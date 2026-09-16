Manajer Millwall Alex Neil mengungkapkan kepuasan besar setelah timnya meraih hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Middlesbrough pada pertengahan pekan. Millwall secara mengejutkan unggul dua gol saat turun minum lewat gol Tairyk Arconte dan Lyndon Dykes, sebelum tuan rumah bangkit untuk menyamakan kedudukan pada babak kedua.

Hasil itu membuat Millwall menjadi tim pertama yang merebut poin dari Middlesbrough di Riverside Stadium musim ini.

Itu menjadi dorongan yang sangat dibutuhkan setelah kalah dalam empat dari lima pertandingan sebelumnya di semua kompetisi.