Kegilaan Neuer dan Penampilan Gemilang Upamecano yang Bercacat: FC Bayern München, Nilai dan Ulasan Perorangan untuk Laga Leg Kedua Melawan Real Madrid

Pelatih Vincent Kompany menurunkan susunan pemain inti yang sama seperti saat di Madrid. Hanya 35 detik setelah kick-off, kiper Bayern Manuel Neuer melakukan kesalahan umpan fatal yang berujung pada gol pembuka 0-1 oleh Arda Güler. Pada menit ke-6, Aleksandar Pavlovic menyamakan kedudukan, sebelum Güler mencetak gol keduanya lewat tendangan bebas langsung dan membawa Real kembali memimpin (29.).

Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan untuk Bayern sebelum jeda (38'), sementara Kylian Mbappe membawa Real kembali memimpin (42'). Setelah babak kedua dimulai, permainan sedikit mereda - hingga kembali memanas menjelang akhir pertandingan. Pada menit ke-86, Eduardo Camavinga mendapat kartu kuning-merah, pada menit ke-89, Luis Diaz mencetak gol penyama kedudukan yang menentukan, sebelum Michael Olise menutup pertandingan dengan skor 4:3 pada masa tambahan waktu.

