Kegagalan bersejarah dan guncangan nasional... Air mata Generasi Emas membanjiri surat kabar Turki

Turki tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari Paraguay dengan skor (0-1), Sabtu pagi waktu Greenwich, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup (Grup 4).

Timnas Turki sebelumnya juga mengalami kekalahan pada pertandingan pertamanya melawan Australia dengan skor (2-0), yang berarti bahwa meskipun berhasil mengalahkan Amerika Serikat pada pertandingan putaran ketiga, mereka tidak akan mampu merebut posisi ketiga yang dapat mengantarkan mereka ke babak selanjutnya.

Media Turki memberitakan peristiwa ini dengan nada keterkejutan yang jelas, dengan menyoroti air mata, peluang yang terbuang, dan kekecewaan nasional, setelah absen selama 24 tahun dari Piala Dunia.

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Matías Galarza mencetak gol awal Paraguay pada menit kedua, dan Miguel Almirón diusir dengan kartu merah pada babak kedua karena menutup mulutnya saat berhadapan (sesuai “Aturan Vinícius” baru untuk melawan penghinaan). Meskipun demikian, timnas Turki gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut.