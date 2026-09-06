AFP
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Kegilaan penghalang Thuram! Pahlawan Inter ungkap rahasia selebrasi liarnya setelah comeback menakjubkan atas Napoli
Malam yang magis di bawah sorotan lampu Giuseppe Meazza
Inter menunjukkan karakter luar biasa untuk mengamankan kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli dalam duel San Siro yang bermandikan sinar matahari. Sempat tertinggal dua gol pada awal babak kedua setelah gol cepat dari Matteo Politano dan Rasmus Hojlund, Inter tampak sudah tak tertolong. Namun, tim asuhan Cristian Chivu melancarkan gempuran tanpa henti ke gawang tim tamu, melepaskan 29 tembakan sebelum menuntaskan comeback telat yang tak terlupakan.
- Getty Images Sport
Mengikuti sang kapten dalam perayaan itu
Menjalani penampilan perdananya di San Siro musim ini, Marcus Thuram memainkan peran krusial dalam kebangkitan tim dengan menanduk umpan Carlos Augusto untuk membuat skor menjadi 2-2 pada menit ke-82. Gol itu memicu selebrasi liar, dengan Thuram berlari untuk bergabung dengan kapten Lautaro Martinez di pagar pembatas stadion. Lautaro kemudian mengungkapkan bahwa ia selalu menyebut rekan duetnya itu "gila" karena memanjat ke sana, tetapi Thuram menegaskan ia tidak punya pilihan lain.
"Hari ini luar biasa, saya harus mengikutinya! Lautaro adalah kapten kami dan pemimpin kami, dan ia kembali dari Piala Dunia yang sangat panjang dan langsung siap membantu tim," kata Thuram sambil tersenyum.
Memuji dampak penentu Lautaro
Thuram penuh pujian untuk partnernya di lini serang, yang mencetak gol di kedua sisi sundulan pemain Prancis itu sebelum memastikan kemenangan 3-1 pada menit ke-91 di tengah drama akhir laga yang menegangkan. Meski gol-gol individu menjadi sorotan utama, penyerang Prancis itu menegaskan bahwa tujuan utama selalu keberhasilan kolektif di tengah jadwal pertandingan yang tanpa henti.
"Dia sedang kembali ke kebugaran penuh dan malam ini dia memberi kami kemenangan. Apakah saya bersemangat untuk kembali memberi dampak? Ya, tapi yang terutama saya ingin membantu tim," tambah Thuram.
- AFP
Menjaga start sempurna di Serie A
Kemenangan dramatis 3-2 memastikan Inter mempertahankan start sempurna mereka di kompetisi domestik, dengan mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan pembuka. Meski tim menunjukkan daya juang luar biasa untuk membalikkan ketertinggalan dua gol, Thuram menekankan pentingnya tetap membumi karena ujian yang lebih berat sudah menanti di depan. Dengan jadwal pertandingan yang datang silih berganti, Inter bertekad menjalani setiap tantangan selangkah demi selangkah.
"Kami memiliki banyak pertandingan yang datang beruntun dan kami selalu berusaha untuk berkembang. Kami menjalaninya satu pertandingan pada satu waktu. Liga ini berat, dan kami akan terus melakukan yang terbaik yang kami bisa," pungkas Thuram.
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