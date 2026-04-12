Menurut laporan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, para pendukung Real Madrid sama sekali tidak menyetujui keputusan Arbeloa yang membebaskan tim dari sesi latihan pada hari Sabtu, meskipun tim tersebut tampil kurang memuaskan dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 melawan FC Girona sehari sebelumnya, demi memberikan waktu istirahat yang penting bagi para bintang timnya.
Diterjemahkan oleh
Kegaduhan di Real Madrid menjelang leg kedua melawan FC Bayern? Sebuah langkah yang diambil oleh pelatih Alvaro Arbeloa tampaknya menimbulkan kekecewaan
Beberapa suporter melepas Vinicius Junior dan kawan-kawan dengan sorakan ejekan dari Bernabeu setelah kekalahan berikutnya pada Jumat malam. Menurut Mundo Deportivo, sebagian suporter tersebut menganggap hari libur yang diberikan kepada tim sebagai bukti lain kurangnya semangat juang.
Padahal, Arbeloa masih bersemangat saat konferensi pers setelah hasil imbang melawan Girona: "Rabu melawan Bayern akan menjadi malam kami. Kami akan memberikan 200 persen." Setelah kekalahan 1-2 pada leg pertama di kandang sendiri pada Selasa lalu, Los Blancos membutuhkan upaya ekstra pada leg kedua di Munich untuk lolos ke semifinal Liga Champions.
"Para pemain saya merasa bahwa mereka bisa membalikkan keadaan. Itu satu-satunya hal yang menjadi perhatian saya," tegas Arbeloa. Persiapan untuk duel kedua melawan FCB akan dimulai oleh Real dengan kembali berlatih pada Minggu pagi.
- Getty Images Sport
Real Madrid: Apakah musim ini akan berakhir tanpa ambisi meraih gelar?
Jika tersingkir oleh Bayern, Real berisiko menghadapi skenario di mana musim ini akan berakhir tanpa prestasi berarti dan tanpa gelar apa pun. Di Copa del Rey, mereka sudah mengalami kekalahan memalukan di babak 16 besar dari tim divisi dua Albacete; di LaLiga, selisih poin dengan pemuncak klasemen FC Barcelona kini mencapai sembilan poin sejak Sabtu malam, setelah kemenangan telak tim Catalan itu dalam derby kota melawan Espanyol.
Melawan Girona, Federico Valverde sempat membawa Real unggul di awal babak kedua, namun tak lama kemudian Thomas Lemar menyamakan kedudukan untuk tim tamu. Di fase akhir pertandingan, penolakan penalti bagi Madrid menimbulkan kegemparan, setelah Kylian Mbappe sebenarnya dilanggar hingga layak mendapat penalti. "Bagi saya, itu jelas penalti - di sini maupun di bulan," geram Arbeloa setelah pertandingan.
Sementara itu, Toni Kroos, mantan pemain andalan Los Blancos, memberikan semangat kepada Real menjelang leg kedua di Munich. "Menurut saya, dari sudut pandang Real, Anda harus mencapai menit ke-70 dengan peluang untuk lolos. Jika Anda sampai di sana dengan skor 0-0, 1-1, atau keunggulan 1-0, maka Anda sudah kembali dalam kondisi mental yang baik. Real akan selalu berbahaya dan selalu dianggap berbahaya, bahkan oleh Bayern di kandang mereka sendiri," kata Kroos dalam podcastnya, Einfach mal Luppen.
Pertandingan-pertandingan Real Madrid berikutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Rabu, 15 April
FC Bayern München vs. Real Madrid
Liga Champions
Selasa, 21 April
Real Madrid vs. Deportivo Alavés
LaLiga
Jumat, 24 April
Betis Sevilla vs. Real Madrid
LaLiga