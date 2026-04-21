Kehancuran Leicester City: Bagaimana "The Foxes" yang semula seperti dongeng itu jatuh dari juara Liga Premier ke zona degradasi dan Liga Satu hanya dalam waktu 10 tahun

Setelah hasil imbang 2-2 pada Selasa lalu melawan Hull City di King Power Stadium, tim yang sempat menjadi kejutan dunia olahraga dengan peluang 5000 banding 1 ini kini telah terdegradasi dari Championship ke divisi ketiga sepak bola Inggris untuk kedua kalinya dalam sejarah 142 tahun mereka. Laga tandang ke Bromley, Burton Albion, dan Mansfield Town kini masuk dalam agenda Leicester untuk musim depan.
Lalu, bagaimana bisa sampai seperti ini? The Foxes mungkin telah mengalami banyak pasang surut sejak menulis kisah underdog terhebat yang pernah ada 10 tahun lalu, tetapi ketika mereka kembali turun ke Championship tahun lalu, anggapan umum adalah mereka akan langsung kembali ke divisi atas.
Sebaliknya, mereka justru mengalami degradasi untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dan klub yang bertanggung jawab atas apa yang disebut Sven-Goran Eriksson sebagai"mimpi bagi semua orang yang mencintai sepak bola" kini terjebak dalam mimpi buruk masalah keuangan dan kemarahan para penggemar yang sepertinya tak berujung.