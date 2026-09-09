Pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini mengungkapkan kebanggaan besar saat timnya bersiap menjalani comeback mereka di Liga Champions melawan Fenerbahce di Istanbul. Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, juru taktik asal Italia itu menyoroti bahwa meski Roma tampil mengesankan di Liga Europa dalam beberapa tahun terakhir, laga pembuka Liga Champions selalu menghadirkan antusiasme yang unik.

Gasperini mengakui bahwa menghadapi tim asal Turki itu menghadirkan tantangan baru, karena kedua klub jarang memiliki kesempatan untuk saling berhadapan.

"Roma sudah absen dari Liga Champions selama bertahun-tahun, tetapi mereka tampil baik di Liga Europa," kata Gasperini. "Matchday pertama selalu membangkitkan rasa penasaran."