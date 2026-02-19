Goal.com
Kegagalan paling dramatis dalam perebutan gelar juara di sejarah Premier League: Dari kesalahan Steven Gerrard hingga taktik psikologis Alex Ferguson

Setelah menyaksikan Arsenal, pemuncak klasemen Premier League, ditahan imbang 2-2 oleh Wolves, tim papan bawah, pada Rabu malam, mantan pemain Arsenal Alan Smith mengakui, "Kata 'bottle' akan sering digunakan dalam beberapa hari ke depan." Dan dengan alasan yang jelas. Setelah membuang keunggulan dua gol di Molineux melawan salah satu tim terlemah yang pernah ada di kasta tertinggi Inggris, pertanyaan yang kini muncul adalah apakah tim Mikel Arteta juga akan membuang gelar juara?

Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu unggul enam poin dari Aston Villa setelah mengalahkan Bournemouth pada 3 Januari. Namun, mereka hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan liga sejak saat itu, dan kehilangan empat poin dalam seminggu terakhir saja. "Kita harus menerima konsekuensinya karena kita pantas mendapatkannya," kata Arteta kepada Sky Sports setelah kekalahan terbaru di Wolves. "Kita perlu kritis terhadap diri sendiri karena ini tidak cukup baik. Di liga, kenyataannya adalah kita belum konsisten dalam beberapa bulan terakhir."

Tentu saja, jika Arsenal memenangkan semua pertandingan sisa mereka, mereka masih akan dinobatkan sebagai juara. Namun, hal yang sama kini berlaku untuk Manchester City, yang akan mendekati dua poin dari puncak klasemen jika mereka mengalahkan Newcastle di Etihad pada Sabtu malam, dan tim Pep Guardiola memiliki banyak pengalaman dalam mengejar Arsenal di akhir musim.

Memang, Arsenal asuhan Arteta sudah masuk dalam daftar kami tentang kegagalan gelar paling dramatis dalam sejarah Premier League...

  • Newcastle 1995-96: 'SUKA BANGET!'

    Bahkan hingga kini, kemarahan Kevin Keegan setelah pertandingan melawan Alex Ferguson masih sulit untuk ditonton. Ada begitu banyak passion yang ditunjukkan, namun juga begitu banyak rasa sakit. Ini adalah ekspresi keberanian yang mendalam, namun dari seorang pria yang jelas-jelas mulai menyadari bahwa dia sedang berperang dalam pertempuran yang tak bisa dimenangkan.

    Selama sebagian besar musim 1995-96, Newcastle asuhan Keegan tampak akan memenangkan gelar liga pertama mereka sejak 1927, dengan tim yang dengan cepat dikenal sebagai 'The Entertainers' mengalahkan semua lawan mereka dengan gaya sepak bola yang menghibur. Pada satu titik, mereka unggul 12 poin.

    Namun, United perlahan mulai mengejar ketertinggalan, dan ketika Newcastle kalah 4-3 dari Liverpool dalam pertandingan terbesar dalam sejarah Premier League, Keegan tampak putus asa. Pemandangan dirinya yang terkulai di atas papan iklan di Anfield menjadi salah satu gambar ikonik musim tersebut.

    Namun, beberapa minggu kemudian, ia menciptakan momen yang lebih berkesan. Setelah kemenangan 1-0 di Leeds, Keegan meluapkan kemarahannya pada Ferguson, yang secara terbuka mempertanyakan apakah lawan akan berjuang sekeras itu melawan Newcastle seperti yang mereka lakukan melawan tim United-nya.

    "Saya sudah diam-diam, tapi saya akan memberitahu Anda, dia turun dalam penilaian saya saat dia mengatakan itu," Keegan marah di Sky Sports. "Kami tidak melakukan itu, tapi saya akan bilang, Anda bisa bilang padanya sekarang jika Anda menontonnya, kami masih berjuang untuk gelar ini, dan dia harus pergi ke Middlesbrough dan mendapatkan sesuatu, dan... dan... Saya akan bilang, jujur, saya akan menyukainya jika kami mengalahkan mereka, SUKA ITU!"

    Sayangnya bagi Keegan, United memang pergi ke Middlesbrough dan mendapatkan sesuatu; tiga poin, tepatnya. Dan mereka akhirnya memenangkan gelar dengan cukup nyaman, sementara Newcastle imbang dalam dua pertandingan terakhir mereka.

    Baik Keegan maupun timnya telah dikalahkan oleh keahlian Ferguson dalam permainan mental.

  • Manchester United 1997-98: Kemarahan Fergie

    Orang mungkin tidak mengingat namanya, tapi semua orang mengingat wajahnya. Ketika Arsenal mengalahkan pemimpin Liga Premier Manchester United di Old Trafford pada 14 Maret 1998, siaran langsung beralih dari lapangan ke tribun penonton, di mana seorang penggemar Arsenal berambut keriting bernama Barry Ferst tampak hampir meledak karena kegembiraan.

    Kegembiraannya bisa dimengerti. Berkat gol telat Marc Overmars, Arsenal hanya tertinggal enam poin dari United - dan masih memiliki tiga pertandingan sisa.

    Alex Ferguson yang jelas-jelas terguncang mencoba meremehkan arti kekalahan timnya dengan mempertanyakan kualitas dan ketenangan Arsenal.

    "Jika mereka memenangkan pertandingan yang tersisa, mereka akan berada di atas kami, tetapi mereka akan menyadari bahwa mereka mulai kehilangan poin di akhir musim, tidak ada pertanyaan tentang itu," kata pria Skotlandia itu.

    "Mereka bermain baik hari ini, tapi saya tidak berpikir mereka sebagus tim sepak bola kami."

    Namun, Ferguson salah. Timnya tampil baik di akhir musim, tetapi rival mereka dalam perebutan gelar tidak pernah melambat hingga perlombaan dimenangkan.

    Memang, kemenangan di Old Trafford itu menjadi kemenangan kedua dari 10 kemenangan beruntun yang membawa Arsenal meraih gelar juara dengan dua pertandingan tersisa.

    Arsene Wenger kemudian mengakhiri musim pertamanya yang luar biasa dengan memimpin timnya meraih kemenangan 2-0 atas Newcastle di final Piala FA, sehingga menyelesaikan double domestik kedua dalam sejarah klub.

    Ferguson, di sisi lain, sangat marah. United memimpin dengan selisih 11 poin setelah mengalahkan Chelsea pada Februari - bahkan seorang bandar taruhan di Manchester membayar taruhan mereka untuk memenangkan gelar setelah kemenangan itu - dan kehilangan kesempatan untuk memperlebar selisih menjadi 14 poin setelah menderita kekalahan mengejutkan di Sheffield Wednesday, yang diikuti oleh hasil imbang 1-1 di West Ham.

    Juara Inggris saat itu akhirnya menyelesaikan musim tanpa gelar besar, yang tak terbayangkan sebelum kekalahan dari Arsenal, tetapi gol Overmars mengubah segalanya. Dan Ferst serta para penggemar lainnya pun menyadarinya.

  • Arsenal 2002-03: 'Sulit diterima'

    Arsene Wenger sangat marah dengan penggambaran kampanye Liga Premier Arsenal musim 2002-03 sebagai "kegagalan".

    "Tentu saja, kami ingin memenangkan gelar, tetapi menurut saya hal terberat bagi klub adalah konsistensi, dan kami telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa," ujarnya.

    "Kami kalah dari tim yang menghabiskan 50 persen lebih banyak uang setiap tahun - tahun lalu mereka membeli pemain seharga £30 juta pound saat mereka kalah dalam kejuaraan.

    "Mereka akan melakukan hal yang sama tahun depan, dan kami telah melakukan keajaiban hanya untuk bersaing dengan mereka."

    Dalam hal kekuatan finansial Manchester United, Wenger memiliki poin tentang ketimpangan antara kedua tim. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tim Arsenal yang dipenuhi bintang telah runtuh selama perburuan gelar.

    Setelah mengalahkan Charlton pada 2 Maret 2003, mereka unggul delapan poin, meskipun telah bermain satu pertandingan lebih banyak daripada United.

    Namun, yang terjadi selanjutnya adalah rentetan hasil yang buruk, dengan Arsenal hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan berikutnya, dan kekalahan mengejutkan 3-2 di kandang melawan Leeds pada 4 Mei secara efektif mengakhiri harapan mereka untuk mempertahankan gelar.

    Selama periode krusial itu, The Gunners ditahan imbang di Highbury oleh United, dengan Ryan Giggs membawa tim tamu meraih hasil imbang 2-2.

    Namun, hasil imbang 2-2 lainnya lah yang benar-benar sepertinya mengikis sisa keyakinan Arsenal, dengan tim Wenger kebobolan dua kali dalam 15 menit terakhir pertandingan melawan Bolton di Reebok Stadium.

    Seperti yang diakui Wenger sendiri pada hari itu, "Untuk pertama kalinya, ini di luar kendali kami, yang sulit diterima."

    Sayangnya bagi Arsenal, itu adalah pukulan yang tidak pernah mereka pulihkan, dengan kekalahan fatal melawan Leeds datang hanya delapan hari kemudian.

  • Arsenal 2007-08: Gallas mengalami cedera di Birmingham

    Kehilangan konsentrasi kolektif Arsenal pada sore yang terkenal di St Andrew's pada Februari 2008 dapat dimengerti. Hanya tiga menit setelah pertandingan melawan Birmingham dimulai, mereka menyaksikan rekan setim mereka, Eduardo, mengalami patah kaki yang mengerikan akibat tekel yang mengerikan dari Martin Taylor.

    Namun, keruntuhan William Gallas di akhir pertandingan benar-benar tak dapat dijelaskan, dan mungkin tak termaafkan.

    Memang, kapten Arsenal itu telah melihat timnya kehilangan keunggulan 2-1 melawan 10 pemain, dengan gol penyeimbang Birmingham datang melalui tendangan penalti pada menit kelima waktu tambahan.

    Dan mungkin bisa dimengerti mengapa dia merasa terpaksa melampiaskan frustrasinya pada papan iklan.

    Namun, tidak ada alasan sama sekali untuk apa yang terjadi setelah pertandingan berakhir.

    Pada saat kapten Arsenal seharusnya berusaha membangkitkan semangat rekan-rekannya yang kecewa, dia malah duduk di lapangan, meluapkan amarahnya dengan cara yang berlebihan.

    Baru setelah Arsene Wenger muncul, Gallas akhirnya memutuskan untuk meninggalkan lapangan.

    Dengan pemimpin seperti itu, tidak mengherankan jika Arsenal kemudian runtuh.

    Mereka tiba di Birmingham dengan selisih lima poin di puncak klasemen berkat rekor tak terkalahkan dalam 10 pertandingan, yang mencakup delapan kemenangan.

    Namun, mereka hanya mampu memenangkan satu dari tujuh pertandingan berikutnya dan akhirnya finis di posisi ketiga, empat poin di belakang juara Manchester United.

    Cedera parah Eduardo jelas tidak membantu, tetapi penampilan Gallas yang menyedihkan dan penuh kemarahan mungkin terbukti lebih merusak.

  • Manchester United 2011-12: Fergie kesal dengan tetangga yang bising.

    Alex Ferguson mengira dia sudah melihat segalanya dalam lebih dari tiga dekade karirnya sebagai manajer sepak bola, tetapi bahkan dia pun terkejut melihat Manchester United kehilangan keunggulan 4-2 dalam pertandingan epik melawan Everton pada titik krusial dalam perebutan gelar musim 2011-12.

    "Itu adalah kesalahan fatal, sebuah blunder yang mengerikan," geram Ferguson. "Kami hanya perlu mengakhiri pertandingan dengan baik, dan ini sungguh tragis karena beberapa permainan kami luar biasa. Gol-gol yang kami cetak juga hebat.

    "Memberikan empat gol di Old Trafford dalam pertandingan kandang yang begitu penting... Saya tidak bisa mempercayainya."

    Sayangnya bagi Ferguson, hal-hal akan menjadi lebih luar biasa, dan lebih menghancurkan bagi United.

    Pertama, mereka tampil dengan performa yang tidak biasa, hati-hati, dan hampir lesu dalam kekalahan 1-0 dari rival gelar Manchester City, yang memungkinkan "tetangga bising" mereka naik ke puncak klasemen berdasarkan selisih gol dengan hanya dua pertandingan tersisa.

    United terus menekan hingga detik-detik terakhir musim, dengan mengalahkan Swansea dan Sunderland.

    Namun, City memenangkan persaingan gelar terketat dalam sejarah Premier League berkat gol Sergio Aguero di hari terakhir.

    Ferguson bersikap besar hati dalam kekalahan, mengatakan kepada Sky Sports, "Saya ingin mengucapkan selamat atas nama Manchester United kepada tetangga kami. Meraih gelar Premier League adalah prestasi yang fantastis."

    Di dalam hati, dia merasa kecewa, mengingat timnya unggul delapan poin dari City sebelum kekalahan 1-0 yang mengecewakan di Wigan pada pertengahan April.

    Itu benar-benar sebuah "kesalahan fatal".

  • Liverpool 2013-14: 'Ini tidak boleh gagal sekarang!'

    Kapten Liverpool, Steven Gerrard, mengumpulkan rekan-rekannya di sekitarnya dalam formasi huddle dan berkata, "Ini tidak boleh lepas sekarang!" The Reds baru saja mengalahkan rival perebutan gelar Manchester City dengan skor 3-2, sehingga unggul dua poin dari Chelsea di puncak klasemen Premier League. City yang berada di posisi ketiga masih memiliki dua pertandingan tersisa, namun kekalahan di Anfield membuat mereka tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen.

    Gelaran juara Liga Utama pertama sejak 1990 kini berada dalam jangkauan The Reds asuhan Brendan Rodgers, yang secara mengejutkan melesat ke persaingan dengan 10 kemenangan beruntun. Mereka memperpanjang rekor luar biasa itu menjadi 11 dengan mengalahkan Norwich pada akhir pekan berikutnya. Namun, Liverpool kemudian menyerah.

    Kemenangan di kandang melawan Chelsea yang sedang terpuruk pada 27 April akan secara efektif mengamankan gelar, dan Jose Mourinho bahkan merotasi skuadnya dengan mempertimbangkan semifinal Liga Champions.

    Namun, meskipun mendominasi pertandingan, mereka melakukan kesalahan. Secara harfiah. Pada masa injury time di akhir babak pertama yang tanpa gol, Gerrard, dari semua orang, kehilangan keseimbangan dan bola di setengah lapangan sendiri, memungkinkan Demba Ba melesat bebas dan mencetak gol.

    Liverpool, dan Gerrard khususnya, mengepung gawang Chelsea di babak kedua, tetapi seperti yang disesali Rodgers setelahnya, Mourinho telah "memarkir dua bus" di depan gawang Kop. Tuan rumah yang semakin putus asa tidak menemukan cara untuk menembus pertahanan, dan nasib mereka ditentukan ketika Willian mencetak gol kedua di detik-detik terakhir.

    The Merseysiders masih dalam persaingan untuk memenangkan gelar, tetapi kemudian datang 'Crystanbul' (sebuah referensi kejam terhadap comeback luar biasa Liverpool di final Liga Champions melawan AC Milan pada 2005).

    Dalam pertandingan terakhir mereka musim ini, Liverpool secara tak termaafkan membuang keunggulan 3-0 di Crystal Palace. Saat terus menyerang dengan putus asa untuk mengejar selisih gol City, mereka meninggalkan pertahanan mereka terbuka lebar di akhir pertandingan di Selhurst Park dan berakhir imbang, yang secara efektif mengakhiri ambisi gelar mereka.

    Mereka menyadarinya. Saat peluit akhir berbunyi, Gerrard berusaha menghibur Luis Suarez yang terpuruk, padahal kapten itu sendiri sepertinya membutuhkan dukungan.

    Memang, tiga bulan berikutnya menjadi "tiga bulan terburuk" dalam hidup Gerrard, dan ia kemudian mengakui bahwa ia ditinggalkan dengan kenangan menyakitkan yang tak akan pernah bisa dihapusnya dari pikiran.

    "Akan mudah jika kamu mengangkat karpet, menyembunyikannya di bawah, dan tidak pernah memikirkannya lagi," katanya dalam podcast The High Performance Podcast pada 2020. "Tapi aku tidak berpikir itu akan pernah terjadi..."

    Arsenal 2022-23: 'Kami dihukum'

    Ketika Arsenal menghancurkan Leeds dengan skor 4-1 pada 1 April 2023, sepertinya The Gunners benar-benar akan memenangkan liga untuk pertama kalinya sejak musim 'The Invincibles' pada 2003-04. Sejak menderita kekalahan mengecewakan 3-1 di kandang melawan rival gelar Manchester City pada pertengahan Februari, mereka telah memenangkan tujuh pertandingan berturut-turut dan unggul delapan poin di puncak klasemen.

    Namun, Arsenal kehilangan fokus di Anfield pada 9 April, dalam apa yang menjadi awal dari tiga hasil imbang berturut-turut melawan Liverpool, West Ham, dan bahkan Southampton yang berada di dasar klasemen, sebelum dihancurkan 4-1 oleh City di Etihad pada 26 April.

    "Kami dikalahkan oleh tim yang lebih baik," akui Arteta di BT Sport setelah kekalahan telak Arsenal di Manchester. "Mereka luar biasa, dan ketika itu terjadi, sangat sulit untuk mencapai level itu, dan kami jauh dari itu. Kami dihukum, dan kami bisa saja dihukum lebih parah.

    "Kami tidak akan menyerah. Masih ada lima pertandingan tersisa di liga ini, segalanya bisa terjadi."

    Namun, tidak ada jalan kembali bagi Arsenal, karena tim yang pernah memuncaki klasemen setelah 30 dari 38 pertandingan mereka sepanjang musim akhirnya finis lima poin di belakang City, dengan cedera bek kunci William Saliba menjadi faktor kunci dalam penurunan performa mereka yang drastis.

