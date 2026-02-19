Kegagalan paling dramatis dalam perebutan gelar juara di sejarah Premier League: Dari kesalahan Steven Gerrard hingga taktik psikologis Alex Ferguson

Kapten Liverpool, Steven Gerrard, mengumpulkan rekan-rekannya di sekitarnya dalam formasi huddle dan berkata, "Ini tidak boleh lepas sekarang!" The Reds baru saja mengalahkan rival perebutan gelar Manchester City dengan skor 3-2, sehingga unggul dua poin dari Chelsea di puncak klasemen Premier League. City yang berada di posisi ketiga masih memiliki dua pertandingan tersisa, namun kekalahan di Anfield membuat mereka tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen.
Gelaran juara Liga Utama pertama sejak 1990 kini berada dalam jangkauan The Reds asuhan Brendan Rodgers, yang secara mengejutkan melesat ke persaingan dengan 10 kemenangan beruntun. Mereka memperpanjang rekor luar biasa itu menjadi 11 dengan mengalahkan Norwich pada akhir pekan berikutnya. Namun, Liverpool kemudian menyerah.
Kemenangan di kandang melawan Chelsea yang sedang terpuruk pada 27 April akan secara efektif mengamankan gelar, dan Jose Mourinho bahkan merotasi skuadnya dengan mempertimbangkan semifinal Liga Champions.
Namun, meskipun mendominasi pertandingan, mereka melakukan kesalahan. Secara harfiah. Pada masa injury time di akhir babak pertama yang tanpa gol, Gerrard, dari semua orang, kehilangan keseimbangan dan bola di setengah lapangan sendiri, memungkinkan Demba Ba melesat bebas dan mencetak gol.
Liverpool, dan Gerrard khususnya, mengepung gawang Chelsea di babak kedua, tetapi seperti yang disesali Rodgers setelahnya, Mourinho telah "memarkir dua bus" di depan gawang Kop. Tuan rumah yang semakin putus asa tidak menemukan cara untuk menembus pertahanan, dan nasib mereka ditentukan ketika Willian mencetak gol kedua di detik-detik terakhir.
The Merseysiders masih dalam persaingan untuk memenangkan gelar, tetapi kemudian datang 'Crystanbul' (sebuah referensi kejam terhadap comeback luar biasa Liverpool di final Liga Champions melawan AC Milan pada 2005).
Dalam pertandingan terakhir mereka musim ini, Liverpool secara tak termaafkan membuang keunggulan 3-0 di Crystal Palace. Saat terus menyerang dengan putus asa untuk mengejar selisih gol City, mereka meninggalkan pertahanan mereka terbuka lebar di akhir pertandingan di Selhurst Park dan berakhir imbang, yang secara efektif mengakhiri ambisi gelar mereka.
Mereka menyadarinya. Saat peluit akhir berbunyi, Gerrard berusaha menghibur Luis Suarez yang terpuruk, padahal kapten itu sendiri sepertinya membutuhkan dukungan.
Memang, tiga bulan berikutnya menjadi "tiga bulan terburuk" dalam hidup Gerrard, dan ia kemudian mengakui bahwa ia ditinggalkan dengan kenangan menyakitkan yang tak akan pernah bisa dihapusnya dari pikiran.
"Akan mudah jika kamu mengangkat karpet, menyembunyikannya di bawah, dan tidak pernah memikirkannya lagi," katanya dalam podcast The High Performance Podcast pada 2020. "Tapi aku tidak berpikir itu akan pernah terjadi..."