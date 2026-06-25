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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

"Keduanya setuju": Julian Nagelsmann membocorkan detail menarik mengenai susunan pemain DFB melawan Ekuador - Mats Hummels terkejut

World Cup
Ecuador vs Germany
Ecuador
Germany
J. Nagelsmann
A. Ruediger
J. Tah

Seperti yang sudah diperkirakan, Antonio Rüdiger menggantikan Nico Schlotterbeck yang cedera di lini belakang empat pemain dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup tim nasional Jerman melawan Ekuador – namun tidak seperti yang umumnya diperkirakan.

Seperti yang dijelaskan Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann kepada MagentaTV menjelang pertandingan di East Rutherford, Rüdiger akan menempati posisi Schlotterbeck di sisi kiri lini pertahanan Jerman. Dengan demikian, pergeseran posisi Jonathan Tah dari sisi kanan ke sisi kiri yang semula diperkirakan tidak jadi dilakukan.

  • Topik ini diangkat oleh Mats Hummels, yang dulu juga berposisi sebagai bek tengah, yang ingin tahu, “apa yang menjadi faktor penentu sehingga Rüdiger diturunkan di sisi kanan”. Nagelsmann menjawab: “Kami menempatkan Toni di sisi kiri.”

    Setelah Hummels bereaksi dengan seruan 'Ah' yang penuh keterkejutan, sang pelatih menjelaskan: "Alasan utamanya adalah bahwa Toni di Chelsea selalu bermain di posisi setengah kiri dalam formasi tiga bek, yang juga sering kami gunakan saat membangun serangan. Dia merasa sangat, sangat nyaman di sana. Sedangkan Jona memang merasa sangat nyaman di sisi kiri dalam formasi empat bek, tetapi jika kami memulai dengan tiga bek, dia merasa sedikit lebih nyaman di posisi tengah."

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  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann: "Pada akhirnya, para pemainlah yang harus menentukan hasil pertandingan"

    Pada akhirnya, ini bukan soal “kita mengembangkan ide apa pun, melainkan agar para pemain merasa nyaman dan bisa menerapkannya,” kata Nagelsmann: “Dan keduanya setuju bahwa mereka lebih suka jika Jona tetap di posisi tengah dan Antonio mengambil posisi sayap kiri. Dan kami sepenuhnya setuju dengan itu. Pada akhirnya, para pemainlah yang harus menentukan jalannya pertandingan.”

    Kombinasi yang dijelaskan tersebut tampaknya akan menjadi pilihan utama untuk sisa turnamen ini. Setelah cedera ligamen parah yang dialami Schlotterbeck—rekan setim reguler Tah—dan akibatnya ia harus absen dari Piala Dunia, Rüdiger menjadi pengganti utama. Bek mantan Chelsea ini sudah menggantikan Schlotterbeck saat kemenangan 2-1 dalam pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading.

  • Skuad Jerman di Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlubNomor punggung
    Penjaga gawangOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KiperManuel NeuerFC Bayern München1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    PertahananPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    PertahananJoshua KimmichFC Bayern München6
    BekFelix NmechaBorussia Dortmund23
    PertahananAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    BekDavid RaumRB Leipzig22
    PertahananAntonio RüdigerReal Madrid2
    PertahananNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    PertahananAngelo StillerVfB Stuttgart16
    PertahananJonathan TahFC Bayern München4
    BekMalick ThiawNewcastle United24
    SerangNadiem AmiriMainz 0520
    PenyerangMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    SeranganLeon GoretzkaFC Bayern München8
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal7
    SeranganAssan OuedraogoRB Leipzig25
    SeranganJamie LewelingVfB Stuttgart9
    SeranganJamal MusialaFC Bayern München10
    PenyerangLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart26
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool17
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United11
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