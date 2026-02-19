Kegagalan paling dramatis dalam perebutan gelar juara di sejarah Premier League: Dari kesalahan Steven Gerrard hingga taktik psikologis Alex Ferguson

Bahkan hingga kini, kemarahan Kevin Keegan setelah pertandingan melawan Alex Ferguson masih sulit untuk ditonton. Ada begitu banyak passion yang ditunjukkan, namun juga begitu banyak rasa sakit. Ini adalah ekspresi keberanian yang mendalam, namun dari seorang pria yang jelas-jelas mulai menyadari bahwa dia sedang berperang dalam pertempuran yang tak bisa dimenangkan.

Selama sebagian besar musim 1995-96, Newcastle asuhan Keegan tampak akan memenangkan gelar liga pertama mereka sejak 1927, dengan tim yang dengan cepat dikenal sebagai 'The Entertainers' mengalahkan semua lawan mereka dengan gaya sepak bola yang menghibur. Pada satu titik, mereka unggul 12 poin.

Namun, United perlahan mulai mengejar ketertinggalan, dan ketika Newcastle kalah 4-3 dari Liverpool dalam pertandingan terbesar dalam sejarah Premier League, Keegan tampak putus asa. Pemandangan dirinya yang terkulai di atas papan iklan di Anfield menjadi salah satu gambar ikonik musim tersebut.

Namun, beberapa minggu kemudian, ia menciptakan momen yang lebih berkesan. Setelah kemenangan 1-0 di Leeds, Keegan meluapkan kemarahannya pada Ferguson, yang secara terbuka mempertanyakan apakah lawan akan berjuang sekeras itu melawan Newcastle seperti yang mereka lakukan melawan tim United-nya.

"Saya sudah diam-diam, tapi saya akan memberitahu Anda, dia turun dalam penilaian saya saat dia mengatakan itu," Keegan marah di Sky Sports. "Kami tidak melakukan itu, tapi saya akan bilang, Anda bisa bilang padanya sekarang jika Anda menontonnya, kami masih berjuang untuk gelar ini, dan dia harus pergi ke Middlesbrough dan mendapatkan sesuatu, dan... dan... Saya akan bilang, jujur, saya akan menyukainya jika kami mengalahkan mereka, SUKA ITU!"

Sayangnya bagi Keegan, United memang pergi ke Middlesbrough dan mendapatkan sesuatu; tiga poin, tepatnya. Dan mereka akhirnya memenangkan gelar dengan cukup nyaman, sementara Newcastle imbang dalam dua pertandingan terakhir mereka.

Baik Keegan maupun timnya telah dikalahkan oleh keahlian Ferguson dalam permainan mental.