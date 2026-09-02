Flemming mengungkapkan kegembiraannya setelah memastikan kembali secara langsung ke kasta tertinggi usai Burnley terdegradasi musim lalu. Berbicara kepada situs resmi klub, ia berkata: "Saya sangat bangga bergabung dengan Ipswich Town. Saya bermain di Premier League musim lalu dan sangat menikmati musim pertama saya di level tertinggi, bersaing melawan para pemain dan tim terbaik di dunia, jadi saya sangat senang sekarang bisa kembali ke sana bersama klub hebat seperti Ipswich. Saya akan memberikan segalanya setiap kali saya melangkah ke lapangan dan tidak sabar untuk bertemu para suporter. Pertandingan pertama berlangsung pada hari Jumat melawan Liverpool, yang sudah sangat dekat, dan saya antusias untuk memulainya."