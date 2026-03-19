Kegagalan Atalanta di Liga Champions mengubah jadwal pertandingan pekan ke-31 Serie A: jadwal pertandingan yang diubah

Atalanta secara resmi mengakhiri perjalanannya di Liga Champions tadi malam. La Dea, satu-satunya tim Italia yang lolos ke babak 16 besar, tersingkir dengan kekalahantelak 10-2 dari Bayern Munich. Kini, tim asuhan Palladino kembali fokus ke liga domestik, di mana Atalanta masih harus berjuang di lapangan untuk lolos ke Liga Europa musim depan dan, pada saat yang sama, masih berpeluang merebut tempat di final Coppa Italia.





Lega Serie A, seperti yang diumumkan sebelumnya saat menyusun jadwal pertandingan liga berikutnya, telah merencanakan dua opsiberbeda tergantung apakah Atalanta lolos atau tidak ke perempat final Liga Champions.