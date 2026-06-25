"Keduanya setuju": Julian Nagelsmann membocorkan detail menarik mengenai susunan pemain DFB melawan Ekuador - Mats Hummels terkejut

Topik ini diangkat oleh Mats Hummels, yang dulu juga berposisi sebagai bek tengah, yang ingin tahu, “apa yang menjadi faktor penentu sehingga Rüdiger diturunkan di sisi kanan”. Nagelsmann menjawab: “Kami menempatkan Toni di sisi kiri.”

Setelah Hummels bereaksi dengan seruan 'Ah' yang penuh keterkejutan, sang pelatih menjelaskan: "Alasan utamanya adalah bahwa Toni di Chelsea selalu bermain di posisi setengah kiri dalam formasi tiga bek, yang juga sering kami gunakan saat membangun serangan. Dia merasa sangat, sangat nyaman di sana. Sedangkan Jona memang merasa sangat nyaman di sisi kiri dalam formasi empat bek, tetapi jika kami memulai dengan tiga bek, dia merasa sedikit lebih nyaman di posisi tengah."