Kehancuran Leicester City: Bagaimana The Foxes merosot dari juara Premier League yang seperti dongeng menjadi tim yang terancam degradasi ke League One hanya dalam waktu 10 tahun

Menjelang laga Championship hari Selasa melawan Hull City di King Power Stadium, tim yang semula diunggulkan 5000 banding 1 dan mengejutkan dunia olahraga kini justru diunggulkan untuk terdegradasi ke divisi ketiga sepak bola Inggris untuk kali kedua dalam sejarah 142 tahun mereka, dengan Leicester tertinggal delapan poin dari zona aman dan hanya tersisa tiga pertandingan.
Lalu, bagaimana bisa sampai seperti ini? The Foxes mungkin telah mengalami banyak pasang surut sejak menulis kisah underdog terhebat yang pernah ada 10 tahun lalu, tetapi ketika mereka kembali turun ke Championship tahun lalu, anggapan umum adalah bahwa mereka akan langsung kembali naik.
Sebaliknya, Leicester kini berada di ambang degradasi kedua berturut-turut, dan klub yang bertanggung jawab atas apa yang disebut Sven-Goran Eriksson sebagai"mimpi bagi semua orang yang mencintai sepak bola" kini terjebak dalam mimpi buruk masalah keuangan dan kemarahan penggemar yang sepertinya tak berujung.