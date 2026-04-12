Kegaduhan di Real Madrid menjelang leg kedua melawan FC Bayern? Sebuah langkah yang diambil oleh pelatih Alvaro Arbeloa tampaknya menimbulkan kekecewaan

Beberapa suporter melepas Vinicius Junior dan kawan-kawan dengan sorakan ejekan dari Bernabeu setelah kekalahan berikutnya pada Jumat malam. Menurut Mundo Deportivo, sebagian suporter tersebut menganggap hari libur yang diberikan kepada tim sebagai bukti lain kurangnya semangat juang.

Padahal, Arbeloa masih bersemangat saat konferensi pers setelah hasil imbang melawan Girona: "Rabu melawan Bayern akan menjadi malam kami. Kami akan memberikan 200 persen." Setelah kekalahan 1-2 pada leg pertama di kandang sendiri pada Selasa lalu, Los Blancos membutuhkan upaya ekstra pada leg kedua di Munich untuk lolos ke semifinal Liga Champions.

"Para pemain saya merasa bahwa mereka bisa membalikkan keadaan. Itu satu-satunya hal yang menjadi perhatian saya," tegas Arbeloa. Persiapan untuk duel kedua melawan FCB akan dimulai oleh Real dengan kembali berlatih pada Minggu pagi.