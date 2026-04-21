Kehancuran Leicester City: Bagaimana "The Foxes" yang semula seperti dongeng itu jatuh dari juara Liga Premier ke zona degradasi dan Liga Satu hanya dalam waktu 10 tahun

Marti Cifuentes menjadi pelatih keenam Leicester dalam tiga musim terakhir pada Juli lalu, dan salah satu tujuan utamanya adalah memperbaiki hubungan yang retak antara para pemain klub dan para penggemarnya.

"Wajar jika ada perasaan tidak enak setelah degradasi," katanya kepada The Athletic. "Akan aneh jika tidak ada, tapi saya ingin membawa awal yang baru, sebuah permulaan baru. Saya ingin para pemain dinilai berdasarkan apa yang mereka lakukan sekarang dan bagaimana penampilan mereka hari ini. Semoga, kami bisa menunjukkan bahwa mereka semua terlibat dan berusaha berkomitmen kepada klub."

Namun, Cifuentes gagal total dalam memotivasi skuad yang berisi beberapa pemain yang masih menerima gaji Liga Premier, dan pelatih asal Catalan itu dipecat pada Januari saat Leicester berada di peringkat ke-14 klasemen. Hasil pertandingan semakin memburuk sejak saat itu, dengan hasil imbang pada Selasa berarti The Foxes hanya memenangkan dua dari 20 pertandingan liga terakhir mereka, dan suasana di klub pun tak terhindarkan menjadi toksik. Akibatnya, bermain di kandang sendiri tidak lagi menjadi keunggulan bagi Leicester, dengan para pendukung marah karena dianggap kurangnya usaha dari para pemain.

"Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak memberikan lebih," kata mantan striker Leicester, Matt Piper, kepada BBC Sport. "Leicester pernah memiliki tim-tim yang mengecewakan sepanjang sejarah dan pemain-pemain yang sangat buruk - dan saya pernah menjadi bagian dari skuad-skuad itu jadi saya tidak membela diri - tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa bahkan ketika kami sangat buruk, masih ada pemain yang mengenakan jersey dan memberikan segalanya.

"Hal yang paling menonjol dari kelompok ini adalah adanya beberapa pemain yang sangat berbakat. Kami telah jauh di bawah ekspektasi dengan kelompok pemain yang kami miliki dan ini akan menjadi musim yang bencana bahkan tanpa pengurangan enam poin."