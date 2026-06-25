"Keduanya setuju": Julian Nagelsmann membocorkan detail menarik mengenai susunan pemain DFB melawan Ekuador - Mats Hummels terkejut

Seperti yang dijelaskan Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann kepada MagentaTV menjelang pertandingan di East Rutherford, Rüdiger akan menempati posisi Schlotterbeck di sisi kiri lini pertahanan Jerman. Dengan demikian, pergeseran posisi Jonathan Tah dari sisi kanan ke sisi kiri yang semula diperkirakan tidak jadi dilakukan.
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Topik ini diangkat oleh Mats Hummels, yang dulu juga berposisi sebagai bek tengah, yang ingin tahu, “apa yang menjadi faktor penentu sehingga Rüdiger diturunkan di sisi kanan”. Nagelsmann menjawab: “Kami menempatkan Toni di sisi kiri.”
Setelah Hummels bereaksi dengan seruan 'Ah' yang penuh keterkejutan, sang pelatih menjelaskan: "Alasan utamanya adalah bahwa Toni di Chelsea selalu bermain di posisi setengah kiri dalam formasi tiga bek, yang juga sering kami gunakan saat membangun serangan. Dia merasa sangat, sangat nyaman di sana. Sedangkan Jona memang merasa sangat nyaman di sisi kiri dalam formasi empat bek, tetapi jika kami memulai dengan tiga bek, dia merasa sedikit lebih nyaman di posisi tengah."
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Nagelsmann: "Pada akhirnya, para pemainlah yang harus menentukan hasil pertandingan"
Pada akhirnya, ini bukan soal “kita mengembangkan ide apa pun, melainkan agar para pemain merasa nyaman dan bisa menerapkannya,” kata Nagelsmann: “Dan keduanya setuju bahwa mereka lebih suka jika Jona tetap di posisi tengah dan Antonio mengambil posisi sayap kiri. Dan kami sepenuhnya setuju dengan itu. Pada akhirnya, para pemainlah yang harus menentukan jalannya pertandingan.”
Kombinasi yang dijelaskan tersebut tampaknya akan menjadi pilihan utama untuk sisa turnamen ini. Setelah cedera ligamen parah yang dialami Schlotterbeck—rekan setim reguler Tah—dan akibatnya ia harus absen dari Piala Dunia, Rüdiger menjadi pengganti utama. Bek mantan Chelsea ini sudah menggantikan Schlotterbeck saat kemenangan 2-1 dalam pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading.
Skuad Jerman di Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kiper Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Bek Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Penyerang Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Penyerang Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Penyerang Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Penyerang Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Penyerang Florian Wirtz FC Liverpool 17 Penyerang Nick Woltemade Newcastle United 11