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Kegembiraan pada hari terakhir bursa transfer untuk Ipswich! Ipswich Town datangkan striker Burnley Zian Flemming dalam transfer senilai £20 juta
Tractor Boys merekrut Flemming
Ipswich telah merampungkan perekrutan penyerang Belanda Flemming dari Burnley pada hari terakhir bursa transfer. Menurut BBC Sport, Tractor Boys menyepakati biaya £20 juta dengan pemain berusia 28 tahun itu meneken kontrak berdurasi empat tahun. Ia datang sebagai rekrutan musim panas ke-12 klub dan akan mengenakan nomor punggung sembilan di Portman Road.
- Getty Images Sport
Penyerang Belanda membidik dampak
Flemming mengungkapkan kegembiraannya setelah memastikan kembali secara langsung ke kasta tertinggi usai Burnley terdegradasi musim lalu. Berbicara kepada situs resmi klub, ia berkata: "Saya sangat bangga bergabung dengan Ipswich Town. Saya bermain di Premier League musim lalu dan sangat menikmati musim pertama saya di level tertinggi, bersaing melawan para pemain dan tim terbaik di dunia, jadi saya sangat senang sekarang bisa kembali ke sana bersama klub hebat seperti Ipswich. Saya akan memberikan segalanya setiap kali saya melangkah ke lapangan dan tidak sabar untuk bertemu para suporter. Pertandingan pertama berlangsung pada hari Jumat melawan Liverpool, yang sudah sangat dekat, dan saya antusias untuk memulainya."
O'Neil memuji rekrutan marquee
Manajer Ipswich Gary O'Neil menyambut kedatangan sang penyerang setelah ia mencatatkan 11 gol di Premier League musim lalu dan mencetak tiga gol dalam empat penampilan untuk memulai kampanye saat ini. Ia menambahkan: "Zian adalah pemain yang menjalani musim pertama yang impresif di Premier League dan kami sangat senang bisa membawanya ke klub ini. Ia memiliki kualitas dan pengalaman yang bagus dan telah memulai musim baru dengan baik, jadi ia menjadi tambahan yang hebat bagi grup ini saat kami semakin memperkuat skuad."
- Getty Images Sport
Portman Road menanti Liverpool
Penyerang Belanda itu bisa langsung dimainkan akhir pekan ini saat Ipswich memulai rangkaian pertandingan Premier League. Ipswich menjamu raksasa Merseyside Liverpool di Portman Road pada Jumat malam dalam laga liga ketiga mereka musim ini. Duel kandang yang berat itu akan langsung menjadi ujian bagi ketajaman mencetak gol rekrutan anyar tersebut, saat O'Neil berupaya meningkatkan produktivitas serangan timnya.
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