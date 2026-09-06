Menjalani penampilan perdananya di San Siro musim ini, Marcus Thuram memainkan peran krusial dalam kebangkitan tim dengan menanduk umpan Carlos Augusto untuk membuat skor menjadi 2-2 pada menit ke-82. Gol itu memicu selebrasi liar, dengan Thuram berlari untuk bergabung dengan kapten Lautaro Martinez di pagar pembatas stadion. Lautaro kemudian mengungkapkan bahwa ia selalu menyebut rekan duetnya itu "gila" karena memanjat ke sana, tetapi Thuram menegaskan ia tidak punya pilihan lain.

"Hari ini luar biasa, saya harus mengikutinya! Lautaro adalah kapten kami dan pemimpin kami, dan ia kembali dari Piala Dunia yang sangat panjang dan langsung siap membantu tim," kata Thuram sambil tersenyum.