan Anda untuk berada di sana dan menyelesaikan pekerjaan itu.
“Jadi, itu tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan Anda. Tetapi saya hanya merasa bahwa dia punya sedikit beban di pundaknya untuk berkata, ‘lihat apa yang telah saya lakukan, lihat dari mana saya berasal’. Dan itu tidak membantu. Saya pikir dia hanya perlu kembali ke titik nol dan membangun dirinya lagi dari sana.”
Bisakah Garnacho mengembalikan kariernya ke jalur yang tepat di Villa?
Jika Garnacho sedang merasa sedikit terpuruk, seiring pujian yang dulu sempat ia nikmati perlahan memudar, maka hanya dia yang bisa menemukan solusi atas masalah-masalah itu. Seperti yang disarankan Cole, fokus penuh dan usaha tanpa henti dibutuhkan mulai saat ini.
Villa masih belum yakin bahwa ia bisa mencapai level tersebut, dengan baru mencatatkan 31 menit waktu bermain di Premier League dari tiga penampilan sebagai pemain pengganti musim ini, tetapi mereka sangat membutuhkan inspirasi dalam serangan dari suatu tempat dan pemain pinjaman itu masih bisa bangkit lagi.
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