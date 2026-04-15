Manuel Neuer zum Dritten
Kegilaan Neuer dan Penampilan Gemilang Upamecano yang Bercacat: FC Bayern München, Nilai dan Ulasan Perorangan untuk Laga Leg Kedua Melawan Real Madrid

FC Bayern berhasil menyingkirkan Real Madrid dan melaju ke semifinal Liga Champions. Setelah menang 2-1 pada leg pertama, tim asal Munich ini meraih kemenangan 4-3 dalam pertandingan leg kedua yang berlangsung sengit. Berikut ulasan performa para pemain FCB.

Pelatih Vincent Kompany menurunkan susunan pemain inti yang sama seperti saat di Madrid. Hanya 35 detik setelah kick-off, kiper Bayern Manuel Neuer melakukan kesalahan umpan fatal yang berujung pada gol pembuka 0-1 oleh Arda Güler. Pada menit ke-6, Aleksandar Pavlovic menyamakan kedudukan, sebelum Güler mencetak gol keduanya lewat tendangan bebas langsung dan membawa Real kembali memimpin (29.). 

Harry Kane mencetak gol penyama kedudukan untuk Bayern sebelum jeda (38'), sementara Kylian Mbappe membawa Real kembali memimpin (42'). Setelah babak kedua dimulai, permainan sedikit mereda - hingga kembali memanas menjelang akhir pertandingan. Pada menit ke-86, Eduardo Camavinga mendapat kartu kuning-merah, pada menit ke-89, Luis Diaz mencetak gol penyama kedudukan yang menentukan, sebelum Michael Olise menutup pertandingan dengan skor 4:3 pada masa tambahan waktu.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Manuel Neuer

    Bahkan di usia 40 tahun, Neuer masih berada di garis tipis antara kejeniusan dan kegilaan. Setelah penampilannya yang gemilang di Madrid, ia justru menyebabkan timnya tertinggal lebih dulu akibat umpan salah yang sangat buruk kepada Arda Güler. Neuer juga tampil kurang memuaskan saat Güler mencetak gol langsung dari tendangan bebas: karena gerakan kakinya yang lambat, ia tidak mampu menjangkau bola dengan tangan kirinya di sudut atas gawang. Namun, pada menit ke-55, Neuer melakukan penyelamatan gemilang dengan refleks yang luar biasa saat menghadapi Mbappe. Nilai: 5.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Josip Stanisic

    Pada menit ke-37, tendangan keras Stanisic berhasil dihalau oleh kiper Real, Andriy Lunin. Sebelum gol yang membuat skor menjadi 2-3, ia protes—meski sia-sia—atas pelanggaran yang dilakukan Antonio Rüdiger, dan protesnya tampaknya beralasan. Mungkin karena insiden tersebut, ia tetap berada di ruang ganti saat jeda pertandingan dalam kondisi terguncang. Nilai: 3.

    FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Dayot Upamecano

    Setelah penampilan yang kurang meyakinkan di Madrid, Upamecano tampil luar biasa pada leg kedua—meski ada satu kesalahan. Pada menit ke-21, ia melakukan intersepsi yang kuat terhadap Vini Jr., dan ia menjadi penyumbang gol kedua Kane (2-2) melalui dribel dan umpan yang luar biasa. Namun, Upamecano melakukan kesalahan pada gol ketiga lawan, saat ia membiarkan Mbappe lolos dan mencetak gol. Namun, ia tidak terpengaruh oleh hal itu, kemudian melanjutkan penampilannya yang kuat hingga saat itu, dan bahkan menciptakan dua peluang sundulan yang bagus di lini depan. Nilai: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Jonathan Tah

    Penampilannya tidak mencolok seperti Upamecano, tapi secara keseluruhan cukup baik. Sebelum gol 2-3, Tah membiarkan Vini Jr. yang memberikan umpan. Ia juga tidak selalu tampil meyakinkan saat berhadapan dengan Mbappé, tapi terus berjuang keras. Nilai: 3.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Konrad Laimer

    Meskipun terancam mendapat kartu kuning, pemain Austria yang agresif ini langsung terjun ke dalam pertarungan satu lawan satu sejak awal pertandingan. Pada menit ke-16, Laimer mendapat tepuk tangan meriah pertama kali atas usahanya, pada menit ke-20 ia berhasil menghalangi Mbappe yang telah menembus kotak penalti untuk mencetak gol, sebelum pada menit ke-28 ia melakukan tekel yang menurut Vincic terlalu kasar terhadap Brahim Diaz dan menyebabkan tendangan bebas yang berujung pada skor 1-2. Sebuah penilaian yang sangat ketat. Setelah Stanisic diganti pada babak istirahat, Laimer pindah ke sisi kanan. Nilai: 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Joshua Kimmich

    Dominan di lini tengah. Kimmich sering menguasai bola dan memberikan banyak umpan bagus. Ia menjadi penyumbang gol penyama kedudukan Pavlovic melalui tendangan sudut tajam ke arah gawang, dan pada menit ke-37, tendangannya yang berbahaya masih meleset. Nilai: 2.

    FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Aleksandar Pavlovic

    Secara fisik tangguh dan rajin di sisi Kimmich. Dari jarak dekat, ia mencetak gol penyama kedudukan melalui sundulan. Terlihat sedikit kebingungan saat skor menjadi 2-3. Nilai: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Michael Olise

    Meskipun ia terus-menerus bergerak dari sayap kanan ke tengah dengan gaya khasnya dan mencari peluang untuk mencetak gol di sana, secara keseluruhan Olise tetap tampil jauh di bawah kemampuannya. Di masa tambahan waktu, ia menutup pertandingan dengan sebuah gol indah. Nilai: 3.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Serge Gnabry

    Karena masalah lutut, Gnabry absen dalam kemenangan 5-0 atas FC St. Pauli; seperti yang diharapkan, ia sudah siap bermain lagi untuk Real—namun penampilannya kurang menonjol dan tidak memberikan kontribusi berarti bagi permainan tim asal Munich tersebut. Nilai: 4.

    FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Luis Diaz

    Dengan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir, Diaz menjadi pahlawan bagi Munich. Sebagai pemain yang terus-menerus mengancam, Diaz berjuang keras dalam banyak duel di sayap kiri. Dengan merebut bola di udara, ia memicu tendangan sudut yang berujung pada skor 1-1 — di sela-sela itu, ia menyemangati para penggemar sambil menggerakkan tangannya dengan penuh semangat. Setelah jeda, ia membuang dua peluang emas (menit ke-46 dan 62). Nilai: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Harry Kane

    Dengan tenang, Kane mencetak gol ke pojok kanan bawah untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Keunggulan ketiga Real Madrid justru bermula dari kesalahannya yang tidak biasa dalam mengontrol bola. Nilai: 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid, Penilaian: Pemain Cadangan

    Alphonso Davies: Masuk menggantikan Stanisic saat jeda babak pertama dan langsung menciptakan peluang bagus bagi Diaz. Nilai: 3. 

    Jamal Musiala: Pemain pengganti andalan ini juga membuat perbedaan. Musiala masuk menggantikan Gnabry pada menit ke-61 dan langsung menonjol dengan umpan sempurna kepada Diaz. Dia juga tampil menonjol setelahnya, dan mencetak gol ketiga Diaz dengan tendangan tumit. Nilai: 2.

