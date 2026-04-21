Goal.com
Live
Leicester City fall
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Kehancuran Leicester City: Bagaimana The Foxes merosot dari juara Premier League yang seperti dongeng menjadi tim yang terancam degradasi ke League One hanya dalam waktu 10 tahun

Analysis
Leicester City
Championship
Premier League
FEATURES
Leicester City vs Hull City

2 Mei 2026 — seharusnya menjadi hari yang penuh kebanggaan dan perayaan di Leicester, dipenuhi dengan ucapan penghormatan yang menyentuh hati untuk Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N'Golo Kante, dan setiap anggota skuad pemenang Liga Premier asuhan Claudio Ranieri. Namun, peringatan 10 tahun yang akan datang atas kemenangan gelar liga utama paling ajaib yang pernah ada dalam sejarah sepak bola ini juga akan menjadi pengingat yang datang pada waktu yang tak tepat, betapa jauhnya The Foxes telah terpuruk selama dekade terakhir.

Menjelang laga Championship hari Selasa melawan Hull City di King Power Stadium, tim yang semula diunggulkan 5000 banding 1 dan mengejutkan dunia olahraga kini justru diunggulkan untuk terdegradasi ke divisi ketiga sepak bola Inggris untuk kali kedua dalam sejarah 142 tahun mereka, dengan Leicester tertinggal delapan poin dari zona aman dan hanya tersisa tiga pertandingan.

Lalu, bagaimana bisa sampai seperti ini? The Foxes mungkin telah mengalami banyak pasang surut sejak menulis kisah underdog terhebat yang pernah ada 10 tahun lalu, tetapi ketika mereka kembali turun ke Championship tahun lalu, anggapan umum adalah bahwa mereka akan langsung kembali naik.

Sebaliknya, Leicester kini berada di ambang degradasi kedua berturut-turut, dan klub yang bertanggung jawab atas apa yang disebut Sven-Goran Eriksson sebagai"mimpi bagi semua orang yang mencintai sepak bola" kini terjebak dalam mimpi buruk masalah keuangan dan kemarahan penggemar yang sepertinya tak berujung.

  • Crystal Palace v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Masalah keuangan

    Keterpurukan Leicester dari Liga Premier pada akhir musim 2022-23 benar-benar mengejutkan. Bukan hanya karena mereka baru saja menjadi juara tujuh tahun sebelumnya; mereka juga baru dua tahun lalu menjuarai Piala FA di bawah asuhan Brendan Rodgers, yang juga telah membawa The Foxes finis di peringkat kelima dalam dua musim berturut-turut.

    Namun, pelatih asal Irlandia Utara itu telah memberi sinyal bahwa klub tidak lagi berada dalam kondisi keuangan yang sehat, dengan pemilik Leicester asal Thailand, The King Power International Group, terpaksa mengencangkan ikat pinggang karena dampak ekonomi yang menghancurkan akibat pandemi terhadap bisnis bebas bea mereka.

    "Tentu saja saya ingin memperkuat skuad," kata Rodgers pada Juli 2022. "Saya ingin mengembangkan skuad. Saya sudah mengatakan itu di tengah musim lalu, tapi jika situasinya sulit secara finansial. Saya sangat menghormati klub, jadi saya tidak akan berselisih dengan mereka.

    "Ini sangat disayangkan. Kami harus bekerja keras dan jika kami bisa melakukannya, semoga kami bisa memperkuat skuad karena jika kami ingin bersaing di level yang mendekati posisi kami sebelumnya, maka kami harus mampu melakukannya. Jika tidak, maka ekspektasinya akan berbeda."

    Namun, meskipun pemain-pemain baru yang diminta Rodgers tidak pernah datang, tidak ada yang membayangkan Leicester akan terdegradasi.

  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAMAFP

    Tidak terlalu buruk untuk dikalahkan

    Skuad Leicester tidak kekurangan bakat, dengan Vardy yang masih memimpin lini depan, didukung oleh pemain seperti Harvey Barnes dan James Maddison, sementara Rodgers juga bisa mengandalkan Youri Tielemans dan Kiernan-Dewsbury Hall di lini tengah. Namun, reputasi Rodgers sebagai manajer papan atas, ditambah dengan kekuatan timnya yang dianggap tangguh, bisa dibilang telah menimbulkan rasa puas diri di klub, sebuah anggapan keliru bahwa mereka terlalu bagus untuk terdegradasi.

    Setelah kekalahan memalukan 1-0 di Southampton pada 4 Maret 2023 yang membuat Leicester turun ke peringkat ke-15, Maddison bahkan menanggapi penilaian yang dibuat oleh jurnalis lokal, Rob Tanner, bahwa tim tersebut benar-benar berisiko terdegradasi.

    "Omong kosong," tulis gelandang serang itu di Twitter. "Tonton dan analisis pertandingan dengan benar, dan hentikan menulis judul berita seperti itu yang kamu tahu hanya akan membuat para penggemar semakin negatif. Main seperti itu dan kita akan baik-baik saja. Kita menciptakan banyak peluang brilian dan bisa menang dengan nyaman di hari lain."

    Sayangnya bagi Maddison, keyakinannya itu tidak beralasan. Leicester hanya memenangkan dua pertandingan lagi musim itu, dan tim dengan gaji pemain ketujuh tertinggi di Liga Premier itu terdegradasi ke Championship setelah finis di peringkat ke-18 dengan hanya 34 poin.

  • Leicester City Trophy ParadeGetty Images Sport

    Fajar palsu

    Ada beberapa alasan di balik degradasi Leicester, tetapi jelas bahwa setelah gagal mendukung Rodgers di bursa transfer, para pemilik klub kemudian menunggu terlalu lama untuk memecatnya, sehingga hanya memberi manajer sementara Dean Smith delapan pertandingan untuk mencoba membalikkan keadaan musim mereka. Namun, menahan diri untuk tidak langsung menunjuk Smith sebagai manajer tetap dan malah mengambil risiko dengan memilih Enzo Maresca ternyata merupakan langkah jitu.

    Pengalaman sebelumnya sebagai pelatih kepala yang dimiliki pria Italia itu, di Parma, hanya berlangsung selama 14 pertandingan, namun ia menunjukkan dengan tepat mengapa ia dianggap sebagai anggota tim kepelatihan Pep Guardiola yang sangat berharga di Manchester City dengan membawa Leicester kembali ke Liga Premier pada kesempatan pertama - dan sebagai juara Championship pula.

    Sayangnya, Maresca langsung hengkang ke Chelsea, dan meski tidak semua penggemar The Foxes sedih melihat kepergiannya, kepergiannya menciptakan masalah besar bagi pemilik klub, yang diperparah dengan beberapa penunjukan yang berantakan.

    Mantan manajer Nottingham Forest, Steve Cooper, hanya mampu meraih dua kemenangan liga sebelum dipecat pada November 2024, sementara legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy, menyaksikan rekor bersejarah sembilan pertandingan kandang berturut-turut tanpa mencetak gol saat Leicester terdegradasi dengan lima putaran pertandingan tersisa.

  • Leicester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Denda PSR

    Meskipun Leicester berhasil promosi ke Liga Premier pada musim 2022-23 dengan anggaran terbesar dalam sejarah Championship, sudah jelas bahkan sebelum dimulainya musim ini bahwa masalah keuangan telah menjadi sumber kekhawatiran utama di King Power Stadium.

    Memang, Van Nistelrooy baru secara resmi 'berpisah' dengan klub pada 27 Juni agar biaya pemecatannya dapat ditangguhkan ke laporan keuangan tahun berikutnya dalam upaya terang-terangan untuk meredakan beberapa kekhawatiran klub terkait Peraturan Laba & Keberlanjutan (PSR).

    Namun, kerusakan sudah terjadi dalam hal tersebut, dan pada 5 Februari tahun ini, Leicester dikenai hukuman pengurangan enam poin karena melanggar aturan PSR selama musim 2023-24 saat mereka menjuarai Championship, yang memicu kritik lebih lanjut terhadap ketua Aiyawatt Srivaddhanaprabha dan direktur sepak bola Jon Rudkin terkait cara mereka mengelola klub.

    The Foxes tetap menyatakan "kekecewaan" mereka terhadap putusan tersebut, dan menyebut hukuman itu "tidak proporsional", namun banding mereka ditolak pada 8 April - yang menjadi pukulan telak bagi harapan mereka untuk bertahan di liga.

    Tanpa hukuman tersebut, The Foxes hanya akan berada dua poin di bawah Blackburn Rovers dan West Bromwich Albion yang berada di peringkat ke-21, dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan Blackburn Rovers. Namun, sedikit orang yang akan mendukung Leicester untuk lolos dari degradasi, karena ini adalah tim yang telah dibebani oleh Srivaddhanaprabha dan Rudkin dengan pemain-pemain bergaji tinggi namun berkinerja buruk.

  • Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    'Musim yang berantakan'

    Marti Cifuentes menjadi pelatih keenam Leicester dalam tiga musim terakhir pada Juli lalu, dan salah satu tujuan utamanya adalah memperbaiki hubungan yang retak antara para pemain klub dan para penggemarnya.

    "Wajar jika ada perasaan tidak enak setelah degradasi," katanya kepada The Athletic. "Akan aneh jika tidak ada, tapi saya ingin membawa awal yang baru, sebuah permulaan baru. Saya ingin para pemain dinilai berdasarkan apa yang mereka lakukan sekarang dan bagaimana performa mereka hari ini. Semoga, kami bisa menunjukkan bahwa mereka semua terlibat dan berusaha berkomitmen kepada klub."

    Namun, Cifuentes gagal total dalam memotivasi skuad yang masih berisi beberapa pemain dengan gaji Liga Premier, dan pelatih asal Catalan itu dipecat pada Januari saat Leicester berada di peringkat ke-14 klasemen. Hasil pertandingan semakin memburuk sejak saat itu, sementara atmosfer di klub menjadi toksik. Akibatnya, bermain di kandang sendiri tidak lagi menjadi keunggulan bagi Leicester, dengan para pendukung marah karena dianggap kurangnya usaha dari para pemain.

    "Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak memberikan lebih," kata mantan striker Leicester, Matt Piper, kepada BBC Sport. "Leicester pernah memiliki tim-tim yang sangat buruk sepanjang sejarah dan pemain-pemain yang benar-benar buruk - dan saya pernah menjadi bagian dari skuad-skuad itu jadi saya tidak membela diri - tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa bahkan ketika kami sangat buruk, masih ada pemain yang mengenakan jersey dan memberikan segalanya.

    "Hal yang paling menonjol dari kelompok ini adalah adanya beberapa pemain yang sangat berbakat. Kami telah jauh di bawah ekspektasi dengan kelompok pemain yang kami miliki dan ini akan menjadi musim yang bencana bahkan tanpa pengurangan enam poin."

  • Hull City v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Dari dongeng menjadi peringatan

    Harapannya, kedatangan mantan bek sayap Leicester City, Gary Rowett, sebagai pengganti tetap Cifuentes akan membantu membangkitkan semangat timnya yang sedang terpuruk, namun pria berusia 52 tahun itu kini terdengar seperti orang yang sudah putus asa.

    "10 pertandingan yang saya jalani di sini terasa seperti 40," aku Rowett pekan lalu - dan itu terjadi sebelum Leicester kalah dalam pertandingan di Portsmouth yang ia akui harus mereka menangkan agar memiliki peluang untuk bertahan.

    Hampir tak terhindarkan, terjadi keributan setelah kekalahan 1-0 di Fratton Park, di mana gelandang Harry Winks terlibat dalam pertukaran kata-kata kasar dengan beberapa pendukung Leicester yang marah, sementara seruan untuk "memecat dewan direksi" dan agar Srivaddhanaprabha serta Rudkin mundur semakin gencar. Tentu saja, The Foxes secara matematis belum terdegradasi dan Rowett masih berusaha menekankan kepada para pemainnya tentang dampak finansial dan emosional yang menghancurkan akibat degradasi.

    "Saya tidak berpikir membuat petugas kantin menangis di depan para pemain akan memberikan efek yang diinginkan," katanya kepada BBC East Midlands Today. "Tapi Anda hanya berusaha memberi tahu para pemain betapa seriusnya situasi ini.

    "Mungkin hal itu tidak akan memengaruhi Anda sebagai pemain, itu kenyataannya, tapi yang pasti akan memengaruhi banyak orang di klub. Dan hal itu akan memengaruhi banyak pendukung yang mengeluarkan uang hasil jerih payah mereka dan yang telah mendukung tim dengan luar biasa baik di masa sulit bagi klub. Kita harus memberikan lebih kepada mereka."

    Namun, pada tahap ini, Leicester yang berhasil menghindari degradasi akan menjadi keajaiban yang lebih besar daripada kemenangan gelar mereka pada 2016 - yang sekaligus mengejutkan dan menyedihkan. The Foxes dulunya adalah dongeng; kini mereka menjadi peringatan, contoh mengejutkan tentang bagaimana tidak seharusnya mengelola sebuah klub sepak bola.

Championship
Leicester City crest
Leicester City
LEI
Hull City crest
Hull City
HUL