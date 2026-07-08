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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kehadiran Messi dan Rencana Piala Dunia... Apakah Cristiano telah membuktikan kebenaran pernyataan Hossam Hassan?

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L. Messi
C. Ronaldo
H. Hassan
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World Cup
Argentina vs Egypt
Argentina
Portugal
Mesir
Prancis
AS

Penjualan tiket Piala Dunia anjlok!

Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko telah berubah dari sekadar turnamen sepak bola menjadi isu publik hanya dalam waktu satu minggu sejak dimulainya babak gugur. 

Kegagalan Cristiano Ronaldo dalam penampilan terakhirnya di Piala Dunia, serta tersingkirnya tim tuan rumah Amerika Serikat, tidak hanya mengguncang gawang lawan, tetapi juga mengguncang pasar tiket dan jumlah penonton. 

Angka-angka tidak berbohong: penurunan harga tiket sebesar 60% untuk satu pertandingan, serta penurunan nilai secara massal pada babak perempat final, di tengah penurunan permintaan yang tiba-tiba di pasar sekunder.

Di tengah badai pemasaran ini, pernyataan Hossam Hassan bagaikan petir di siang bolong; pelatih timnas Mesir itu tidak membicarakan strategi teknis atau kesalahan para pemain, melainkan melontarkan tuduhan yang jelas: tersingkirnya Mesir oleh Argentina adalah harga yang harus dibayar agar Lionel Messi tetap bertahan di turnamen. 

Pernyataan ini kembali mengangkat pertanyaan tersulit dalam sejarah Piala Dunia modern: Apakah standar pemasaran menentukan hasil pertandingan? Angka-angka yang ada di tangan kita hari ini mungkin memberikan jawaban yang tidak menyenangkan.

  • Penurunan harga yang tajam... Ketika Ronaldo hengkang, pasar pun ambruk

    Pertandingan pada hari Jumat, yang semula dijadwalkan mempertemukan timnas Portugal dengan timnas Amerika Serikat di perempat final Piala Dunia, bukanlah sekadar 90 menit pertandingan sepak bola, melainkan sebuah produk pemasaran yang lengkap; namun, skenario tersebut berubah. 

    "Forbes" mengungkapkan bahwa pertandingan tersebut awalnya dirancang untuk mempertemukan Portugal dan Amerika Serikat, yaitu Cristiano Ronaldo di hadapan 80 ribu penonton di stadion Amerika, di mana skenario ini berarti tiket akan terjual habis, harga tiket di pasar gelap mencapai rekor tertinggi, serta kontrak iklan bernilai ratusan juta.

    Namun, skenario tersebut berbalik; kekalahan Portugal 1-0 dari Spanyol mengakhiri perjalanan Ronaldo di Piala Dunia, dan kekalahan Amerika Serikat 4-1 dari Belgia menyingkirkan tuan rumah. 

    Akibat langsungnya: harga tiket terendah untuk pertandingan Spanyol dan Belgia anjlok dari 2.950 dolar AS menjadi 1.200 dolar AS dalam hitungan jam, menurut platform “TicketPick”. 

    Hal ini berarti kerugian sebesar 1.750 dolar per tiket menunjukkan bahwa “nilai pemasaran Ronaldo” setara dengan 60% dari harga tiket pertandingan tersebut.

    • Iklan

  • Pandemi melanda seluruh babak perempat final... Pasar kehilangan kepercayaan

    Kerugiannya tidak hanya terjadi pada satu pertandingan saja; platform “SetPick” mencatat penurunan harga rata-rata semua pertandingan perempat final sebesar 31,5% dalam satu hari, dan lebih dari 50% hanya dalam waktu 72 jam. 

    Platform tersebut menyoroti bahwa angka-angka ini berarti investor kecil yang membeli tiket untuk dijual kembali telah kehilangan setengah modalnya dalam tiga hari.

    Indikator yang paling mengkhawatirkan adalah melonjaknya pasokan; di mana pasar sekunder melonjak dari hanya 28 ribu tiket yang ditawarkan untuk dijual menjadi 49 ribu, dengan tingkat kenaikan yang signifikan. 

    Dalam istilah pemasaran: pasokan meledak dan permintaan menguap, di mana alasannya jelas dalam laporan para analis: penonton tidak mau membayar ribuan dolar untuk menonton Belgia dan Spanyol padahal mereka mengidamkan Ronaldo. 

    Hilangnya para bintang besar mengosongkan turnamen dari “nilai tambah” yang dilihat baik oleh penggemar biasa maupun sponsor resmi.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pengaruh Ronaldo... Lebih dari sekadar seorang pemain dan lebih besar dari tim nasional

    Untuk memahami kehancuran ini, kita harus memahami arti Ronaldo dari segi ekonomi; ia bukan sekadar penyerang Portugal, melainkan seorang “bintang” yang ditonton oleh 1,2 miliar orang di seluruh dunia. 

    Kehadiran “El Don” di babak perempat final meningkatkan harga per menit iklan di layar hingga 40% di pasar Timur Tengah dan Asia. 

    Dan kepergian bintang Al-Nassr asal Saudi ini berarti bahwa stasiun televisi yang menyiarkan pertandingan kehilangan alasan untuk menaikkan harga, dan para sponsor kehilangan wajah iklan yang menjadi dasar kontrak mereka.

    Inilah yang menjelaskan mengapa semua pertandingan terpengaruh, bukan hanya pertandingan Portugal; Piala Dunia adalah ekosistem yang saling terhubung: ketika elemen pemasaran terbesar runtuh, seluruh sistem pun terguncang. 

    Angka-angka tersebut membuktikan bahwa penonton Amerika, khususnya, membeli tiket demi “pengalaman Ronaldo” dan bukan demi “pengalaman Piala Dunia”.

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  • FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

    Pernyataan Hossam Hassan... Dari teori konspirasi hingga angka-angka yang mendukungnya

    Setelah tim nasional Mesir kalah 2-3 dari Argentina dan gol Mustafa Zico dianulir melalui VAR, Hossam Hassan mengeluarkan pernyataan yang tidak emosional, melainkan terukur: "Kami disingkirkan agar Messi dan rekan-rekannya tidak tersingkir dari Piala Dunia."

    Pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, melancarkan serangan tajam terhadap wasit asal Prancis, François Letexier, setelah pertandingan, menegaskan bahwa pertandingan tersebut kurang adil dalam hal wasit, dan menganggap bahwa timnas Mesir kalah “karena alasan pemasaran.”

    Biasanya, pernyataan semacam ini dikategorikan sebagai “pembenaran atas kekalahan atau tersingkirnya dari turnamen,” namun waktunya yang bertepatan dengan anjloknya penjualan tiket memberikan bobot yang berbeda.

    Persamaannya sederhana menurut para ahli pemasaran olahraga: Messi adalah satu-satunya “kekuatan lunak” yang tersisa yang mampu menjual tiket setelah tersingkirnya Ronaldo dan Amerika Serikat, bersama dengan Kylian Mbappé, bintang timnas Prancis, serta Lamine Yamal dari timnas Spanyol. 

    Dan tersingkirnya Argentina di babak 16 besar akan berarti Piala Dunia tanpa ikon besar yang disukai penonton di babak-babak akhir, meskipun Harry Kane, bintang timnas Inggris, masih bertahan di sisi lain. 

    Namun, apakah ini alasan yang cukup untuk meragukannya? Angka-angka menunjukkan bahwa kelangsungan Messi menyelamatkan harga tiket pertandingan-pertandingan Argentina mendatang dari nasib yang sama seperti pertandingan Spanyol dan Belgia; pasar diuntungkan, tetapi pertanyaan mengenai harga moral tetap mengemuka.

  • Piala Dunia termahal dihadapkan pada ancaman resesi... Apakah sang Dekan telah membongkar rahasia permainan ini?

    Ironisnya, edisi 2026 masih menjadi yang termahal dalam sejarah; harga tiket termurah untuk final pun melebihi 9 ribu dolar... Namun angka ini bersifat "teoretis" dan bergantung pada kedua tim yang bertanding di final. 

    Jika Prancis dan Argentina yang lolos, harga tersebut mungkin akan tetap stabil, namun jika pertandingannya antara Belgia dan Swiss misalnya, pasar sekunder siap mengalami penurunan harga lagi.

    Buktinya sudah ada sekarang: pertandingan Maroko melawan Prancis di Foxborough adalah yang termurah di babak perempat final dan harganya mulai dari 989 dolar. 

    Perbedaan antara 989 dolar dan 9 ribu dolar ditentukan oleh nama-nama besar, dan kepergian mereka berarti “gelembung pemasaran Piala Dunia” bisa meledak kapan saja.

    Kesimpulannya: Angka penjualan tiket setelah Ronaldo tersingkir tidak membuktikan teori Hossam Hassan secara mutlak, tetapi memberikan konteks ekonomi yang menakutkan. 

    Ketika keberadaan satu bintang menjadi masalah kelangsungan harga seluruh turnamen, garis batas antara pemasaran dan wasit menjadi lebih tipis dari sebelumnya. 

    Oleh karena itu, Piala Dunia saat ini dihadapkan pada ujian: apakah Messi mampu menyelamatkan turnamen ini baik secara teknis maupun pemasaran, ataukah angka-angka tersebut akan mengungkapkan bahwa permainan tidak lagi ditentukan hanya di lapangan?