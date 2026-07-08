Kehadiran Messi dan Rencana Piala Dunia... Apakah Cristiano telah membuktikan kebenaran pernyataan Hossam Hassan?

Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko telah berubah dari sekadar turnamen sepak bola menjadi isu publik hanya dalam waktu satu minggu sejak dimulainya babak gugur.

Kegagalan Cristiano Ronaldo dalam penampilan terakhirnya di Piala Dunia, serta tersingkirnya tim tuan rumah Amerika Serikat, tidak hanya mengguncang gawang lawan, tetapi juga mengguncang pasar tiket dan jumlah penonton.

Angka-angka tidak berbohong: penurunan harga tiket sebesar 60% untuk satu pertandingan, serta penurunan nilai secara massal pada babak perempat final, di tengah penurunan permintaan yang tiba-tiba di pasar sekunder.

Di tengah badai pemasaran ini, pernyataan Hossam Hassan bagaikan petir di siang bolong; pelatih timnas Mesir itu tidak membicarakan strategi teknis atau kesalahan para pemain, melainkan melontarkan tuduhan yang jelas: tersingkirnya Mesir oleh Argentina adalah harga yang harus dibayar agar Lionel Messi tetap bertahan di turnamen.

Pernyataan ini kembali mengangkat pertanyaan tersulit dalam sejarah Piala Dunia modern: Apakah standar pemasaran menentukan hasil pertandingan? Angka-angka yang ada di tangan kita hari ini mungkin memberikan jawaban yang tidak menyenangkan.