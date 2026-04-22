Goal.com
Live
Arsenal title wobble GFXGOAL
Mark Doyle



'Kegemparan di jalanan London!': Lima alasan utama di balik kegagalan Arsenal yang mengancam untuk menggagalkan upaya mereka merebut gelar Liga Premier lagi

Opinion
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Oedegaard
D. Rice
Gabriel
V. Gyoekeres
FEATURES
B. Saka

Spanduk yang dibentangkan oleh para pendukung Manchester City di tribun selatan Etihad Stadium pada hari Minggu benar-benar menggambarkan situasi dengan tepat: "Kepanikan melanda jalanan London." Setelah menelan kekalahan telak 2-1 di kandang rival mereka dalam perebutan gelar Liga Premier, Arsenal kini hanya unggul tiga poin dari pasukan Pep Guardiola — dan telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Akibatnya, jika City mengalahkan Burnley di Turf Moor pada Rabu nanti, mereka akan naik ke puncak klasemen berkat selisih gol, dengan lima putaran tersisa di musim ini.

Ini benar-benar situasi yang mengejutkan. Kurang dari sebulan yang lalu, Arsenal unggul 10 poin setelah kemenangan 2-0 atas Everton yang membuat Emirates bergemuruh. Para penggemar, wajar saja, merasa bahwa puasa gelar selama 22 tahun yang menyakitkan itu akan segera berakhir.

Namun, kini para pendukung The Gunners yang telah lama menderita itu kembali takut akan kekalahan traumatis lainnya dalam perebutan gelar juara, setelah pasukan Mikel Arteta kalah dalam dua pertandingan liga terakhir mereka.

Lalu, apa yang salah dengan Arsenal? Siapa yang paling harus disalahkan atas kegagalan mereka di saat yang paling tidak tepat ini? Dan apakah mereka masih memiliki harapan untuk membalikkan keadaan antara sekarang dan akhir musim?...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola yang hebat

    Dampak dari laga puncak klasemen pada Minggu lalu di Etihad Stadium memang lebih banyak tertuju pada Arsenal — dan itu bisa dimengerti. Narasi seputar The Gunners memang sangat menarik. Kita mungkin benar-benar sedang menyaksikan salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah sepak bola. Namun, City-lah yang bertanggung jawab atas sebagian besar tekanan yang kini membuat Arsenal goyah — dan hal itu perlu diakui.

    Ini bukanlah tim Guardiola yang klasik. Kita tahu itu dari cara mereka tersingkir dari Liga Champions oleh tim Real Madrid yang biasa-biasa saja yang dilatih oleh Alvaro Arbeloa. City juga telah kalah dalam lima pertandingan liga musim ini - angka yang tak terbayangkan saat mereka bersaing memperebutkan gelar bersama Liverpool asuhan Jurgen Klopp.

    Namun, City belum pernah mengalami kekalahan domestik sejak dikalahkan dengan sangat mudah oleh rival sekota mereka, Manchester United, pada bulan Januari lalu. Akibatnya, mereka kini semakin mendekati treble domestik - yang semakin membuktikan kehebatan Guardiola.

    Pelatih asal Catalan ini mendapat dukungan besar dari pemilik klub, yang melakukan dua rekrutan yang mengubah musim ini, yaitu Marc Guehi dan Antoine Semenyo, namun Guardiola juga layak mendapat pujian besar atas kemampuannya mengembangkan Abdukodir Khusanov, mempercayai Nico O'Reilly, akhirnya mengakui kejeniusan yang unik dari Rayan Cherki, dan, mungkin yang paling penting bagi seorang pelatih yang sering dituduh terlalu banyak berpikir, menemukan susunan pemain inti terkuatnya—dan tetap setia padanya.

    Akibatnya, tim City yang cukup stabil, yang bisa saja dengan mudah runtuh setelah dua hasil imbang berturut-turut melawan Nottingham Forest dan West Ham pada bulan Maret, kini memainkan sepak bola terbaiknya musim ini, sebagaimana ditunjukkan oleh empat kemenangan meyakinkan berturut-turut di semua kompetisi: dua atas Arsenal, serta masing-masing satu atas Liverpool dan Chelsea.

    Pada dasarnya, sementara City mampu menghadapi tantangan tersebut, Arsenal tampaknya kewalahan olehnya.

    • Iklan
  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Beban sejarah

    Kekhawatiran Arsenal bisa dimengerti. Klub ini belum pernah menjuarai liga sejak 2004 — namun musim ini seharusnya menjadi musim mereka.

    Meskipun Liverpool adalah juara bertahan dan menjadi sorotan utama selama jendela transfer musim panas dengan pengeluaran sebesar £450 juta, Arsenal justru berakhir dengan pengeluaran bersih yang lebih tinggi, dan konsensus umum adalah bahwa Arteta memiliki kumpulan talenta paling dalam di Inggris.

    Theo Walcott bahkan sampai mempertanyakan apakah tim Manchester United yang memenangkan liga dan Liga Champions pada 2008 dapat "bersaing" dengan tim asuhan Arteta, sementara Piers Morgan mengklaim Arsenal bisa meraih quadruple karena mereka memiliki "skuad terbaik dalam sejarah sepak bola klub dunia".

    Pembicaraan semacam itu mungkin terdengar konyol, tetapi hal itu mencerminkan tingkat hype yang berlebihan seputar The Gunners, yang tidak hanya diharapkan mengakhiri puasa gelar, tetapi juga menciptakan sejarah dalam prosesnya. Namun, pengeluaran lebih dari £1 miliar untuk pemain sejak penunjukan Arteta tak terbantahkan membuat meraih setidaknya satu gelar besar menjadi mutlak.

    Seperti yang dikatakan bek sayap legendaris Nigel Winterburn kepada GOAL pada November, "Saya tidak berpikir ada alasan dari Arteta dan klub. Jika kita melihatnya secara objektif selama tiga musim terakhir, kita memang belum cukup baik.

    "Tapi saya yakin ini adalah skuad terkuat yang pernah dimiliki Arsenal di Emirates - dalam hal kedalaman skuad. Pemain-pemain yang kami tambahkan ke skuad musim ini memberi saya keyakinan besar bahwa kami akan sangat, sangat sulit dikalahkan."

    Dan memang begitu, setidaknya hingga sebulan yang lalu. Sebelum 22 Maret, Arsenal hanya kalah tiga kali dari 49 pertandingan di semua kompetisi. Mereka kemudian kalah empat kali dari enam pertandingan terakhir - dan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bahwa kekalahan 2-0 dari City di Wembley lah yang membuat mereka terpuruk.

    Final Carabao Cup merupakan kesempatan bagi Arsenal asuhan Arteta untuk meraih trofi pertama mereka sejak Piala FA 2019 dan, yang lebih penting, mengirimkan pesan kepada tim yang telah dua kali menyalip mereka di tahap akhir perebutan gelar juara. Sebaliknya, mereka justru dikalahkan telak, yang hanya menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kualitas pelatih dan karakter para pemain mereka.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kehabisan bahan bakar

    Arsenal tak diragukan lagi terkena dampak cedera pada saat yang paling tidak tepat, dengan Bukayo Saka, Jurrien Timber, dan Mikel Merino yang saat ini semuanya absen. Absennya Saka untuk ketiga kalinya musim ini jelas merupakan pukulan telak, mengingat pemain sayap kanan tersebut adalah "bintang muda" The Gunners, yang sering kali menjadi penyerang paling tajam mereka.

    Timber, bagaimanapun, telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh dari posisi bek sayap musim ini, sementara ketidakhadiran Merino mengurangi opsi Arteta di lini tengah—dan hal itu semakin berdampak, dengan Declan Rice dan Martin Zubimendi terlihat kelelahan belakangan ini. Memang, ada perasaan di kalangan suporter bahwa kelelahan adalah faktor terbesar dalam goyangan Arsenal di akhir musim, dengan lini tengah yang tak lagi beroperasi dengan kecepatan penuh.

    Arteta berargumen bahwa Arsenal adalah satu-satunya tim Inggris yang tersisa di Liga Champions karena jadwal Premier League "dan jadwal ini benar-benar menguras tenaga". Namun, manajer tersebut juga menghadapi tuduhan gagal melakukan rotasi pemain dengan cukup, guna menghindari risiko kelelahan - serta cedera, seperti yang dialami Timber dan Saka - di fase krusial musim ini.

    Hal baiknya adalah Arsenal sebenarnya tidak pernah kekurangan opsi di lini serang, tetapi Arteta jelas tidak merasa bahwa mantan kapten Brentford, Christian Norgaard, cukup baik untuk menjadi starter secara lebih reguler, dan kini ia berisiko membayar harga yang sangat mahal karena memaksakan Rice dan Zubimendi hingga kelelahan.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kekurangan pemimpin sejati

    Di Etihad, Zubimendi tampil sedikit lebih bersemangat daripada penampilannya belakangan ini, namun ia tetap tak mampu mengendalikan jalannya pertandingan—sangat kontras dengan penampilannya di paruh pertama musim ini, saat Arteta menyebutnya sebagai "pemain terbaik" Arsenal. 

    Tentu saja, pemain asal Spanyol ini tidak terbantu oleh rekan setimnya di lini tengah yang menghilang. Rice mungkin memang sedang kehabisan tenaga, tetapi kenyataan pahitnya adalah bahwa favorit bandar taruhan untuk Pemain Terbaik Musim Ini gagal tampil dalam pertandingan terbesar musim ini. Pemain internasional Inggris itu kalah dalam lebih dari setengah duelnya, hanya memenangkan satu tekel sepanjang sore, dan kehilangan penguasaan bola sebanyak 13 kali - lebih banyak daripada rekan setimnya, kecuali Martin Odegaard (16).

    Untuk keadilan bagi yang terakhir, kapten Arsenal itu adalah pemain paling kreatif tim tamu pada hari itu - dan jauh di atas yang lain - tetapi, tidak seperti Bernardo Silva yang berusia 31 tahun, ia sekali lagi gagal meninggalkan jejak pada pertandingan yang sangat penting, artinya pertanyaan tentang kualifikasinya sebagai kapten tidak akan hilang sampai ia benar-benar berhasil menginspirasi timnya meraih trofi.

    Banyak pendukung merasa bahwa Gabriel Magalhaes lebih cocok untuk peran tersebut, tetapi "pria tangguh" versi Arsenal itu memperlihatkan sifat aslinya di Etihad. Setelah terus-menerus diintimidasi sepanjang sore oleh Erling Haaland, sang penentu kemenangan, pemain Brasil itu terhindar dari kartu merah yang sepenuhnya pantas berkat No.9 City, yang dengan mulia menolak kesempatan untuk memperbesar insiden tendangan kepala yang menyedihkan dan kekanak-kanakan dari Gabriel. 

    Dengan pemimpin-pemimpin seperti ini, tak heran jika Arsenal terus gagal saat momen-momen krusial.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Energi yang gelisah

    Tentu saja, dalam hal memberikan teladan, manajerlah yang menentukan arahnya, dan sayangnya bagi Arsenal, Arteta sama sekali tidak memancarkan rasa percaya diri saat ini. Mantan gelandang ini memang terkenal dengan tingkah lakunya yang dramatis di pinggir lapangan, tetapi saat ini terpancar energi gugup darinya yang justru mencerminkan—dan bisa dibilang bahkan ikut bertanggung jawab atas—ketegangan di tribun Emirates.

    Tidak seperti mentornya yang kini menjadi saingannya, Guardiola, Arteta bukanlah seorang pemenang berulang. Dia hanya tahu apa yang diperlukan untuk meraih gelar juara karena pernah bekerja di bawah asuhan pelatih asal Catalan itu; dia belum membuktikan bahwa dia benar-benar mampu melakukannya sendiri.

    Dan jangan salah paham, tiga kali finis sebagai runner-up berturut-turut pasti membebani pikiran Arteta saat ini—yang mungkin menjelaskan mengapa ia kini mengandalkan trik-trik aneh yang semakin tak terduga untuk membantu para pemainnya akhirnya meraih trofi Premier League.

    Manajer berusia 44 tahun ini tak diragukan lagi telah melakukan pekerjaan bagus mengubah Arsenal menjadi salah satu tim terkuat di Eropa - dua kali berturut-turut mencapai semifinal Liga Champions adalah buktinya - namun ia telah mendapat dukungan seperti sedikit manajer lain dalam sejarah sepak bola dan tetap hanya memiliki satu trofi Piala FA sebagai bukti usahanya.

    Ingatlah, Viktor Gyokeres seharusnya menjadi pemain kunci di lini depan, jawaban Arsenal atas Haaland, namun Arteta tidak cukup percaya pada pemain Swedia itu untuk memainkannya sebagai starter melawan City. Sudah ada pembicaraan bahwa klub berencana mengucurkan lebih banyak dana untuk memperkuat lini serang sang manajer asal Spanyol musim panas ini - yang akan sangat luar biasa jika musim keenam berturut-turut berakhir tanpa trofi yang berarti.

    Dalam skenario seperti itu, tentu saja bahkan pendukung Arteta yang paling setia pun akan berhenti mempercayai proses tersebut, dan malah mulai mempertanyakannya, bukan?

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Belum selesai"

    Di tengah semua pandangan negatif yang tak terhindarkan itu, penting untuk ditekankan bahwa segalanya belum berakhir bagi Arteta maupun Arsenal. Jauh dari itu, sebenarnya. Meskipun ambisi meraih empat gelar mereka pupus, The Gunners masih berpeluang memenangkan dua trofi terpenting yang masih bisa mereka raih.

    Bahkan jika City memenangkan pertandingan yang tertunda, Arsenal jelas memiliki jadwal yang lebih mudah, dengan lima pertandingan tersisa yang semuanya melawan tim-tim di paruh bawah klasemen. Hal ini juga akan terbantu oleh fakta bahwa Arteta yang terkenal konservatif kini tidak punya pilihan selain melepas rem tangan, yang berarti The Gunners dapat meningkatkan selisih gol mereka secara signifikan dalam beberapa minggu mendatang.

    Terlebih lagi, mereka telah menghancurkan lawan mereka di semifinal Liga Champions, Atletico Madrid, musim ini dan seharusnya percaya diri untuk menanti pertemuan yang sangat dinanti-nantikan dengan Bayern Munich atau Paris Saint-Germain di Budapest pada 30 Mei.

    Namun, kata kunci di sini adalah 'seharusnya', karena pada tahap ini sangat sulit bagi pihak luar untuk mengetahui bagaimana perasaan Arteta dan para pemainnya secara internal. Prospek dua pertandingan yang melelahkan secara mental dan fisik melawan Atletico asuhan Diego Simeone bukanlah obat yang ideal bagi tubuh dan pikiran yang lelah. Arteta mengatakan bahwa "api" masih menyala dengan terang di dalam dirinya, tetapi baik dia maupun para pemainnya tampaknya mulai merasakan tekanan.

    Rice benar ketika dengan sengaja mengatakan kepada rekan-rekan setimnya di Etihad pada hari Minggu bahwa "ini belum berakhir" - tetapi hal itu bisa segera terjadi jika Arsenal tidak menghentikan kemerosotan ini pada hari Sabtu saat menjamu Newcastle. Jika gagal memenangkan pertandingan itu juga, maka benar-benar akan ada kepanikan di jalanan London utara.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW