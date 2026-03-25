Kegemparan di Madrid! Bintang Real Madrid berikutnya dikabarkan mengalami cedera lutut — Kylian Mbappe membantah laporan sensasional seputar lututnya

Sekali lagi, tuduhan serius dilontarkan terhadap departemen medis klub juara terbanyak Spanyol, Real Madrid. Setelah beredar kabar bahwa diduga terjadi kesalahan fatal dalam penanganan masalah lutut penyerang bintang Kylian Mbappe (27), kini dilaporkan terjadi kesalahan serupa pada rekan senegaranya asal Prancis, Eduardo Camavinga (23).
L'Equipe melaporkan bahwa absennya Camavinga dalam beberapa pertandingan pada Desember 2025 akibat cedera pergelangan kaki disebabkan oleh kesalahan pemeriksaan yang dilakukan oleh Real Madrid. Staf medis Los Blancos saat itu melakukan rontgen pada kaki yang salah milik gelandang bertahan tersebut.
Camavinga mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya pada 3 Desember saat kemenangan tandang 3-0 melawan Athletic Club. Meskipun ia mencetak satu gol, ia harus diganti pada menit ke-69 dan mengeluh sakit. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan MRI - namun pada kaki kanannya. Karena tidak ditemukan cedera di sana, para dokter menyatakan Camavinga dalam kondisi fit.
Pemain berusia 23 tahun itu pun masuk dalam skuad pada 7 Desember melawan Celta, namun tidak diturunkan. Sebagai gantinya, ia absen dalam laga-laga berikutnya melawan Alaves (LaLiga), Manchester City (Liga Champions), dan Talavera (Copa del Rey) karena masalah pergelangan kaki. Baru pada 20 Desember ia bisa bermain kembali dan diturunkan selama 18 menit melawan FC Sevilla.
Kylian Mbappe membantah laporan mengenai pemeriksaan pada lutut yang salah
Pengungkapan terkait Camavinga semakin memperkeruh suasana seputar dugaan penanganan medis yang keliru di Real Madrid. Hal ini bermula dari laporan jurnalis RMC Sport, Daniel Riolo, yang mengklaim bahwa lutut yang salah telah diperiksa pada bintang Kylian Mbappe, sehingga keluhannya semakin parah. Beberapa media seperti El País, The Athletic, dan Marca mengonfirmasi hal ini.
Mbappe kemudian mengunjungi seorang spesialis lutut di Paris dan "sangat marah" karena insiden tersebut, demikian dilaporkan misalnya oleh Marca. Namun, sang juara dunia 2018 membantah laporan tersebut dalam konferensi pers bersama timnas Prancis: "Laporan yang menyatakan bahwa lutut yang salah diperiksa tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin saya secara tidak langsung bersalah atas hal ini. Jika tidak ada komunikasi, semua orang akan memanfaatkan kesempatan untuk mengisi kekosongan - begitulah adanya."
Karena masalah lutut, Mbappe absen dalam lima pertandingan antara akhir Februari dan pertengahan Maret; sebelumnya, ia dilaporkan telah bermain dalam beberapa pertandingan sambil menahan rasa sakit akibat penanganan yang salah. Namun, kapten tim nasional Prancis itu menekankan bahwa selalu ada kesepakatan yang jelas dengan klubnya: "Saya senang bisa merasa baik di kedua lutut saya. Dalam arti tertentu, saya juga berterima kasih kepada klub saya. Saya sangat senang berada di sini, bugar dan sehat."
RMC Sport juga melaporkan bahwa kesalahan diagnosis pada Mbappe menjadi faktor penentu pemecatan staf medis pada awal tahun ini. Akibatnya, setelah pemecatannya pada akhir 2023, Dr. Niko Mihic kembali ditunjuk sebagai kepala tim medis, padahal tim tersebut baru saja dibentuk ulang pada musim panas lalu. Pergantian staf di departemen medis Real bukanlah hal yang jarang terjadi, terutama ketika para petinggi mengeluhkan banyaknya cedera.
Perjalanan Karier Kylian Mbappé:
Klub Periode AS Monaco 2013 - 2017 Paris Saint-Germain 2017 - 2024 Real Madrid 2024 - sekarang