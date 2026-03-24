Carlo Ancelotti
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

'Kegembiraan, energi, dan bakat' - Carlo Ancelotti menjanjikan sepak bola 'Carnival' bersama Brasil, sementara sang pelatih kepala menyoroti kelemahan utama timnya menjelang Piala Dunia

Pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti, membandingkan DNA sepak bola skuadnya dengan energi yang semarak dari Karnaval menjelang Piala Dunia yang akan datang. Meskipun pelatih asal Italia itu memuji bakat menyerang yang luar biasa dari timnya dan menjanjikan gaya permainan yang menghibur, ia juga secara terbuka menyinggung masalah kurangnya kedalaman skuad di posisi bek sayap tradisional.

  • Mengadopsi DNA Brasil

    Dalam wawancara mendalam di SBT, Ancelotti menjelaskan bagaimana perendaman budayanya telah membentuk pendekatan taktisnya. Setelah merasakan langsung kemeriahan perayaan lokal pada awal tahun 2026, sang manajer ingin timnya mencerminkan semangat yang sama persis di lapangan.

    Mengaitkan budaya negara tersebut dengan visinya dalam olahraga, ia menyatakan: "Yang sangat penting adalah DNA tim nasional. DNA Brasil adalah bakat, energi, dan kegembiraan. Saya ingin membandingkan sepak bola Brasil dengan Karnaval. Karnaval adalah hal baru bagi saya, saya memahami bahwa karnaval memiliki banyak energi, kegembiraan, seni, dan bakat. Serta banyak organisasi. Mengatur semua kendaraan hias, dengan waktu yang tepat, semua ini harus kita terapkan dalam tim nasional. Kegembiraan, energi, bakat, dan organisasi."

    Menyempurnakan formasi serangan

    Untuk mendukung gaya permainan yang dinamis ini, sang manajer cenderung memilih formasi taktis yang mengutamakan lini depan. Ia menegaskan ingin menempatkan empat pemain di lini depan guna memaksimalkan kualitas mereka. Dengan turnamen yang semakin dekat, skuad akhir hampir lengkap, meski masih ada beberapa posisi yang kosong. "Ada empat atau lima posisi dan dalam hal itu kami masih ragu-ragu," akunya. "Itulah mengapa saya memanggil pemain-pemain yang belum saya kenal dengan baik. Saya ingin satu bek, dua gelandang, dan dua lagi untuk lini serang. Persaingannya sangat ketat. Keberuntungan tim nasional adalah para pemainnya memiliki banyak bakat." Ia juga dengan tegas menampik kemungkinan naturalisasi pemain asing, menegaskan bahwa ia sangat puas dengan opsi yang dimilikinya saat ini.

  • Mengatasi dilema pertahanan

    Meskipun lini serang tampil gemilang, mencari solusi untuk posisi bek sayap tetap menjadi tantangan terbesar. Ia mencatat bahwa stok pemain saat ini lebih terbatas dari biasanya, meski ia memuji Wesley muda, yang tampil sangat baik di Roma. Pelatih kepala tetap optimis dengan solusi dari dalam tim dengan memanfaatkan bek tengah yang serba bisa.

    Menanggapi masalah krusial ini, ia menjelaskan: "Saya tidak masalah menempatkan bek tengah di posisi bek sayap. Hal terpenting bagi tim adalah keseimbangan. Jika Anda memiliki pemain sayap yang banyak membantu, Anda tidak perlu bek sayap yang membantu sebanyak itu. Eder Militao bermain sangat baik melawan Senegal di posisi itu, Marquinhos juga pernah melakukannya. Dalam pemanggilan kali ini, saya ingin menguji Roger Ibanez. Kita bisa menemukan profil pemain yang dapat membantu tim memiliki keseimbangan yang baik di lapangan."

    Tes-tes penting di Amerika Serikat

    Penyesuaian taktis ini akan diuji selama jeda internasional saat ini di Amerika Serikat. Tim raksasa Amerika Selatan ini akan menghadapi Prancis pada 26 Maret, dilanjutkan dengan laga melawan Kroasia pada 31 Maret. Pertandingan pemanasan terakhir melawan Panama juga dijadwalkan pada 31 Mei. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ajang yang tepat untuk mengevaluasi para pemain cadangan dan mengukuhkan susunan starting XI sebelum turnamen utama dimulai.

