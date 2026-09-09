Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
Kegembiraan Gasperini atas Dybala! Bos Roma mengklaim superstar Argentina itu membuat Roma tak terbendung di Eropa
Gasperini menyiapkan Roma untuk kembali ke Liga Champions
Pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini mengungkapkan kebanggaan besar saat timnya bersiap menjalani comeback mereka di Liga Champions melawan Fenerbahce di Istanbul. Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, juru taktik asal Italia itu menyoroti bahwa meski Roma tampil mengesankan di Liga Europa dalam beberapa tahun terakhir, laga pembuka Liga Champions selalu menghadirkan antusiasme yang unik.
Gasperini mengakui bahwa menghadapi tim asal Turki itu menghadirkan tantangan baru, karena kedua klub jarang memiliki kesempatan untuk saling berhadapan.
"Roma sudah absen dari Liga Champions selama bertahun-tahun, tetapi mereka tampil baik di Liga Europa," kata Gasperini. "Matchday pertama selalu membangkitkan rasa penasaran."
- PS Images
Pelatih memuji performa luar biasa Dybala
Gasperini sangat menyoroti Paulo Dybala, melontarkan pujian kepada penyerang Argentina itu atas dampaknya di awal musim dan konsistensi fisiknya. Dybala menikmati awal kampanye yang brilian, dengan menegaskan dirinya sebagai titik fokus serangan Roma.
Sang pelatih menekankan bahwa performa Dybala merepresentasikan level tertingginya dalam beberapa tahun terakhir, yang secara langsung mengangkat seluruh skuad.
"Dybala sedang membuktikan kemampuannya," kata Gasperini. "Level yang ia capai di awal musim ini adalah yang terbaik yang ia tunjukkan dalam beberapa musim terakhir. Dia memiliki konsistensi yang luar biasa, dan dengan dia, kami lebih kuat."
Gasperini memperingatkan agar tidak meremehkan Fenerbahce
Menanggapi lawan, Gasperini menuntut rasa hormat penuh kepada Fenerbahce, seraya memperingatkan bahwa raksasa Turki itu memiliki skuad yang cukup dalam untuk mengatasi absennya pemain-pemain kunci. Meski Marco Asensio dan Matteo Guendouzi tidak tersedia untuk tuan rumah, Gasperini memperkirakan ujian fisik dan taktis yang berat di Istanbul.
Ia meminta para pemainnya untuk tetap percaya pada kemampuan mereka sendiri sambil menjaga fokus sepanjang pertandingan.
"Kami harus sangat menghormati lawan kami," kata Gasperini. "Fenerbahce memiliki skuad yang sangat dalam; mereka tidak akan terlalu dirugikan oleh absennya Asensio dan Guendouzi. Kami akan menghadapi Fenerbahce yang sangat kuat."
- IPA Sport
Kedalaman skuad penting untuk jadwal pertandingan yang padat
Dengan jadwal padat yang menanti Roma setelah jeda internasional, Gasperini menyoroti peran krusial rotasi skuad dan pergantian pemain. Ia mengungkapkan kepuasannya terhadap aktivitas klub pada bursa transfer musim panas, seraya mencatat bahwa bangku cadangan kini menawarkan fleksibilitas taktis tanpa mengorbankan kualitas.
Roma memasuki laga Liga Champions tersebut dengan tujuan mempertahankan momentum awal mereka di semua kompetisi.
"Pergantian pemain sangat krusial," tambah Gasperini. "Tahun ini kami memiliki kesempatan untuk memainkan lebih banyak pemain dan menghadirkan solusi baru tanpa kehilangan kualitas."
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