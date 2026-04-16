AFP
Diterjemahkan oleh
'Kegagalan yang tak dapat ditoleransi' - Florentino Perez mengatakan kepada para pemain Real Madrid bahwa mereka 'belum memenuhi harapan' saat mengunjungi ruang ganti setelah tersingkir dari Liga Champions
Perez menyadarkan kita akan kenyataan yang pahit
Segera setelah kekalahan di Munich, di mana Real Madrid kalah 4-3 pada leg kedua perempat final Liga Champions—dan tersingkir dari kompetisi dengan agregat 6-4—Perez turun ke ruang ganti untuk berbicara langsung kepada para pemain, menurut Diario Sport. Meskipun awalnya ia mengakui usaha yang telah ditunjukkan pada malam itu, nada suaranya dengan cepat berubah menjadi nada kekecewaan yang mendalam. “Saya menghargai usaha kalian hari ini, tetapi musim ini benar-benar mengecewakan bagi semua orang,” kata Perez kepada para pemain dan staf yang berkumpul, dengan ekspresi yang sangat serius sepanjang pertemuan singkat tersebut. “Kalian tahu tuntutan yang harus dipenuhi sebagai pemain Real Madrid. Musim tanpa gelar adalah kegagalan karena kami adalah Real Madrid, tetapi dua musim tanpa gelar tidak dapat ditoleransi.”
- Getty Images Sport
Pemain baru gagal menunjukkan performa yang memuaskan
Laporan tersebut menambahkan bahwa salah satu poin utama yang menjadi sumber perselisihan di kalangan petinggi klub adalah minimnya kontribusi dari para pemain baru yang didatangkan pada bursa transfer musim panas dengan harga mahal. Real Madrid menginvestasikan hampir €180 juta untuk empat pemain baru kunci - Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Alvaro Carreras, dan Dean Huijsen. Hanya bek sayap asal Inggris, Alexander-Arnold, yang menjadi starter dalam laga krusial di Munich. Mastantuono hanya tampil sebentar di masa injury time, sementara Carreras dan Huijsen tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas strategi perekrutan tersebut.
Yang semakin menambah rasa frustrasi adalah situasi seputar bintang muda Brasil, Endrick. Setelah klub menghabiskan €60 juta untuk mendapatkan jasanya, striker tersebut dipinjamkan ke Olympique Lyon pada Januari menyusul keputusan mantan pelatih Xabi Alonso.
Masa depan Arbeloa yang tak menentu di bangku cadangan
Meskipun Alvaro Arbeloa masih memimpin untuk saat ini, masa depannya dalam jangka panjang di kursi kepelatihan tampaknya tidak menjanjikan. Perez berencana mempertahankan mantan bek tersebut di bangku cadangan hingga akhir musim ini, namun langkah ini secara luas dipandang sebagai upaya untuk mengulur waktu sementara klub mencari pengganti permanen.
Musim ini telah dibagi antara Xabi Alonso dan Arbeloa, namun keduanya belum mampu mengembalikan Madrid ke jalur perebutan trofi. Perez menyinggung kurangnya identitas yang saat ini dirasakan di klub, terutama setelah Madrid menurunkan starting XI di Liga Champions tanpa satu pun pemain Spanyol untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
- Getty Images Sport
Tuntutan akan martabat di tahap akhir
Sebelum meninggalkan ruang ganti, Perez menyampaikan ultimatum terakhir kepada para pemainnya terkait enam pertandingan tersisa di musim La Liga ini. Ia menuntut agar mereka “setidaknya mengakhiri musim ini dengan penuh martabat,” mengingat laga Clasico yang sangat dinanti melawan Barcelona di Camp Nou akan digelar pada 10 Mei. Pernyataan presiden tersebut berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun trofi sudah tidak mungkin diraih, standar profesional klub harus tetap dijaga hingga peluit akhir pada 24 Mei.
“Kalian tahu bahwa menjadi pemain Real Madrid adalah suatu kehormatan bagi seorang pesepakbola dan semua orang ingin mengenakan seragam klub kami. Selain menjadi suatu kehormatan, mengenakan seragam ini juga membawa tanggung jawab dan banyak dari kalian belum memenuhi tanggung jawab tersebut. Kalian belum memenuhi tuntutan klub,” kata Perez dalam pidatonya. Real saat ini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barca, dengan pertandingan kandang melawan Alaves sebagai pertandingan berikutnya.