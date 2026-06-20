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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kegagalan bersejarah dan guncangan nasional... Air mata Generasi Emas membanjiri halaman-halaman surat kabar Turki

Turkiye vs Paraguay
Turkiye
Paraguay
World Cup
Turkiye vs USA
USA
FEATURES
Turki
Paraguay
AS

Perpisahan yang terlalu dini itu memicu kritik luas di Turki

Turki tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026, setelah mengalami kekalahan menyakitkan dari Paraguay dengan skor (0-1), Sabtu pagi waktu Greenwich, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup (Grup 4).

Timnas Turki sebelumnya juga mengalami kekalahan pada pertandingan pertamanya melawan Australia dengan skor (2-0), yang berarti bahwa meskipun berhasil mengalahkan Amerika Serikat pada pertandingan putaran ketiga, mereka tidak akan mampu merebut posisi ketiga yang dapat mengantarkan mereka ke babak selanjutnya.

Media Turki memberitakan peristiwa ini dengan nada keterkejutan yang jelas, dengan menyoroti air mata, peluang yang terlewatkan, dan kekecewaan nasional, setelah absen selama 24 tahun dari Piala Dunia.

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Matías Galarza mencetak gol awal Paraguay pada menit kedua, dan Miguel Almirón diusir dengan kartu merah pada babak kedua karena menutup mulutnya saat berhadapan dengan wasit (sesuai “Aturan Vinícius” baru untuk melawan penghinaan). Meskipun demikian, timnas Turki gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Tenggelam dalam air mata"

    Mengenai pertandingan tersebut, surat kabar Turki "Hürriyet" menulis: "Para pemain tim nasional menangis tersedu-sedu saat peluit akhir dibunyikan! Selamat tinggal, Piala Dunia".

    Surat kabar tersebut menambahkan: “Turki mengalami nasib yang sama dengan Haiti! Angka-angka mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia sejak 1966.”

    Surat kabar tersebut menyoroti statistik yang menunjukkan bahwa timnas Turki melepaskan 65 tembakan dalam dua pertandingan, tanpa mencetak satu gol pun, yang merupakan rekor negatif di Piala Dunia sejak tahun 1966.

    "Hürriyet" juga mengutip pernyataan pelatih Turki, Vincenzo Montella asal Italia: “Para pemain telah memberikan segalanya. 65 tembakan dalam dua pertandingan, dan saya bahkan tidak ingin membicarakan soal penguasaan bola. Nasib tidak berpihak pada kami. Saya berkata kepada para pemain: Kalian telah memberikan segalanya.”

    Montella membela: “Selama 35 tahun karier saya, saya belum pernah melihat statistik seperti ini dalam dua pertandingan berturut-turut. Ada tekad dan semangat yang luar biasa. Semua orang bekerja keras dan berjuang, tapi sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil.”

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  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kegagalan "Generasi Emas"

    Sementara itu, surat kabar "Milliyet" menyoroti dampak peristiwa tersebut di Eropa, dengan judul-judul seperti: "Hasil yang Bencana... Permainan Dominan, Tak Ada Gol", sambil menyinggung "keputusasaan dan pemborosan bakat".

    Surat kabar tersebut juga menyoroti air mata para pemain, serta permintaan maaf pemain Real Madrid Arda Güler kepada para penggemar, sambil menyinggung “generasi emas” yang tidak memenuhi harapan.

    Judul surat kabar Turki “Fanatik” pun langsung ke intinya: “Selamat tinggal Piala Dunia! Hasil Turki - Paraguay: 0-1”.

    Surat kabar tersebut menyoroti peluang-peluang yang terbuang percuma meskipun ada tekanan terus-menerus, serta keterkejutan nasional setelah menunggu selama 24 tahun.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Turki dan Haiti!

    Surat kabar "Sözcü" memuat komentar-komentar dengan nada paling keras, terutama dari analis terkenal Arman Turoğlu, yang mengatakan: "Kami dan Haiti sudah menyerah di babak kedua... Montella telah dipermalukan."

    Ia juga menuntut pertanggungjawaban ketua Federasi Sepak Bola Turki, dengan mengatakan: “Federasi Sepak Bola harus menanggung akibatnya, ketua federasi akan dimintai pertanggungjawaban, dan pada gilirannya Montella juga akan dimintai pertanggungjawaban.”

    Turoğlu menambahkan: “Ini adalah tim terburuk yang pernah saya lihat, tim nasional yang memalukan dari awal hingga akhir!”

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