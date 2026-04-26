“Keduanya telah mencetak 1.500 gol,” namun Lionel Messi dan Luis Suárez tak lagi memiliki “keajaiban” saat juara MLS Cup, Inter Miami, masih menanti kemenangan perdana di Nu Stadium
Para legenda pencetak gol merasa kecewa di klub barunya
Inter Miami kembali ke Nu Stadium untuk ketiga kalinya pada Sabtu lalu, namun perayaan pembukaan stadion tersebut harus ditunda setelah hasil imbang 1-1 melawan New England Revolution. Meskipun diperkuat oleh dua penyerang paling produktif di generasinya, The Herons terpaksa puas dengan satu poin setelah gol penyama kedudukan German Berterame pada menit ke-76 membatalkan gol tendangan kaki kiri yang lebih dulu dicetak oleh bintang Revolution, Carles Gil. Suasana di Miami Freedom Park sangat meriah, dengan kelompok pendukung klub, La Familia, menciptakan gemuruh sepanjang malam. Namun, energi emosional dari tribun tidak cukup untuk memastikan kemenangan, karena kiper USMNT Matt Turner tampil sensasional, melakukan sembilan penyelamatan untuk menggagalkan upaya Messi dan Suarez dalam beberapa kesempatan.
Kemitraan legendaris itu gagal membangkitkan semangat
Pertandingan ini menandai penampilan langka sebagai starter bagi Luis Suarez yang berusia 39 tahun, yang masuk dalam susunan starting XI untuk kali kedua tahun ini setelah mencetak gol spektakuler melawan Real Salt Lake awal pekan ini. Pelatih sementara Guillermo Hoyos memuji duo veteran tersebut menjelang pertandingan, sambil menyoroti besarnya pencapaian gabungan mereka. "Luis bukan sekadar opsi. Dia adalah pemain dengan lebih dari 600 gol. Secara total, dia dan Leo [Messi] telah mencetak sekitar 1.500 gol. Itu tidak biasa. Anda tidak akan melihat hal seperti itu di mana pun. Orang-orang datang untuk menyaksikan keajaiban mereka. Itu luar biasa," kata Hoyos.
Terlepas dari semua hype, "keajaiban" dari mantan duo Barcelona itu tidak terlihat di sepertiga akhir lapangan. Suarez, yang sedang menjalani apa yang diperkirakan akan menjadi musim terakhirnya sebagai pemain profesional, kesulitan menemukan ketajaman yang telah menjadi ciri khas kariernya. Hasil imbang ini menyusul hasil imbang sebelumnya di Nu Stadium melawan Red Bull New York dan Austin FC, membuat juara MLS Cup itu masih mencari kemenangan perdana di markas permanen baru mereka.
Merencanakan masa depan di luar GOAT
Upaya untuk meraih kemenangan di stadion baru ini terjadi di saat petinggi klub sudah mulai memikirkan proyek jangka panjang. Salah satu pemilik klub, Jorge Mas, baru-baru ini berbicara tentang "efek Messi" dan pentingnya mempertahankan performa terbaik bahkan setelah sang pemain asal Argentina itu akhirnya hengkang. Meskipun klub ingin menikmati kehadiran Messi selama dua tahun ke depan, ada strategi yang jelas untuk memastikan standar permainan tidak menurun di Nu Stadium.
"Para penggemar kami terus bertanya siapa yang akan menjadi penggantinya," jelas Mas. "Kami selalu berusaha merekrut pemain bintang, tetapi juga talenta muda, untuk memberikan rasa kebersamaan kepada para pendukung kami. Yang penting bagi para penggemar kami adalah bersaing dan menang. Saya ingin menikmati kehadiran Messi selama dia masih bersama kami, selama dua tahun ke depan."
Goncangan dalam tim pelatih dan masalah cedera
Hasil imbang ini juga menyoroti masa transisi yang sedang dilalui klub saat ini. Hoyos saat ini memimpin tim secara sementara setelah Javier Mascherano secara tak terduga mengundurkan diri karena alasan pribadi, hanya tujuh pertandingan setelah musim dimulai. Hoyos mencatatkan awal yang positif dengan kemenangan tandang atas Colorado Rapids dan Real Salt Lake, namun performa kandang mereka masih menjadi teka-teki yang harus dipecahkan.
Tugas Miami semakin berat akibat daftar pemain yang absen yang terus bertambah, termasuk Mateo Silvetti dan Sergio Reguilon yang cedera. Selain itu, Yannick Bright absen karena skorsing, sementara mantan pemain favorit Miami, Leo Campana, kehilangan kesempatan untuk mengalahkan klub lamanya bersama New England akibat cedera pada bagian bawah tubuh. Meskipun hasil imbang, Miami tetap berada di posisi tinggi di klasemen Wilayah Timur saat mereka berusaha membangun kesuksesan mereka di MLS Cup 2025.