'Kegagalan yang tak dapat ditoleransi' - Florentino Perez mengatakan kepada para pemain Real Madrid bahwa mereka 'belum memenuhi harapan' saat mengunjungi ruang ganti setelah tersingkir dari Liga Champions

Laporan tersebut menambahkan bahwa salah satu poin utama yang menjadi sumber perselisihan di kalangan petinggi klub adalah minimnya kontribusi dari para pemain baru yang didatangkan pada bursa transfer musim panas dengan harga mahal. Real Madrid menginvestasikan hampir €180 juta untuk empat pemain baru kunci - Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Alvaro Carreras, dan Dean Huijsen. Hanya bek sayap asal Inggris, Alexander-Arnold, yang menjadi starter dalam laga krusial di Munich. Mastantuono hanya tampil sebentar di masa injury time, sementara Carreras dan Huijsen tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas strategi perekrutan tersebut.

Yang semakin menambah rasa frustrasi adalah situasi seputar bintang muda Brasil, Endrick. Setelah klub menghabiskan €60 juta untuk mendapatkan jasanya, striker tersebut dipinjamkan ke Olympique Lyon pada Januari menyusul keputusan mantan pelatih Xabi Alonso.