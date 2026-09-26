Kegilaan empat menit! Anthony Gordon dan Harry Kane menghukum kesalahan Williams dan Cucurella untuk membalikkan keadaan atas Spanyol

Laga dimulai dengan mimpi buruk bagi tim asuhan Thomas Tuchel, yang sudah tertinggal dalam dua menit pertama setelah Marc Guehi kehilangan konsentrasi. Bek Crystal Palace itu terlalu lama menguasai bola tepat di luar kotak penaltinya sendiri, sehingga Lamine Yamal yang selalu waspada mampu merebutnya. Remaja Barcelona itu tidak ragu, menerobos ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung akurat yang mengenai sisi dalam tiang sebelum melewati James Trafford yang tak berdaya. Itu menjadi momen bersejarah bagi sang pemain muda, karena Yamal mencetak gol tercepat ketiga yang pernah bersarang ke gawang Inggris di Wembley Stadium, hanya di belakang historic

Meski mendapat pukulan telak di awal, Inggris berusaha menjaga ketenangan, walau pressing tinggi Spanyol yang tanpa henti dan transisi cepat mereka membuat keadaan sangat sulit. Tim tamu seharusnya bisa dengan mudah menggandakan keunggulan sebelum laga memasuki setengah jam andai Ferran Torres tidak membuang sejumlah peluang. Penyerang itu sempat melihat gol hasil sontekannya dianulir karena offside dan kemudian menyia-nyiakan peluang satu lawan satu yang sangat terbuka setelah menerima umpan terobosan akurat dari Rodri.



