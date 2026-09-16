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'Kehabisan tenaga!' - Alex Neil beri kabar kebugaran yang jujur soal Millwall yang terkuras jelang bentrok dengan West Ham
Neil puas dengan satu poin yang diraih dengan susah payah di Middlesbrough
Manajer Millwall Alex Neil mengungkapkan kepuasan besar setelah timnya meraih hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Middlesbrough pada pertengahan pekan. Millwall secara mengejutkan unggul dua gol saat turun minum lewat gol Tairyk Arconte dan Lyndon Dykes, sebelum tuan rumah bangkit untuk menyamakan kedudukan pada babak kedua.
Hasil itu membuat Millwall menjadi tim pertama yang merebut poin dari Middlesbrough di Riverside Stadium musim ini.
Itu menjadi dorongan yang sangat dibutuhkan setelah kalah dalam empat dari lima pertandingan sebelumnya di semua kompetisi.
- NurPhoto
Manajer memuji skuad yang berjuang melewati krisis cedera
Berbicara setelah pertandingan, Neil memuji para pemainnya karena mampu berjuang di tengah krisis cedera parah yang membuat 11 pemain inti tim utama absen. Ia mengakui bahwa jadwal perjalanan yang berat dan laga tengah pekan yang datang beruntun telah mendorong skuadnya hingga batas fisik mereka.
Meski kebobolan gol penyama kedudukan di akhir laga, manajer asal Skotlandia itu menolak menyalahkan komitmen timnya.
"Saya tidak bisa menyalahkan upaya mereka," kata Neil. "Kami sekarang sudah menjalani empat Selasa berturut-turut. Kami akan menghadapi West Ham pada akhir pekan, dan saat ini banyak pemain kami yang sudah kehabisan tenaga. Saya sangat senang dengan usaha yang mereka tunjukkan."
England yang pincang bersiap menghadapi derby pertama sejak 2012
Hasil imbang yang diraih dengan susah payah itu datang tepat sebelum duel yang sangat dinantikan melawan West Ham United di The Den pada Sabtu. Laga bersejarah tersebut menjadi pertemuan kompetitif pertama antara dua rival sengit asal London itu sejak Februari 2012, ketika West Ham mengamankan kemenangan 2-1.
Hanya terpaut empat poin dari puncak klasemen Championship, Millwall bertekad mengganggu pemuncak liga meski kelelahan mereka masih belum sepenuhnya hilang.
West Ham memasuki pertandingan ini dengan target langsung kembali ke Premier League setelah terdegradasi.
- APL
Millwall berusaha mengatasi kelelahan untuk laga kandang
Dengan waktu persiapan yang singkat sebelum kick-off pada Sabtu, Neil harus mengandalkan semangat tim untuk melewati laga berisiko tinggi ini. Sang manajer menegaskan bahwa membuat timnya sulit dikalahkan tetap menjadi tujuan utamanya.
Millwall berharap bisa memanfaatkan atmosfer di The Den untuk mengamankan kemenangan vital atas rival abadinya.
Millwall melanjutkan persiapan mereka dengan tekad untuk menyuguhkan penampilan derby yang berkesan bagi para pendukung tuan rumah.
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