“Keduanya telah mencetak 1.500 gol,” namun Lionel Messi dan Luis Suárez tak lagi memiliki “keajaiban” saat juara MLS Cup, Inter Miami, masih menanti kemenangan perdana di Nu Stadium

Pertandingan ini menandai penampilan langka sebagai starter bagi Luis Suarez yang berusia 39 tahun, yang masuk dalam susunan starting XI untuk kali kedua tahun ini setelah mencetak gol spektakuler melawan Real Salt Lake awal pekan ini. Pelatih sementara Guillermo Hoyos memuji duo veteran tersebut menjelang pertandingan, sambil menyoroti besarnya pencapaian gabungan mereka. "Luis bukan sekadar opsi. Dia adalah pemain dengan lebih dari 600 gol. Secara total, dia dan Leo [Messi] telah mencetak sekitar 1.500 gol. Itu tidak biasa. Anda tidak akan melihat hal seperti itu di mana pun. Orang-orang datang untuk menyaksikan keajaiban mereka. Itu luar biasa," kata Hoyos.

Terlepas dari semua hype, "keajaiban" dari mantan duo Barcelona itu tidak terlihat di sepertiga akhir lapangan. Suarez, yang sedang menjalani apa yang diperkirakan akan menjadi musim terakhirnya sebagai pemain profesional, kesulitan menemukan ketajaman yang telah menjadi ciri khas kariernya. Hasil imbang ini menyusul hasil imbang sebelumnya di Nu Stadium melawan Red Bull New York dan Austin FC, membuat juara MLS Cup itu masih mencari kemenangan perdana di markas permanen baru mereka.