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Kegilaan empat menit! Anthony Gordon dan Harry Kane menghukum kesalahan Williams dan Cucurella untuk membalikkan keadaan atas Spanyol
Yamal menorehkan catatan bersejarah di tengah kekacauan lini belakang
Laga dimulai dengan mimpi buruk bagi tim asuhan Thomas Tuchel, yang sudah tertinggal dalam dua menit pertama setelah Marc Guehi kehilangan konsentrasi. Bek Crystal Palace itu terlalu lama menguasai bola tepat di luar kotak penaltinya sendiri, sehingga Lamine Yamal yang selalu waspada mampu merebutnya. Remaja Barcelona itu tidak ragu, menerobos ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung akurat yang mengenai sisi dalam tiang sebelum melewati James Trafford yang tak berdaya. Itu menjadi momen bersejarah bagi sang pemain muda, karena Yamal mencetak gol tercepat ketiga yang pernah bersarang ke gawang Inggris di Wembley Stadium, hanya di belakang historic
Meski mendapat pukulan telak di awal, Inggris berusaha menjaga ketenangan, walau pressing tinggi Spanyol yang tanpa henti dan transisi cepat mereka membuat keadaan sangat sulit. Tim tamu seharusnya bisa dengan mudah menggandakan keunggulan sebelum laga memasuki setengah jam andai Ferran Torres tidak membuang sejumlah peluang. Penyerang itu sempat melihat gol hasil sontekannya dianulir karena offside dan kemudian menyia-nyiakan peluang satu lawan satu yang sangat terbuka setelah menerima umpan terobosan akurat dari Rodri.
- Getty Images Sport
Inggris memicu kebangkitan dramatis di Wembley
Tepat ketika penonton tuan rumah mulai gelisah, lonjakan intensitas yang mendadak membuat jalannya pertandingan benar-benar berbalik. Pada menit ke-36, England memanfaatkan momen langka ketika Spanyol terlalu terbuka untuk melancarkan serangan balik kilat. Bola dialirkan dengan cepat dalam transisi, sebelum akhirnya mengarah kepada Anthony Gordon yang menyamakan kedudukan untuk tim asuhan Thomas Tuchel lewat penyelesaian tenang yang membuat publik Wembley bergemuruh. Gol itu lahir dari permainan vertikal murni, menghukum lini pertahanan Spanyol yang sebelumnya tampak tak tertembus sepanjang fase awal bentrokan Nations League ini.
Momentum sepenuhnya beralih kepada England, yang kembali mencetak gol hanya empat menit kemudian untuk berbalik unggul. Sebuah pergerakan rapi menghasilkan umpan silang terukur ke tiang jauh, tempat Harry Kane melompat paling tinggi untuk menyambut bola. Sundulan keras kapten England itu mengalami defleksi signifikan dari Marc Cucurella, mengecoh Unai Simon saat bola bergulir melewati garis gawang.
Pertarungan taktik dan peluang yang terbuang
Statistik pada babak pertama menggambarkan alur laga yang cukup unik, dengan Inggris justru lebih banyak menguasai bola meski Spanyol lebih sering mengancam gawang. Hingga pertengahan babak, Inggris menguasai 57 persen penguasaan bola, tetapi mereka kesulitan mencatatkan satu tembakan pun hingga lahir dua gol cepat yang sangat klinis. Lini tengah Spanyol, yang dikomandoi Rodri, tampak mengendalikan tempo, dengan pemain Manchester City itu terus memotong umpan-umpan Inggris dan mengirim Ferran Torres ke ruang terbuka.
Drama juga terjadi dalam kepemimpinan pertandingan ketika tim tuan rumah meminta penalti setelah Lewis-Skelly terjatuh di dalam kotak terlarang. Pemain muda Inggris itu tampak memulai kontak dengan Fabian Ruiz dalam upaya memancing pelanggaran, tetapi wasit tetap tidak bergeming, yang memicu frustrasi penonton di London.
- Getty Images Sport
Menjaga pertahanan di Wembley
Menjelang akhir babak pertama, tim Inggris yang bangkit tampak bersaing memperebutkan setiap bola kedua, sementara Spanyol kesulitan mendapatkan kembali ketenangan yang mewarnai awal permainan mereka. Jude Bellingham semakin masuk ke dalam permainan, memancing pelanggaran dan mengatur tempo, sementara ruang gerak Rodri dibatasi oleh pressing Inggris yang lebih disiplin.
Bentuk pertahanan tim tuan rumah, yang begitu rapuh dalam 20 menit pertama, tiba-tiba terlihat tangguh. Inggris mampu melewati sisa menit-menit babak pertama tanpa ancaman lebih lanjut, dan masuk ke ruang ganti dengan keunggulan yang tak terduga.
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