FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Kegagalan Atalanta di Liga Champions mengubah jadwal pertandingan pekan ke-31 Serie A: jadwal pertandingan yang diubah

Jadwal putaran Paskah Serie A mengalami perubahan, yang juga melibatkan Como dan Udinese

Atalanta secara resmi mengakhiri perjalanannya di Liga Champions tadi malam. La Dea, satu-satunya tim Italia yang lolos ke babak 16 besar, tersingkir dengan kekalahantelak 10-2 dari Bayern Munich. Kini, tim asuhan Palladino kembali fokus ke liga domestik, di mana Atalanta masih harus berjuang di lapangan untuk lolos ke Liga Europa musim depan dan, pada saat yang sama, masih berpeluang merebut tempat di final Coppa Italia.


Lega Serie A, seperti yang diumumkan sebelumnya saat menyusun jadwal pertandingan liga berikutnya, telah merencanakan dua opsiberbeda tergantung apakah Atalanta lolos atau tidak ke perempat final Liga Champions.

  • APA SAJA PERUBAHANNYA PADA PUTARAN KE-31

    Seperti yang dijelaskan oleh Calcio e Finanza, "Pertandingan Lecce melawan Atalanta akan digelar pada Senin, 6 April 2026 pukul 15.00 (bukan pada Sabtu, 4 April pukul 15.00), dan pertandingan Udinese melawan Como akan dimajukan menjadi pukul 12.30 pada hari yang sama (bukan pada pukul 15.00 tanggal 6 April)". 

