Kegemparan di Madrid! Bintang Real Madrid berikutnya dikabarkan mengalami cedera lutut — Kylian Mbappe membantah laporan sensasional seputar lututnya

Pengungkapan terkait Camavinga semakin memperkeruh suasana seputar dugaan penanganan medis yang keliru di Real Madrid. Hal ini bermula dari laporan jurnalis RMC Sport, Daniel Riolo, yang mengklaim bahwa lutut yang salah telah diperiksa pada bintang Kylian Mbappe, sehingga keluhannya semakin parah. Beberapa media seperti El País, The Athletic, dan Marca mengonfirmasi hal ini.

Mbappe kemudian mengunjungi seorang spesialis lutut di Paris dan "sangat marah" karena insiden tersebut, demikian dilaporkan misalnya oleh Marca. Namun, sang juara dunia 2018 membantah laporan tersebut dalam konferensi pers bersama timnas Prancis: "Laporan yang menyatakan bahwa lutut yang salah diperiksa tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin saya secara tidak langsung bersalah atas hal ini. Jika tidak ada komunikasi, semua orang akan memanfaatkan kesempatan untuk mengisi kekosongan - begitulah adanya."

Karena masalah lutut, Mbappe absen dalam lima pertandingan antara akhir Februari dan pertengahan Maret; sebelumnya, ia dilaporkan telah bermain dalam beberapa pertandingan sambil menahan rasa sakit akibat penanganan yang salah. Namun, kapten tim nasional Prancis itu menekankan bahwa selalu ada kesepakatan yang jelas dengan klubnya: "Saya senang bisa merasa baik di kedua lutut saya. Dalam arti tertentu, saya juga berterima kasih kepada klub saya. Saya sangat senang berada di sini, bugar dan sehat."

RMC Sport juga melaporkan bahwa kesalahan diagnosis pada Mbappe menjadi faktor penentu pemecatan staf medis pada awal tahun ini. Akibatnya, setelah pemecatannya pada akhir 2023, Dr. Niko Mihic kembali ditunjuk sebagai kepala tim medis, padahal tim tersebut baru saja dibentuk ulang pada musim panas lalu. Pergantian staf di departemen medis Real bukanlah hal yang jarang terjadi, terutama ketika para petinggi mengeluhkan banyaknya cedera.