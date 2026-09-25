Masih ada banyak waktu untuk membalikkan keadaan, tetapi apakah Garnacho mulai kehabisan peminat di Inggris? Saat pertanyaan itu diajukan kepada Cole, mantan striker Villa itu, yang berbicara berkat LiveScore Bet, mengatakan kepada GOAL: “Soal pemain muda, dia menunjukkan potensi besar saat berada di Manchester United. Pemain muda perlu dikelola dengan benar.

“Menurut saya, dia terbawa suasana dan mengira dirinya sudah menjadi pemain jadi di usia muda. Menurut saya, dalam lingkungan tempat Anda berada, jika tidak ada yang benar-benar mengendalikan apa yang terjadi di balik layar dengan para pemain muda ini, mereka bisa terbawa suasana. Mereka mengatur diri sendiri dan merasa tahu apa yang terbaik.

“Saya punya seorang anak yang sekarang bermain sepakbola. Bahkan saat saya berbicara dengan mereka, sebenarnya saya punya dua anak laki-laki. Yang satu berusia 15 tahun, yang satu 18 tahun, yang satu pesepakbola profesional, baru saja menjadi pemain profesional di Middlesbrough. Jadi saya tahu, ketika punya anak muda berbakat, terkadang mereka merasa tahu segalanya pada fase tertentu. Saya juga begitu dulu.

“Anda memang harus cukup memiliki rasa percaya diri berlebihan untuk menjadi pesepakbola. Tetapi kadang Anda harus menarik kendali. Dan saya rasa Garnacho masuk dalam kategori itu, di mana dia bisa menjadi pemain hebat jika dia menundukkan kepala dan hanya fokus pada sepakbola serta menjauhkan hal-hal di luar lapangan.

“Terkadang hanya butuh 6-12 bulan benar-benar fokus pada sepakbola, belajar memahami permainan, belajar mengenal siapa rekan-rekan setim Anda, bagaimana mereka bisa mengeluarkan yang terbaik dari saya dan bagaimana saya bisa mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Fokus saja pada sepakbola, hanya sepakbola."