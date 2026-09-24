Pelatih kepala Denmark Brian Riemer meluruskan situasi seputar masa trial Erling Haaland di FC Copenhagen pada 2017 jelang pertandingan UEFA Nations League melawan Norwegia pada Kamis. Berbicara dalam konferensi persnya di Ullevaal Stadion, Riemer membahas perannya selama Haaland menjalani masa sepekan di Denmark saat masih muda.

Pada saat itu, manajer Norwegia Stale Solbakken menjabat sebagai pelatih kepala FCK, sementara Riemer bekerja sebagai manajer tim U-19 klub tersebut.

Solbakken secara terbuka membebaskan Riemer dari tudingan dalam sesi media miliknya sendiri, dengan menegaskan bahwa mantan asistennya itu tidak memikul tanggung jawab atas kegagalan merekrut penyerang tersebut.