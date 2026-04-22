'Kegemparan di jalanan London!': Lima alasan utama di balik kegagalan Arsenal yang mengancam untuk menggagalkan upaya mereka merebut gelar Liga Premier lagi

Kekhawatiran Arsenal bisa dimengerti. Klub ini belum pernah menjuarai liga sejak 2004 — namun musim ini seharusnya menjadi musim mereka.

Meskipun Liverpool adalah juara bertahan dan menjadi sorotan utama selama jendela transfer musim panas dengan pengeluaran sebesar £450 juta, Arsenal justru berakhir dengan pengeluaran bersih yang lebih tinggi, dan konsensus umum adalah bahwa Arteta memiliki kumpulan talenta paling dalam di Inggris.

Theo Walcott bahkan sampai mempertanyakan apakah tim Manchester United yang memenangkan liga dan Liga Champions pada 2008 dapat "bersaing" dengan tim asuhan Arteta, sementara Piers Morgan mengklaim Arsenal bisa meraih quadruple karena mereka memiliki "skuad terbaik dalam sejarah sepak bola klub dunia".

Pembicaraan semacam itu mungkin terdengar konyol, tetapi hal itu mencerminkan tingkat hype yang berlebihan seputar The Gunners, yang tidak hanya diharapkan mengakhiri puasa gelar, tetapi juga menciptakan sejarah dalam prosesnya. Namun, pengeluaran lebih dari £1 miliar untuk pemain sejak penunjukan Arteta tak terbantahkan membuat meraih setidaknya satu gelar besar menjadi mutlak.

Seperti yang dikatakan bek sayap legendaris Nigel Winterburn kepada GOAL pada November, "Saya tidak berpikir ada alasan dari Arteta dan klub. Jika kita melihatnya secara objektif selama tiga musim terakhir, kita memang belum cukup baik.

"Tapi saya yakin ini adalah skuad terkuat yang pernah dimiliki Arsenal di Emirates - dalam hal kedalaman skuad. Pemain-pemain yang kami tambahkan ke skuad musim ini memberi saya keyakinan besar bahwa kami akan sangat, sangat sulit dikalahkan."

Dan memang begitu, setidaknya hingga sebulan yang lalu. Sebelum 22 Maret, Arsenal hanya kalah tiga kali dari 49 pertandingan di semua kompetisi. Mereka kemudian kalah empat kali dari enam pertandingan terakhir - dan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bahwa kekalahan 2-0 dari City di Wembley lah yang membuat mereka terpuruk.

Final Carabao Cup merupakan kesempatan bagi Arsenal asuhan Arteta untuk meraih trofi pertama mereka sejak Piala FA 2019 dan, yang lebih penting, mengirimkan pesan kepada tim yang telah dua kali menyalip mereka di tahap akhir perebutan gelar juara. Sebaliknya, mereka justru dikalahkan telak, yang hanya menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kualitas pelatih dan karakter para pemain mereka.