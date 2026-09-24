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Kegagalan €200 juta! Bos Denmark Riemer bersikeras ia tidak menolak Erling saat uji coba rahasia Denmark
Riemer menanggapi cerita soal persidangan Erling Haaland jelang duel di Oslo
Pelatih kepala Denmark Brian Riemer meluruskan situasi seputar masa trial Erling Haaland di FC Copenhagen pada 2017 jelang pertandingan UEFA Nations League melawan Norwegia pada Kamis. Berbicara dalam konferensi persnya di Ullevaal Stadion, Riemer membahas perannya selama Haaland menjalani masa sepekan di Denmark saat masih muda.
Pada saat itu, manajer Norwegia Stale Solbakken menjabat sebagai pelatih kepala FCK, sementara Riemer bekerja sebagai manajer tim U-19 klub tersebut.
Solbakken secara terbuka membebaskan Riemer dari tudingan dalam sesi media miliknya sendiri, dengan menegaskan bahwa mantan asistennya itu tidak memikul tanggung jawab atas kegagalan merekrut penyerang tersebut.
- AFP
Pelatih Denmark bersikeras bahwa ia tidak kehilangan jutaan karena Haaland
Sambil menertawakan kisah itu sebagai cerita klasik sepakbola, Riemer mengenang saat menjamu Haaland dan ayahnya, Alf-Inge, dalam kunjungan mereka ke Kopenhagen hampir satu dekade lalu. Pelatih asal Denmark itu mengungkapkan kegembiraannya melihat perkembangan pesat Haaland menjadi penyerang kelas dunia setelah masa trial awalnya.
Riemer dengan tegas menolak anggapan bahwa dirinya secara pribadi membuat FC Copenhagen kehilangan potensi besar dari biaya transfer di masa depan.
"Ini cerita yang bagus untuk dibawa ke pesta. Erling diundang untuk menjalani trial latihan di Kopenhagen, dan saya bisa dengan aman mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan apakah dia akan bertahan di sana atau tidak," kata Riemer sambil tersenyum. "Saya bisa mengatakan dengan tenang bahwa bukan saya yang membuat FC Copenhagen kehilangan 200 juta."
Riemer menolak label underdog meski ada ancaman Haaland
Mengarahkan fokusnya ke laga pembuka League A pada Kamis, Riemer dengan tegas menolak anggapan bahwa Denmark datang ke Oslo sebagai tim underdog melawan tim Haaland. Ia menekankan bahwa skuad Denmark memiliki kualitas teknis yang sangat besar dan keyakinan penuh untuk membawa pulang tiga poin dari laga tandang.
Riemer mengonfirmasi staf pelatihnya menghabiskan tiga hari di Helsingor untuk mematangkan detail taktik demi mengejutkan racikan Solbakken.
"Kami tidak melihat diri kami sebagai underdog atau adik kecil," tambah Riemer. "Kami punya tim nasional yang sangat, sangat kuat dengan banyak kualitas dan banyak talenta. Kami datang ke sini untuk membawa pulang poin."
- AFP
Hjulmand dan Denmark membidik poin maksimal di Ullevaal
Gelandang Denmark Morten Hjulmand menggemakan keyakinan pelatihnya dengan menegaskan bahwa skuad tetap sama sekali tidak terusik oleh kesuksesan Norwegia di Piala Dunia. Pemain Atletico Madrid itu menekankan bahwa fokus taktis Denmark tetap sepenuhnya pada menjalankan rencana pertandingan mereka, bukan mengkhawatirkan momentum lawan.
Skuad Denmark menuntaskan persiapan mereka untuk duel Skandinavia yang sengit di Oslo.
Denmark menatap pertandingan Kamis dengan tekad untuk memulai kampanye UEFA Nations League mereka dengan kemenangan.
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